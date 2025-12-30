Publicidad

Tecnología

Amodei, Karp o Altman: los personajes tech que debemos mirar en 2026

Ya sea por los avances en investigación o porque las decisiones que tomen incidirán en futuros productos, estos personajes configuran el futuro de la tecnología.
mar 30 diciembre 2025 07:00 AM
Amodei, Karp, Altman: los personajes tech que debemos vigilar de cerca en 2026
Ya sea por la filosofía con la que tratan temas de innovación o por los avances que traen en manos, estos personajes son clave en el próximo año. (Facebook)

La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor estructural de la economía global. De acuerdo con PwC, esta herramienta podría aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía global hacia 2030, vía aumento de productividad y consumo, y parte de este desarrollo se deberá en gran parte a lo que algunos personajes del sector tecnológico logren destrabar, tanto a escala técnica como de negocios.

En ese tablero, un puñado de investigadores, ejecutivos y políticos moldean no solo qué tan rápido avanza la IA, sino quién captura su valor, bajo qué reglas y con qué costos sociales.

Dario Amodei

Desde Anthropic, Dario Amodei representa el intento más serio por convertir la seguridad de la IA en una ventaja competitiva. Fue investigador de OpenAI, donde fundó la compañía con la tesis de que los modelos cada vez más potentes requieren límites técnicos desde su arquitectura, mientras que después quiso emprender hacia algo propio.

Bajo su liderazgo, Anthropic ha captado miles de millones de dólares de Amazon y Google, posicionándose como un actor clave en el mercado de modelos fundacionales para empresas. Su importancia no radica solo en Claude como producto, sino en su influencia sobre cómo las grandes tecnológicas están internalizando el riesgo de apostar por una tecnología como la IA.

Fei-Fei Li

Fei-Fei Li ha sido una de las figuras más influyentes en el desarrollo moderno de la IA sin encabezar una big tech. Como creadora de ImageNet, sentó las bases técnicas del deep learning que hoy sostiene la IA generativa. Su relevancia en 2026 proviene del frente de la gobernanza, pues desde Stanford y múltiples foros políticos, Li ha empujado una visión de IA centrada en lo humano, con énfasis en salud, educación y derechos civiles. En un entorno dominado por incentivos comerciales, su voz es un contrapeso creíble para reguladores y empresas que buscan legitimidad social.

Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton pasó de ser el “padrino” del deep learning a su crítico más inquietante. Tras décadas de trabajo académico y un rol clave en Google, su salida de la empresa marcó un punto de inflexión, pues empezó a hablar abiertamente sobre los riesgos sistémicos de la IA avanzada, desde desinformación hasta pérdida masiva de empleos. En 2026, su figura será clave para entender el costo potencial del progreso acelerado.

Ilya Sutskever

Ilya Sutskever es uno de los cerebros más influyentes detrás del auge de los grandes modelos de lenguaje. Cofundador y científico jefe de OpenAI durante su fase más explosiva, su enfoque ha sido empujar los límites técnicos de la IA, incluso cuando eso genera tensiones internas sobre control y seguridad.

Sutskever representa la visión entre la frontera entre investigación pura y las aplicaciones comerciales.

Andrej Karpathy

Andrej Karpathy es uno de los traductores más influyentes entre la investigación avanzada y los ingenieros que la implementan. Exdirector de IA en Tesla y figura clave en OpenAI, Karpathy ha moldeado cómo se enseñan y entienden los sistemas de IA a escala. Su impacto está en su capacidad de formar criterio técnico en una generación de desarrolladores, un mundo donde la ventaja competitiva dependerá del talento que sepa usar IA.

Lisa Su

Lisa Su transformó a AMD de un competidor rezagado a un jugador estratégico en la economía de la IA. Bajo su dirección, la empresa ha capturado participación en el mercado de chips de alto rendimiento, esenciales para data centers y cargas de trabajo de inteligencia artificial. En un contexto donde Nvidia domina, AMD representa la única alternativa creíble para evitar un cuello de botella en infraestructura. Su papel es clave porque sin competencia en hardware, la innovación en software y modelos simplemente se ralentiza o encarece.

Jensen Huang

Jensen Huang es, posiblemente, el ejecutivo más influyente de la era de la IA. Nvidia no solo fabrica chips, sino que controla el estándar de facto del cómputo acelerado que sostiene la inteligencia artificial moderna. En 2024 y 2025, la demanda por sus GPUs convirtió a la empresa en una de las más valiosas del mundo. Huang entendió antes que nadie que la IA sería una plataforma económica completa, y construyó un ecosistema de hardware, software y alianzas difícil de replicar, su rol el próximo año ayudará a mantener a su empresa como una de las favoritas en el sector de inversionistas.

Satya Nadella

Satya Nadella transformó una empresa madura en un motor central de la nueva ola tecnológica. Al integrar IA en Azure, Office y GitHub, Microsoft ha convertido la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana para empresas. Su alianza con OpenAI no solo es estratégica, sino estructura y las decisiones que tome el ejecutivo podrán moldear la infraestructura productiva.

Sam Altman

Sam Altman es el rostro más visible de la IA generativa. Como CEO de OpenAI, ha impulsado modelos que cambiaron la forma en que millones de personas interactúan con la tecnología. Altman ha sabido moverse entre capital de riesgo, gobiernos y corporaciones, posicionando a OpenAI como un actor casi geopolítico. Su reto en 2026 será sostener crecimiento, legitimidad y control en un entorno donde la IA ya no es neutral, sino un activo estratégico.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg apostó por la IA cuando el metaverso parecía dominar la conversación. Hoy, Meta es uno de los mayores desarrolladores de modelos open source y sistemas de recomendación basados en IA del mundo. Su estrategia busca reducir dependencia de terceros y reforzar su negocio publicitario, que sigue siendo una de las máquinas de monetización más sofisticadas del planeta.

Elon Musk

Elon Musk vuelve a la IA con xAI desde una postura combativa. Crítico de OpenAI y del rumbo de la industria, busca desarrollar modelos “alternativos” integrados con su ecosistema de empresa, que incluye a X, Tesla, SpaceX.

Su relevancia no está solo en lo técnico, sino en su capacidad de politizar la IA, pues Musk empuja el debate sobre control, censura y poder tecnológico, forzando a reguladores y competidores a reaccionar.

Demis Hassabis

Demis Hassabis dirige DeepMind, el laboratorio que ha producido algunos de los avances científicos más relevantes de la IA, desde AlphaGo hasta modelos aplicados a biología y química. Su visión apunta a una IA como herramienta científica, capaz de acelerar descubrimientos y generar valor más allá del software. En la integración con Google, Hassabis representa la apuesta por una IA que no solo genere texto, sino conocimiento nuevo.

Alex Karp

Alex Karp encarna la intersección entre IA, gobierno y seguridad nacional. Palantir es un proveedor clave de análisis de datos e IA para Estados y grandes corporaciones. Su discurso explícitamente político, enfocado principalmente en torno a migración, lo distingue en Silicon Valley. Karp entiende la IA como una herramienta de soberanía, no solo de eficiencia, una visión cada vez más influyente en tiempos de fragmentación geopolítica.

Chuck Schumer

Desde el Senado estadounidense, Chuck Schumer es una figura central en la discusión regulatoria sobre IA. Ha impulsado foros, borradores legislativos y diálogo directo con CEOs tecnológicos para definir un marco que equilibre innovación y control. Su rol será decisivo el próximo año, pues tendrá la labor de traducir la complejidad técnica de la IA en política pública.

Publicidad

Inteligencia artificial DeepSeek ChatGPT

