Revista Digital
Tecnología

Reyma, empresa mexicana, se apoya de Dell y Nvidia para integrar IA

La empresa quiso reducir fricciones operativas y acelerar la atención al cliente en su atención total.
lun 27 octubre 2025 10:24 AM
Las letras de IA (Inteligencia Artificial) y la mano del robot se colocan en la placa base del ordenador en esta ilustración creada el 23 de junio de 2023.
La decisión de Reyma fue construir capacidades internas, no comprar una caja cerrada. (FOTO: Dado Ruvic/REUTERS)

Las historias de innovación suelen asociarse con grandes empresas o tecnológicas, pero en el caso de Reyma, empresa mexicana de embalaje y plásticos, se apostó por agentes internos de inteligencia artificial para reducir fricciones operativas, acelerar decisiones y centralizar datos.

Cuando el equipo directivo de Grupo Reyma comenzó a hacer preguntas estratégicas sobre ventas, compras o incidencias internas, ya no tuvo que navegar múltiples sistemas o tableros. Hoy la consulta inicia con un mensaje en un agente interno de inteligencia artificial, que responde en segundos lo que antes tomaba horas o días.

A través de los small language models esta empresa se apoyó de Dell y Nvidia para innovar.

“El primer reto fue romper el paradigma. Había que demostrar que la inteligencia artificial no es un monstruo tecnológico, sino una herramienta que ayuda a decidir mejor y más rápido”, señaló Abraham Sevillano, director de Innovación y Negocios de Reyma.

El proyecto se dio cuando el crecimiento del grupo dejó datos dispersos entre distintas unidades de negocio, sistemas y personas.

El equipo comenzó con pasos realistas. Primero, centralizó datos y luego construyó un agente conversacional interno como interfaz.

“Los dashboards nos decían qué estaba pasando, pero no resolvían la pregunta clave: ‘¿y ahora qué?’ Con IA, la interacción es natural y la respuesta llega en segundos”, indicó Sevillano.

La decisión fue construir capacidades internas, no comprar una caja cerrada. Kurt Yáñez, líder de Desarrollo de Negocios de AI en Dell Technologies México, destaca el enfoque.

“Este proyecto salió adelante porque se enfocaron en los cuellos de botella reales y empezaron por lo que más tiempo les quitaba”, apuntó Yáñez.

El resultado hoy es un retorno de inversión operativo, no todavía financiero, pero visible en la dinámica interna: menos tickets, menos fricción y decisiones más ágiles.

“La primera ganancia fue cualitativa. Mejoramos la experiencia del usuario interno y liberamos tiempo valioso de analistas y directivos,” explica Sevillano.

Marcio Aguiar, director de Enterprise para Latinoamérica en NVIDIA, apunta que esto no es casualidad y es la forma en que más compañías se suman a la integración de IA.

“Las empresas que ganan con IA no son las que empiezan con proyectos gigantes, sino las que dan pasos medibles y escalan conforme comprueban valor”, indicó Aguiar.

La infraestructura corre sobre GPUs locales, con la idea de crecer conforme más áreas adopten el agente, por lo que a nivel infraestructura, la inversión no requirió millones de pesos.

Pero el avance tecnológico no fue el mayor desafío; lo fue la cultura. Reyma incluso creó una célula interna de comunicación para que la adopción no se frenara, pues uno de los mayores temores de los colaboradores era sentir la sustitución. “Nuestro objetivo no es reemplazar a la gente, sino hiperacelerar su trabajo,” explicó Sevillano.

Para esto la política del grupo es que quien se capacita, crece; quien se resiste, no puede frenar al resto.

La compañía ya prepara la siguiente fase. Tras usar la IA en soporte, reporteo y visibilidad interna, viene el monitoreo del costo de insumos, desperdicio y tiempos de ciclo.

“El impacto financiero está en la siguiente etapa, pero no habría forma de llegar ahí sin haber construido este músculo primero,” afirmó Yáñez.

Las pymes están acelerando la adopción de inteligencia artificial a nivel global. Microsoft señala que entre el 54% y el 64% de las pequeñas y medianas empresas en América ya utilizan alguna herramienta de IA, mientras que el 75% afirma estar al menos experimentando con estas tecnologías.

Datos de Dell apuntan que las compañías que ya la integraron reportan mejoras operativas cercanas al 30%, especialmente en automatización, atención al cliente y productividad. Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual y con barreras evidentes.

Entre los obstáculos más mencionados están la falta de conocimientos internos, la capacitación limitada y los costos de implementación, factores que ponen en riesgo que la adopción sea superficial y no verdaderamente estratégica.

