Aunque nueve de cada 10 personas tiene un smartphone, la calidad de conexión todavía no es tan buena y estable en todo el país, lo que se traduce en un acceso desigual a los juegos en línea y genera un importante reto para el crecimiento y consolidación de los deportes electrónicos.

Al respecto, Echeagaray resalta el esfuerzo de Riot Games para solventar este problema: cuenta con una versión de su juego, llamada Riot Direct, que se enfoca en disminuir la latencia de la gente que juega para hacer más accesible el título a más personas.

Una oportunidad para alcanzar más audiencia

Los responsables de las ligas de deportes electrónicos en México son conscientes de que la comprensión y buena recepción de estas disciplinas pasa por un tema generacional, sin embargo, el contexto actual está cambiando y cada vez se acepta más que los hijos busquen una carrera profesional en los videojuegos.

“Quienes crecimos con videojuegos, ahora dejaremos que nuestros hijos jueguen. Esto produce una evolución natural, por lo que en el futuro veremos a más personas que sean gamers”, estima Echeagaray.

Respecto al público no endémico, aquel que aún no juega de forma regular, el responsable de la Liga ACE resalta que si bien no es una audiencia que buscan directamente, sí se ve influenciada por generaciones menores, así como por figuras públicas del deporte tradicional que están entrando a este negocio, como los futbolistas Raúl Jiménez, Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Miguel Layún, quienes son dueños de equipos que participarán en la Valorant Challengers League.

“La más alta prioridad es darle el producto de la mejor calidad al público que ya tenemos ahora para que crezca poco a poco, porque sabemos que la evolución vendrá de manera natural”, concluye.