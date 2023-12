¿Cuándo y a qué hora sale el trailer de Grand Theft Auto 6?

Cuándo y a qué hora sale el trailer de GTA 6

El trailer de GTA 6 se revelará este martes 5 de diciembre en los siguientes horarios, según la región:

- México: 8:00 am.

- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 am.

- Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica: 7:00 am.

- Puerto Rico, Paraguay, República Dominicana, Cuba y Venezuela: 9:00 am.

- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 10:00 am.

- Bolivia: 11:00 am.

- Costa oeste de Estados Unidos: 6:00 am.

- Costa este de Estados Unidos: 9:00 am.

- Reino Unido: 2:00 pm.

- Japón: 11:00 pm.

¿Dónde ver en vivo?

El canal oficial de Rockstar Games en YouTube habilitó una transmisión en vivo con conteo regresivo, la cual ya tiene casi 50,000 espectadores pendientes del estreno. Puedes verlo aquí: