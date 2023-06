Durante el evento también se reveló que la nueva aventura de Sonic en dos dimensiones, cuyo nombre es Sonic Superstar, estará disponible en otoño en la consola, al igual que Persona 5 Tactica, un RPG que llegará en noviembre, mientras que la nueva aventura de Dragon Quest Monster: El príncipe oscuro, se anunció para el 1 de diciembre.

Para los nostálgicos, Nintendo anunció la llegada de Metal Gear Solid. Master's Collection Vol. 1, que incluye los tres primeros juegos de la aclamada franquicia de Hideo Kojima, además de los juegos originales que se lanzaron para Super Nintendo. Este título estará disponible el próximo 24 de octubre.

Asimismo, la trilogía de Batman Arkham City llegará a Nintendo Switch en otoño de este año. Se trata de una de las experiencias más relevantes en el género de superhéroes de los últimos años y llegará en otoño, pero no se dio una fecha específica.

Aunque se esperaba que se anunciara nuevo contenido para The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, este no llegó. Lo único que se reveló respecto a este título fueron los dos nuevos amiibos de Zelda y Ganondorf que saldrán a la venta en invierno de este año.