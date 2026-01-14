Publicidad

Tecnología

Meta ve “frustrante” no vender más gafas inteligentes pese a dominar el mercado

Meta domina el mercado de gafas inteligentes, pero no logra cubrir el apetito de los consumidores, lo que califica como un tema “frustrante” y que detuvo su proceso de expansión, reconoció la compañía.
mié 14 enero 2026 05:55 AM
Las gafas inteligentes de Meta se venden demasiado bien y eso les causó un problema: seguir fabricando
El mercado mundial de gafas inteligentes creció un 110% interanual en el primer semestre de 2025, según Counterpoint , la cual también dio a conocer que Meta tiene una participación del 73%. (Foto: Meta)

El CES demostró que 2026 será el año de las gafas inteligentes y que Meta tiene una posición privilegiada en este mercado, donde lideró con fuerza hasta el punto de que el ritmo de producción no alcanza a satisfacer la demanda de los usuarios.

La semana pasada, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg dijo que pausará la expansión internacional de sus lentes Ray-Ban Display, los cuales incluyen una pantalla y control mediante gestos e impulsos corporales, debido a la escasez de oferta y a la fuerte demanda del dispositivo en los Estados Unidos.

A inicios de este año, la firma planeaba lanzar las gafas en territorios como Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, entre otros, algo que ya no será posible y que superó las expectativas de la empresa, de acuerdo con Alex Himel, VP de wearables de Meta.

“Es un ‘happy problem’ tener algo que puedes vender más rápido de lo que esperabas, pero es igualmente frustrante”, declaró durante una mesa redonda en el CES 2026, donde también resaltó que la relevancia del dispositivo, además de sus funciones, se debe a la conectividad con otras aplicaciones.

Las gafas Ray-Ban Display permiten tomar fotos, videos, hablar con un asistente de IA, así como leer y contestar mensajes en las diferentes plataformas de redes sociales de Meta. La empresa también anunció nuevas funciones de teleprompter y navegación peatonal, las cuales resultan atractivas para los usuarios, quienes impulsan el mercado de los wearables.

Durante el primer trimestre en el mercado, Meta vendió alrededor de 15,000 unidades de las gafas Ray-Ban Display y capturó una participación del mercado del 6% en la categoría, de acuerdo con cifras de IDC.

Por otra parte, el mercado mundial de gafas inteligentes (aquellas que no necesariamente incluyen una pantalla) creció un 110% interanual en el primer semestre de 2025, según Counterpoint , la cual también dio a conocer que Meta tiene una participación del 73% en el mismo periodo.

De hecho, en febrero del año pasado, Meta dijo que ya había vendido más de 2 millones de unidades de las Meta Ray-Ban Gen 1. Por su parte Essilor Luxottica, empresa que fabrica las gafas en colaboración con Meta, anunció que los ingresos trimestrales provenientes de dichos dispositivos rondan los 15,000 millones de dólares por periodo.

“Lideramos la transformación de las gafas como la próxima plataforma informática, donde la IA, la tecnología sensorial y una infraestructura sanitaria rica en datos convergerán para empoderar a las personas y liberar todo su potencial”, declararon Francesco Milleri, director ejecutivo de Essilor Luxottica, y Paul du Saillant, director ejecutivo adjunto, en un comunicado conjunto.

El mercado de wearables avanza, mientras Meta aumenta la producción

Actualmente, Meta tiene cinco dispositivos en el mercado . Los Ray-Ban Meta (Gen 1 y 2), los Oakley Meta Vanguard, los Oakley Meta HSTN y los Meta Ray-Ban Display (no disponibles en México); sin embargo, esta no es la única compañía relevante dentro del ecosistema, pues competidores chinos cada vez ocupan un papel mayor.

Según los datos de Counterpoint y la asistencia de las empresas en el CES 2026, entre las firmas más relevantes en este campo destacan TCL, Xreal (que tiene una colaboración con Asus) y Rokid, empresa china compatible con plataformas como ChatGPT, DeepSeek y Qwen. No obstante, las tres tienen su principal mercado en Asia, aunque tienen miras a expandirse.

Aunque existen diferencias entre algunas marcas, como el hecho de que las opciones de Xreal deben permanecer conectadas a una fuente de energía todo el tiempo, en el caso de Rokid, cuyo concepto es mucho más cercano al de Meta, los precios no varían demasiado y se encuentran entre los 279 y 599 dólares, por lo que la firma está intentando incursionar en Norteamérica con mayor fuerza.

Himel es consciente de eso y resalta que el propio mercado de wearables se está diversificando. “Los nuevos factores de forma y sensores aportan una imagen más completa (de los usuarios)”, mencionó en relación al impulso que está tomando la industria en la actualidad y de la cual Meta es un actor protagónico.

Esta semana, Bloomberg dio a conocer que Meta y Essilor Luxottica están discutiendo aumentar la capacidad anual a 20 millones de unidades o más para fines de 2026, lo que demuestra la fuerte apuesta de Mark Zuckerberg por esta industria.

