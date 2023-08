Después de ser acusada en la corte de robo y secuestro de vehículo, fue liberada esa noche con una fianza personal de $100,000. Dijo al NY Times que fue directamente al hospital, donde le diagnosticaron deshidratación y le administraron dos bolsas de líquidos intravenosos. Un mes después, el fiscal del condado de Wayne desestimó el caso en su contra.

Pero Woodruff, inconforme con la situación, presentó una demanda por arresto injustificado contra la ciudad de Detroit en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan.

"He revisado las acusaciones contenidas en la demanda. Son muy preocupantes", dijo el jefe de policía de Detroit, James E. White, en un comunicado en respuesta a preguntas de The New York Times. "Estamos tomando este asunto muy en serio, pero no podemos hacer más comentarios en este momento debido a la necesidad de una investigación adicional".

La fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, considera que la orden de arresto en el caso de la Sra. Woodruff es "apropiada según los hechos", según un comunicado emitido por su oficina.

La controversial medida de reconocimiento facial

De acuerdo con el departamento de Policía de Detroit, la investigación comenzó con una búsqueda automatizada de reconocimiento facial, donde coincidía con el rostro de Woodruff. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre la detención errónea de una persona inocente por la policía de esta ciudad.

Algo similar ocurrió en 2020, cuando Robert Williams fue arrestado por ser erróneamente identificado por el sistema de reconocimiento facial. Y es que, en ese año, la ciudad de Detroit entró en polémica cuando aprobó un contrato de dos años por 220,000 dólares con la compañía DataWorksPlus para actualizar y mantener la tecnología de reconocimiento facial para uso policial.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan, (ACLU, por sus siglas en inglés), expresó su desdén por la tecnología utilizada en Detroit durante los últimos años.

“Lo hicieron todo mal. El pecado original es insistir en usar y confiar en esta tecnología, que es peligrosa cuando funciona y peligrosa cuando no funciona”, dijeron a medios locales. “La policía sabe y ha sabido durante años que esta tecnología es mala para identificar rostros negros, rostros de mujeres negras, rostros jóvenes, y decidieron usarla de todos modos”.

El problema es que, desde que se empezó a implementar esta tecnología, seis personas han sido detenidas erróneamente y son todas de tez morena o negra. Esto es preocupante en la ciudad de Detroit, donde 80% de su población es negra. Otra crítica a la tecnología es que, según admitió el propio jefe de policía James Craig, el software identifica correctamente a un sospechoso en sus hallazgos iniciales el 4% de las veces.