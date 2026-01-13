Publicidad

Apple nada contracorriente en la carrera de la IA y sigue sin perder

Las grandes empresas de tecnología apostaron en los últimos meses por adquirir infraestructura de IA o fortalecer sus equipos, pero Cupertino no ha tenido este impulso.
mar 13 enero 2026 12:00 PM
La compañía mantiene una postura más sobria con respecto a la inversión en infraestructura en data centers o tecnologías de IA que otras firmas tecnológicas tienen. (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)

Las empresas de tecnología enfocaron esfuerzos en generar modelos de Inteligencia Artificial (IA), inversiones en centros de datos y una apuesta más fuerte por el desarrollo de aplicaciones con este tipo de tecnología, sin embargo, Apple ha sido cuestionada por su falta de empuje.

Mientras Alphabet, Meta y Amazon convirtieron la IA en una carrera de infraestructura, donde apostaron por tener más GPU, más data centers, más energía, más gasto de capital, la empresa dirigida por Tim Cook va a un paso más tranquilo.

En octubre del año anterior, Alphabet elevó su expectativa de gasto de capital 2025 a un rango de 93,000 millones de dólares, impulsado por la demanda vinculada a Google Cloud e infraestructura para IA. Meta, por su parte, cerró 2025 con una guía de 72,000 millones de dólares en inversiones como servidores, centros de datos y red. Mientras que Amazon, con AWS, puso como meta 100,000 millones de dólares de inversión.

Andy Jassy, CEO de Amazon, explicó que el capex (gasto de capital) de 26,300 millones de dólares del tercer trimestre del 2024 era “razonablemente representativo” de lo que podría esperarse como ritmo anualizado en 2025, y que “la gran mayoría” de ese gasto sería para IA. En cambio Apple lo que hace es asociarse con empresas como Google para potenciar sus servicios de Apple Intelligence.

“Este es un momento de validación para Google como proveedor de modelos y un peldaño para que Apple acelere sus ambiciones de IA, manteniendo una recomendación outperform y objetivos de precio positivos”, señaló a Investor, Daniel Ives, analista de Wedbush Technolgies.

Apple ha optado por un planteamiento menos espectacular, pero más consistente con su negocio enfocado en privacidad, con el fin de limitar la exposición de los datos, reducir la dependencia de la nube y mantener el control de la experiencia.

La apuesta de Cupertino es Private Cloud Compute (PCC), una arquitectura que presentó para extender a la nube sus protecciones de seguridad y privacidad. La empresa afirma que los datos enviados a PCC para tareas intensivas no son accesibles para nadie más que el usuario, ni siquiera para Apple, y que el sistema está construido con Apple Silicon y un sistema operativo endurecido específicamente para privacidad.

A diferencia de Alphabet o Amazon, que monetizan directamente la nube y tienen incentivos para empujar cargas de trabajo hacia data centers propios, Apple vive de vender dispositivos y servicios atados a su ecosistema. En ese esquema evita erosionar la confianza que sostiene su marca en términos de privacidad y manejo de datos.

“Después de una cuidadosa evaluación, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, declaró la empresa en el anuncio de la integración de Gemini con su ecosistema.

La alianza de ambas empresas se basará en Gemini y tecnología de nube de Google, para impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una versión “más personalizada” de Siri.

Para Alejandro Ruelas-Gossi, catedrático de la Universidad de Navarra, el impulso de Gemini mantendrá a Android como una plataforma rentable para Google, mientras conquista a su competencia directa que es Apple, como un socio estratégico.

Apple compra desempeño donde lo necesita, sin renunciar a su marco de privacidad y a su promesa de que buena parte de la inteligencia ocurre en el dispositivo, con el usuario como dueño del contexto, de acuerdo con Ruelas-Gossi.

Alphabet, por su lado, intenta ganar por la ruta de la infraestructura, los modelos y distribución en productos y el acuerdo con Apple le agrega acceso privilegiado a un ecosistema de más de 2,000 millones de dispositivos activos, según estimaciones de Counterpoint.

En una década donde la presión regulatoria y social sobre el uso de datos seguirá creciendo, “proteger” la IA puede ser menos un gesto ético y más una forma de proteger la relación de confianza con sus usuarios, sin embargo el resultado de esa apuesta, de acuerdo con Ruelas-Gossi se verá en el mediano plazo.

