Musk vs Zuckerberg: ¿Quién tiene la mejor carrera como empresario?

¿Cuál es la fortuna de estos millonarios?

De acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg, Elon Musk es la persona más adinerada del mundo, con un patrimonio neto de 231,000 millones de dólares, mientras que Zuckerberg se encuentra en la novena posición, con un patrimonio neto de 113,000 millones de dólares.

¿Quiénes son sus padres y qué relevancia tuvieron en sus empresas?

Si bien estos millonarios han hecho crecer sus fortunas, la realidad es que su contexto familiar les permitió cumplir muchas de las metas que se habían trazado. Por una parte, el padre de Musk fue dueño de una mina de esmeraldas en África, lo cual le permitió amasar una fortuna.

Por otro lado, Zuckerberg también creció en una familia acomodada. Su madre, Karen Kempner, es psiquiatra, mientras que su padre, Edward Zuckerberg, era dentista. Antes de entrar a la universidad, la familia le ofreció a Mark y a sus tres hermanas una franquicia para iniciar su propio negocio como prueba de que en verdad querían estudiar o preferían el dinero.

¿Cuáles son las empresas de Elon Musk?

Su primer proyecto fue el videojuego llamado Blastar, el cual desarrolló a los 12 años de edad y que vendió a una revista de informática por 500 dólares. Aunque años más tarde lo describió como un juego trivial, también dijo que era mejor que “Flappy Bird”.

El siguiente proyecto en que trabajó fue X.com, una compañía bancaria que se fusionó con Confinity, una startup financiera cofundada por Peter Thiel, para formar PayPal, donde fungió como CEO por unos cuantos años.

A inicios de 2002, fundó la compañía SpaceX con 100 millones de dólares recibidos por la venta de PayPal a eBay, con el objetivo de colonizar Marte. Posteriormente, en 2004 hizo su primera inversión de 70 millones de dólares en Tesla y en 2008 invirtió otros 80 millones de dólares, además de ser nombrado CEO de la empresa.

Para el 2016 creó The Boring Company, con la misión de realizar una red de túneles subterráneos en las ciudades para poder conducir sin problemas de tránsito. Para el año siguiente fundó Neuralink, cuyo propósito es fabricar dispositivos que se puedan implantar en el cerebro humano, aunque se trata de una empresa demasiado criticada por sus investigaciones con animales.

Más recientemente, compró la red social Twitter por 44,000 millones de dólares y además de despedir a una gran parte de sus empleados e incorporar un modelo de suscripción, le cambió el nombre a X. Asimismo, tuvo injerencia en la fundación de OpenAI, la empresa de Inteligencia Artificial, famosa por desarrollar ChatGPT.

Todas las empresas de Zuckerberg

Mark Zuckerberg también ha sido uno de los personajes más importantes de la industria tecnológica de la última década debido a su enfoque en las redes sociales. Su primer proyecto en este ramo fue Facemash, creada durante su estancia en Harvard, y en donde los estudiantes podían calificar a sus compañeras de clase.

Aunque la universidad lo acusó de robar los datos de la institución, este fue el primer antecedente de lo que se convertiría en Facebook, una plataforma que trazó el camino para la carrera empresarial de Zuckerberg.

A diferencia de Musk, Zuckerberg no fue un personaje que fundara sus empresas. Más bien, tuvo la visión de hacerse con pequeñas compañías con futuro. En 2012 adquirió por 1,000 millones de dólares una pequeña aplicación de fotografías llamada Instagram, la cual se ha convertido en una de las redes sociales con más usuarios en el mundo, además de dejar grandes ganancias a Facebook.

Pero ese no fue el único gran negocio de Zuckerberg, pues en 2014 anunció la compra de WhatsApp por 21,800 millones de dólares, lo cual resultó bastante bien para el empresario, pues actualmente se trata de la app más utilizada en el mundo, según el reporte We Are Social, de Hootsuite.

Aunque en la historia de Facebook tuvo escándalos, como el de Cambridge Analytica, y otros asuntos relacionados a la privacidad de los usuarios, en 2021 decidió cambiar el nombre de la empresa para demostrar su enfoque hacia el metaverso y precisamente rebautizó a la compañía como Meta.

Dentro de este terreno de la Realidad Virtual también ha hecho movimientos interesantes, como la adquisición de Oculus VR en 2014, por 2,000 millones de dólare, una empresa que ha sido la encargada de desarrollar los dispositivos de RV de la empresa.

A pesar de ese enfoque tan marcado por la Realidad Virtual, Zuckerberg no ha dejado de lado las redes sociales y recientemente anunció Threads, una plataforma de microblogging que busca ser la competencia de X, razón por la cual estos dos empresarios quieren pelear.