Basta de scroll eterno: 10 propósitos digitales realistas para que 2026 no se te vaya en el celular

1. Borrar screenshots es una forma básica de higiene digital

Las capturas de pantalla son uno de los residuos digitales más comunes. Se toman para no olvidar algo, pero rara vez se revisan de nuevo. Estudios de uso de almacenamiento, como el realizado por Kingston, señala que una parte significativa de las imágenes guardadas por los usuarios son screenshots que solo se consultan una vez.

Al mezclarse con fotos personales o archivos relevantes, diluyen el valor de todo el archivo visual. Por ello, si una captura no cumplió su propósito en unas semanas, mantenerla es solo postergar una decisión.

Lo mismo sucede con frases inspiradoras, gráficos interesantes, referencias visuales. Guardamos imágenes con la idea de volver a ellas, pero la mayoría nunca se reutiliza.

2. El overscrolling no es un fallo personal, es un diseño intencional

El scroll infinito no existe por casualidad, está diseñado para eliminar el punto de cierre, para que el consumo no tenga una señal clara de final. Plataformas sociales reconocen que buena parte del tiempo que pasamos en ellas ocurre después de que se agotó la intención inicial.

Aunque como usuarios, cambiar el diseño de las apps es imposible, se puede hacer algo para afrontar el problema, por ejemplo puedes quitar apps de la pantalla principal, usar versiones web o limitar el tiempo de uso.

3. Actualiza contraseñas

Durante años, reutilizar contraseñas fue una mala práctica tolerada, pero hoy es una de las principales puertas de entrada a fraudes digitales, a causa de las filtraciones masivas de datos que circulan activamente en foros y mercados clandestinos. Así que además de cambiar las contraseñas de plataforma en plataforma, este es un buen recordatorio para actualizarlas.

4. La autenticación de dos factores debería ser la regla, no la excepción

Buena parte de los servicios digitales ya ofrecen autenticación de dos factores, pero muchos usuarios la evitan por considerarla incómoda. Sin embargo, los datos son claros, según WhatsApp activar un segundo factor reduce de forma drástica el riesgo de accesos no autorizados.

El error común es pensar que “no somos un objetivo”, cuando en realidad, la mayoría de los ataques son masivos, automatizados y oportunistas. No buscan a alguien en específico, buscan a quien esté menos protegido. Usar códigos temporales, llaves físicas o aplicaciones de autenticación añade segundos al inicio de sesión, pero ahorra horas después.