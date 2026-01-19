Los mexicanos ya prefieren celulares premium y Motorola y Xiaomi cambian su estrategia para adaptarse

Este fenómeno, de acuertdo con The Ciu, refleja una creciente disposición del consumidor mexicano a invertir en equipos que ofrezcan mejor desempeño, cámaras avanzadas, mayor duración de batería y capacidades asociadas con Inteligencia Artificial.
La consultora Mitofsky, en su estudio Los mexicanos y el uso del celular, revela que hasta mayo de 2025 más de 80.2% de los mexicanos poseía un celular para uso personal. El Inegi calcula que poco más del 90% de la población en el país tiene un teléfono inteligente.
El trabajo de Mitofsky refiere que el 49% aseguró que si sale de casa y lo olvida, regresa por él. Además, 85% toma fotografías con su celular, 65% escucha música y 45% juega desde el dispositivo.
La IA, por otro lado, es un factor decisivo para 30% de los compradores de gama alta, mientras que su peso es casi marginal en los segmentos más económicos.
Aunque la gama media sigue siendo el segmento dominante por encima de la gama alta —con 68% de participación, según The Ciu—, su naturaleza también ha cambiado inclinándose a las preferencias de los consumidores. Los equipos que hoy se consideran “gama media” incorporan prestaciones que hace pocos años eran exclusivas de modelos premium, como cámaras múltiples, pantallas de alta frecuencia, procesadores potentes y software con capacidades de inteligencia artificial.
Desde la perspectiva de la consultora, la preferencia creciente por la gama alta es el resultado de un mercado que maduró tecnológicamente. Motorola y Xiaomi no están encareciendo sus productos por capricho; responden a un consumidor que exige más y está dispuesto a pagar por ello.