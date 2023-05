Además, con el paso del tiempo también van ganando legitimidad, pues ahora ya tienen la atención del Comité Olímpico Internacional, el cual realizará la segunda edición de los juegos olímpicos de e-sports.

¿Cuándo se llevarán a cabo?

La serie Olímpica de Esports 2023 es una competición mundial de deportes virtuales y simulados que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio en Singapur y con retransmisión en directo a todo el mundo en este enlace .

Cabe mencionar que el evento ya dio inicio desde el 1 de marzo, cuando iniciaron las rondas clasificatorias en las cuales se invitó a jugadores profesionales y aficionados para participar, mientras que las finales presenciales se realizarán en Singapur.

¿Qué videojuegos se están jugando?

Aunque se trata de una competición de exhibición, contará con videojuegos muy conocidos, como Gran Turismo 7, que es un título de simulación de vehículos y uno de los más populares en la lista, el cual se agregó por su realismo y físicas muy similares a la realidad.

Just Dance 2023, es la saga de baile más reconocida y su objetivo es seguir los pasos del avatar en la pantalla, mientras que otros juegos similares a deportes tradicionales serán WBSC eBaseball: Poewr Pros y Chess.

Asimismo, Zwift es una plataforma de ciclismo indoor, mientras que Virtual Regatta es un juego que simula a la regata que vemos en las competencias olímpicas, al igual que Virtual Taekwondo y Tic Tac Bow, un juego bastante parecido al tiro con arco.

La elección de los juegos ha sido bastante criticada, porque forma parte de un largo debate de si los e-sports deben ser considerados un deporte o no. De acuerdo con el COI, su elección se debe a que promulgan un espíritu competitivo y valores de la competencia.

No obstante, se trata de representaciones virtuales de juegos que son relacionados al deporte tradicional, algo que no ha gustado entre los jugadores más dedicados porque se esperaban otros títulos más populares en la industria de los deportes electrónicos, como League of Legends, Counter Strike, Dota 2 o Street Fighter.

Cabe mencionar que esta es la segunda edición de esta serie olímpica de e-sports, pues la primera se realizó previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando el presidente del COI, Thomas Bach, dijo que se incluyeron estos deportes con intención de llamar la atención de un nuevo público.