La asistencia también retrocedió, aunque las salas mostraron una recuperación progresiva luego del golpe de la pandemia, en 2024 la racha se rompió. Si se mide en asistencia por habitante, el panorama es claro: el promedio de visitas al año por persona fue de 1.64 veces; en 2019 esta cifra era de 2.77.

“La asistencia al cine promedio por habitante no ha logrado recuperarse, y se encuentra por debajo de la asistencia lograda hace 15 años”, cuando alcanzaba 1.68 veces al año, reveló Canacine.

A estos números se suma el encarecimiento del boleto, que entre 2020 y 2024 pasó de un precio promedio de 57.69 pesos a 70.80 pesos, de acuerdo con estimaciones de ComScore. Este factor convirtió al cine en un lujo para muchos espectadores.

Este incremento no ocurrió en el vacío, sino en un contexto donde la inflación también creció. De acuerdo con datos del Banco de México, este índice pasó de un promedio de 3.15% en 2020 a un 4.21% al cierre de 2024, lo que representa un aumento de más de un punto porcentual.

“Cuando voy al cine con mi pareja gastamos en promedio 700 pesos entre las entradas y la dulcería. Antes de la pandemia gastamos como 200 pesos menos y entonces ya me parecía caro. Por eso solo vamos en ocasiones especiales”, comentó Brenda Rodríguez, asistente ocasional al cine.

La ofensiva del streaming

Este espacio que el cine dejó fue aprovechado por plataformas de streaming, que compiten por audiencias y producen cada vez más contenido. El atractivo de éstas no se limita a la amplitud de catálogo o al prestigio de sus producciones, sino que radica en la comodidad. La audiencia puede decidir qué ver, cuándo y cómo, sin traslados ni gastos adicionales. Para quienes ya pagan suscripción, esperar unas semanas por un estreno equivale a ahorrarse el costo de una salida completa al cine.

“Si algo va a llegar al streaming al mismo tiempo que al cine o un poco después, no veo por qué gastar doble. No es que no me guste ir al cine, pero por menos dinero del que pago en una salida, puedo invertir en dos o tres mensualidades de streaming”, relató Rodríguez.