Apple nada contracorriente en la carrera de la IA y sigue sin perder

En octubre del año anterior, Alphabet elevó su expectativa de gasto de capital 2025 a un rango de 93,000 millones de dólares, impulsado por la demanda vinculada a Google Cloud e infraestructura para IA. Meta, por su parte, cerró 2025 con una guía de 72,000 millones de dólares en inversiones como servidores, centros de datos y red. Mientras que Amazon, con AWS, puso como meta 100,000 millones de dólares de inversión.

Andy Jassy, CEO de Amazon, explicó que el capex (gasto de capital) de 26,300 millones de dólares del tercer trimestre del 2024 era “razonablemente representativo” de lo que podría esperarse como ritmo anualizado en 2025, y que “la gran mayoría” de ese gasto sería para IA. En cambio Apple lo que hace es asociarse con empresas como Google para potenciar sus servicios de Apple Intelligence.

“Este es un momento de validación para Google como proveedor de modelos y un peldaño para que Apple acelere sus ambiciones de IA, manteniendo una recomendación outperform y objetivos de precio positivos”, señaló a Investor, Daniel Ives, analista de Wedbush Technolgies.

Apple ha optado por un planteamiento menos espectacular, pero más consistente con su negocio enfocado en privacidad, con el fin de limitar la exposición de los datos, reducir la dependencia de la nube y mantener el control de la experiencia.

La apuesta de Cupertino es Private Cloud Compute (PCC), una arquitectura que presentó para extender a la nube sus protecciones de seguridad y privacidad. La empresa afirma que los datos enviados a PCC para tareas intensivas no son accesibles para nadie más que el usuario, ni siquiera para Apple, y que el sistema está construido con Apple Silicon y un sistema operativo endurecido específicamente para privacidad.

A diferencia de Alphabet o Amazon, que monetizan directamente la nube y tienen incentivos para empujar cargas de trabajo hacia data centers propios, Apple vive de vender dispositivos y servicios atados a su ecosistema. En ese esquema evita erosionar la confianza que sostiene su marca en términos de privacidad y manejo de datos.

