A través de los small language models esta empresa se apoyó de Dell y Nvidia para innovar.

“El primer reto fue romper el paradigma. Había que demostrar que la inteligencia artificial no es un monstruo tecnológico, sino una herramienta que ayuda a decidir mejor y más rápido”, señaló Abraham Sevillano, director de Innovación y Negocios de Reyma.

El proyecto se dio cuando el crecimiento del grupo dejó datos dispersos entre distintas unidades de negocio, sistemas y personas.

El equipo comenzó con pasos realistas. Primero, centralizó datos y luego construyó un agente conversacional interno como interfaz.

“Los dashboards nos decían qué estaba pasando, pero no resolvían la pregunta clave: ‘¿y ahora qué?’ Con IA, la interacción es natural y la respuesta llega en segundos”, indicó Sevillano.

La decisión fue construir capacidades internas, no comprar una caja cerrada. Kurt Yáñez, líder de Desarrollo de Negocios de AI en Dell Technologies México, destaca el enfoque.

“Este proyecto salió adelante porque se enfocaron en los cuellos de botella reales y empezaron por lo que más tiempo les quitaba”, apuntó Yáñez.

El resultado hoy es un retorno de inversión operativo, no todavía financiero, pero visible en la dinámica interna: menos tickets, menos fricción y decisiones más ágiles.

“La primera ganancia fue cualitativa. Mejoramos la experiencia del usuario interno y liberamos tiempo valioso de analistas y directivos,” explica Sevillano.