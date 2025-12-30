Basta de scroll eterno: 10 propósitos digitales realistas para que 2026 no se te vaya en el celular

La tecnología permite liberar tiempo para hacer otras actividades; sin embargo, los malos hábitos merman esta productividad. Por ello, adoptar buenos hábitos o apoyarse en hacks de confianza puede ayudarte a comenzar el año con un mejor orden en tu vida digital, impulsando la creatividad, disminuyendo el gasto hormiga y, sobre todo, logrando un mayor control.
10 propósitos digitales realistas para 2026
1. Borrar screenshots es una forma básica de higiene digital
Las capturas de pantalla son uno de los residuos digitales más comunes. Se toman para no olvidar algo, pero rara vez se revisan de nuevo. Estudios de uso de almacenamiento, como el realizado por Kingston, señala que una parte significativa de las imágenes guardadas por los usuarios son screenshots que solo se consultan una vez.
Al mezclarse con fotos personales o archivos relevantes, diluyen el valor de todo el archivo visual. Por ello, si una captura no cumplió su propósito en unas semanas, mantenerla es solo postergar una decisión.
Lo mismo sucede con frases inspiradoras, gráficos interesantes, referencias visuales. Guardamos imágenes con la idea de volver a ellas, pero la mayoría nunca se reutiliza.
2. El overscrolling no es un fallo personal, es un diseño intencional
El scroll infinito no existe por casualidad, está diseñado para eliminar el punto de cierre, para que el consumo no tenga una señal clara de final. Plataformas sociales reconocen que buena parte del tiempo que pasamos en ellas ocurre después de que se agotó la intención inicial.
Aunque como usuarios, cambiar el diseño de las apps es imposible, se puede hacer algo para afrontar el problema, por ejemplo puedes quitar apps de la pantalla principal, usar versiones web o limitar el tiempo de uso.
3. Actualiza contraseñas
Durante años, reutilizar contraseñas fue una mala práctica tolerada, pero hoy es una de las principales puertas de entrada a fraudes digitales, a causa de las filtraciones masivas de datos que circulan activamente en foros y mercados clandestinos. Así que además de cambiar las contraseñas de plataforma en plataforma, este es un buen recordatorio para actualizarlas.
4. La autenticación de dos factores debería ser la regla, no la excepción
Buena parte de los servicios digitales ya ofrecen autenticación de dos factores, pero muchos usuarios la evitan por considerarla incómoda. Sin embargo, los datos son claros, según WhatsApp activar un segundo factor reduce de forma drástica el riesgo de accesos no autorizados.
El error común es pensar que “no somos un objetivo”, cuando en realidad, la mayoría de los ataques son masivos, automatizados y oportunistas. No buscan a alguien en específico, buscan a quien esté menos protegido. Usar códigos temporales, llaves físicas o aplicaciones de autenticación añade segundos al inicio de sesión, pero ahorra horas después.
5. El inbox no debería ser un vertedero de mensajes no leídos
La mayoría de los correos promocionales nunca se abre. Sin embargo, permanecen en el inbox como tareas implícitas, generando una sensación constante de pendiente. Cada mensaje no leído es una microinterrupción cognitiva. El correo electrónico nació como herramienta de comunicación, no como archivo infinito, puedes darte a la tarea no sólo de borrar mails, sino también para darte de baja de newsletters que lo lees o de promociones que no te importan.
6. Deja notificaciones sólo de humanos
Cada notificación interrumpe, aunque se ignore, deja una huella cognitiva y la mayoría de los avisos que recibimos no provienen de personas, sino de sistemas diseñados para reactivar la app.
Con el tiempo, esto genera un patrón de respuesta automática, revisar sin poner la atención lo que incluso provoca que pierdas información que realmente necesitas, por ello es mejor elegir que las notificaciones que te lleguen sean de persona reales y esto lo puedes hacer directamente al elegir las apps que te pueden enviar notificaciones.
7. Actualiza tus dispositivos
Postergar actualizaciones es un hábito extendido, se perciben como una molestia, no como una capa de protección, pero muchas de esas actualizaciones corrigen vulnerabilidades ya conocidas y explotadas activamente.
El desfase entre la detección de una falla y su corrección es una ventana de riesgo, por eso cuanto más tiempo pasa sin actualizar, más expuesto queda el dispositivo y si este está conectado a tu red entonces también la deja expuesta. Así que si la TV, una bocina o tu teléfono ya te avisaron de una actualización, hazla.
8. Prioriza información de calidad
Revisar feeds, noticias y contenidos puede sentirse productivo, pero muchas veces no conduce a ninguna acción. Por ello es mejor elegir bien a qué medios de comunicación sigues en redes, creadores de contenido que resuenen contigo o incluso podcast que escuches, lo ideal es que hagas un examen de consciencia para elegir lo que consumes.
9. Las pausas sin pantalla ya no son opcionales
El uso continuo de pantallas reduce la capacidad de concentración sostenida, sin pausas, la mente permanece en estado de estímulo constante, sin espacio para integrar o reflexionar.
No se trata de grandes desconexiones, sino de márgenes claros. La primera y la última media hora del día son momentos clave, ya que lo que se consume ahí suele marcar el tono mental del resto del tiempo.
10. Guardar y borrar como práctica constante
Incorporar una limpieza periódica evita que el desorden se vuelva estructural, puedes revisar qué apps ya no se usan, los archivos duplicados, o contactos irrelevantes.
Además, es importante revisar que sí importa y en este caso mejor tener un disco duro externo que permita salvaguardar esta información fuera de los dispositivos.