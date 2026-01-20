El primer año de Trump fue un gran negocio para Musk

Microsoft y Amazon no se quedan atrás, con beneficios de 101,830 y 76,460 millones de dólares respectivamente. Ambas compañías se vieron beneficiadas por la flexibilización de las regulaciones ambientales y de zonificación para la construcción de centros de datos, una prioridad de la administración Trump para garantizar que Estados Unidos no ceda terreno frente a sus rivales asiáticos en la carrera por el cómputo masivo.
Zuckerberg es el segundo que más creció proporcionalmente, tras el giro de la administración Trump hacia una postura más dura contra TikTok, Meta recuperó el control casi total de la atención publicitaria en EU; esto, sumado a la eficiencia de costes que implementó, disparó el valor de sus acciones, sumando más de 50,000 millones a su bolsillo personal, según el informe de FT.
Mientras que los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se han beneficiado de que su empresa y sus fortunas crecieron más de 124,000 millones de dólares.
¿Y la regulación de IA?
El contraste con la administración de Joe Biden es evidente, pues el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), liderada por la combativa Lina Khan, habían iniciado una ofensiva para fragmentar los monopolios digitales, pero hoy muchas de esas investigaciones por parte del regulador se relajaron.
Uno de los movimientos más significativos fue la derogación de la orden ejecutiva de Biden sobre IA que exigía auditorías de sesgo y seguridad preventiva, permitiendo que Microsoft, Google y Meta desplieguen modelos de lenguaje a una velocidad que antes se consideraba imprudente en la era Trump.
El primer año del segundo mandato de Trump ha sido, en términos contables, el más lucrativo en la historia de la tecnología estadounidense. Al eliminar el "lastre" regulatorio y abrazar la IA como una prioridad de seguridad nacional, Washington ha permitido que el músculo financiero de Silicon Valley se fortalezca a niveles sin precedentes. La pregunta para 2026 ya no es cuánto pueden ganar estas empresas, sino qué tanto poder político podrán comprar con esas ganancias.