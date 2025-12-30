Amodei, Karp, Altman: los personajes tech que debemos vigilar de cerca en 2026

Dario Amodei

Desde Anthropic, Dario Amodei representa el intento más serio por convertir la seguridad de la IA en una ventaja competitiva. Fue investigador de OpenAI, donde fundó la compañía con la tesis de que los modelos cada vez más potentes requieren límites técnicos desde su arquitectura, mientras que después quiso emprender hacia algo propio.

Bajo su liderazgo, Anthropic ha captado miles de millones de dólares de Amazon y Google, posicionándose como un actor clave en el mercado de modelos fundacionales para empresas. Su importancia no radica solo en Claude como producto, sino en su influencia sobre cómo las grandes tecnológicas están internalizando el riesgo de apostar por una tecnología como la IA.

Fei-Fei Li

Fei-Fei Li ha sido una de las figuras más influyentes en el desarrollo moderno de la IA sin encabezar una big tech. Como creadora de ImageNet, sentó las bases técnicas del deep learning que hoy sostiene la IA generativa. Su relevancia en 2026 proviene del frente de la gobernanza, pues desde Stanford y múltiples foros políticos, Li ha empujado una visión de IA centrada en lo humano, con énfasis en salud, educación y derechos civiles. En un entorno dominado por incentivos comerciales, su voz es un contrapeso creíble para reguladores y empresas que buscan legitimidad social.

Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton pasó de ser el “padrino” del deep learning a su crítico más inquietante. Tras décadas de trabajo académico y un rol clave en Google, su salida de la empresa marcó un punto de inflexión, pues empezó a hablar abiertamente sobre los riesgos sistémicos de la IA avanzada, desde desinformación hasta pérdida masiva de empleos. En 2026, su figura será clave para entender el costo potencial del progreso acelerado.

Ilya Sutskever

Ilya Sutskever es uno de los cerebros más influyentes detrás del auge de los grandes modelos de lenguaje. Cofundador y científico jefe de OpenAI durante su fase más explosiva, su enfoque ha sido empujar los límites técnicos de la IA, incluso cuando eso genera tensiones internas sobre control y seguridad.

Sutskever representa la visión entre la frontera entre investigación pura y las aplicaciones comerciales.

Andrej Karpathy

Andrej Karpathy es uno de los traductores más influyentes entre la investigación avanzada y los ingenieros que la implementan. Exdirector de IA en Tesla y figura clave en OpenAI, Karpathy ha moldeado cómo se enseñan y entienden los sistemas de IA a escala. Su impacto está en su capacidad de formar criterio técnico en una generación de desarrolladores, un mundo donde la ventaja competitiva dependerá del talento que sepa usar IA.

