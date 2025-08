Ya no basta con ser el espermatozoide más rápido: la IA decide cuál fecundará el óvulo

Ya hay bebés de la FIV con IA

Los primeros ensayos clínicos realizados por Conceivable arrojaron datos alentadores. En un primer estudio con 41 pacientes, lograron 21 embarazos, de los cuales ya nacieron 18 bebés. La tasa de embarazo en curso fue del 55%.

De acuerdo con Miguel Ángel Estrada Maldonado, jefe clínico de biología de la reproducción humana en Clínicas Reina Madre, a nivel global, la tasa de éxito varía entre 30% y 50%, dependiendo de factores como la edad, tiempo de infertilidad, el diagnóstico específico, entre otros.

Conceivable está llevando a cabo un segundo estudio clínico en la Ciudad de México. Aunque aún están en fase de recolección de resultados, ya registraron embarazos y siguen en búsqueda de pacientes a quienes ofrecerles este tratamiento de manera gratuita. En esta prueba participa Reina madre.

“Es importante decir que esta es la primera vez en la historia que se intenta una automatización completa en este campo. Estamos no solo replicando lo que ya se hacía, sino estableciendo una nueva plataforma para la investigación clínica sin el ‘ruido’ de la variabilidad humana”, señaló Chávez-Badiola.

Además, aunque los tratamientos con IA aún están en fase de prueba, Conceivable estima que a futuro el uso de esta tecnología podría reducir el costo total de un tratamiento de FIV en al menos 30%. En México, el precio de este procedimiento puede oscilar entre 80,000 y 150,000 pesos por ciclo, con base en precios públicos de clínicas privadas mexicanas.

Pero esta tecnología no solo pretende mejorar procesos, también tiene el objetivo de liberar tiempo para que los especialistas se enfoquen en aspectos humanos: acompañar emocionalmente, diseñar tratamientos personalizados, analizar datos clínicos o detectar patrones de fallos.

“Un robot no se cansa, no se distrae, no comete errores de fatiga. Eso nos permite ofrecer tratamientos más consistentes, pero también más humanos”, consideró Chávez-Badiola.