Hackearon a Sony, pero esta es la razón del por qué no te afectó

Sony está investigando este incidente y ha retirado el servidor. Los hackers responsables filtraron archivos que incluían datos de la plataforma SonarQube, certificados, un generador de licencias, Creators’ Cloud y la empresa declaró que este último incidente no tuvo "ningún impacto adverso en las operaciones de Sony".

Sin embargo, este hackeo se dio exclusivamente a ex empleados y trabajadores actuales de la compañía, por lo que si no perteneces a la empresa, tu información no se vio comprometida.

Cl0p, un atacante en la mira

Trellix, la empresa de ciberseguridad, define al ransomware como un software malicioso que encripta datos valiosos y exige un rescate por su liberación, desde atacar a individuos y consumidores hasta paralizar organizaciones y gobiernos enteros.

Con el paso de los años, los ataques de ransomware se han vuelto más sofisticados y devastadores: a medida que avanza la tecnología, también lo hacen las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes.

De acuerdo con la empresa, el grupo CL0P ha estado operando desde aproximadamente febrero de 2019. Son conocidos por sus técnicas sofisticadas, incluida una estrategia de doble extorsión y se dirigen a organizaciones de sectores como la atención sanitaria, educación, finanzas y el comercio minorista. Además de encriptar archivos, filtran datos confidenciales para aumentar la presión sobre las víctimas para que paguen un rescate. Sus métodos de distribución suelen implicar correos electrónicos de phishing y se han asociado con ataques de ransomware de alto perfil.