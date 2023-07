Reseña: Pikmin 4, ¿la entrega que cumple el sueño de Shigeru Miyamoto?

Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros. y The Legend of Zelda, es una de las figuras más importantes en el mundo de los videojuegos. Su mente creativa ha dado grandes momentos a los gamers, pero existe una franquicia que él aprecia mucho y no ha tenido suficiente éxito en ventas: Pikmin.

En 2001, cuando se lanzó el primer videojuego, Miyamoto declaró que sería un éxito al nivel de Mario Bros., pero aunque fue un videojuego bastante bien recibido por la crítica, su promesa no se cumplió en cuestión de favoritos del público. Ahora, luego de tres entregas y etapas, la cuarta versión de Pikmin llega a Nintendo Switch para intentar cumplir el deseo de Miyamoto.

Pikmin 4, un refinamiento en la saga

La historia de esta nueva entrega es familiar, pero también marca el reinicio de una de las franquicias más lindas de Nintendo. En su historia el capitán Olimar, protagonista de las primeras tres ediciones, ya no es el personaje principal, sino que las acciones corren a cargo de un astronauta que se estrella en un planeta inhóspito donde va a recibir la ayuda de los Pikmin.