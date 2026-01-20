Publicidad

El primer año de Trump fue un gran negocio para Musk

Al cumplirse el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el balance de ganancias para Silicon Valley es una cifra contundente: 419,580 mdd.
mar 20 enero 2026 01:00 PM
big tech bros primer año trump
De los empresarios más beneficiados están Musk, Zuckerberg y los fundadores de Google, Sergey Bin y Larry Page. (Pool/Getty Images)

Una de las imágenes que más conversación abrió fue la de figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai o Jeff Bezos protagonizaron en conjunto con el presidente de EU Donald Trump. En compañía de sus esposas y directivos más cercanos, los ejecutivos de las empresas de tecnología más grandes de ese país ‘rodearon’ a Trump en su investidura de hace un año.

La cercanía de estos ejecutivos fue cuestionada por organizaciones e incluso por colaboradores de sus empresas, pero en este primer aniversario, este acercamiento ha resultado en más ganancias para las empresas que lideran y también para sus propias fortunas.

Dentro de los reportes trimestrales de las cinco grandes empresas de tecnología que estuvieron cerca de Trump, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla, generaron en ganancia neta 419,580 millones de dólares, esto es un acumulado de las ganancias del trimestre que corría en enero de 2025 con respecto al último trimestre reportado en noviembre pasado.

Además, según el informe más reciente de Oxfam, la riqueza de los multimillonarios aumentó un 16.2% en el último año, sumando aproximadamente 2.5 billones de dólares a sus patrimonios.

Elon Musk es el ganador indiscutible del sector tecnológico durante el primer año del segundo mandato de Trump, consolidando una fortuna que no solo crece por la rentabilidad de sus empresas, sino por su inédita cercanía al poder político. Un reporte del Financial Times señala que el sector tecnológico no solo está acumulando riqueza, sino que está operando bajo una "nueva gramática financiera" donde el crecimiento de las utilidades se ha desvinculado de las restricciones de costos tradicionales.

Aunque la utilidad neta de Tesla es de 5,080 millones de dólares es significativamente menor a la de sus pares de software y servicios, su importancia trasciende el balance general. Tras un primer trimestre de 2025 débil, la compañía mostró una recuperación secuencial hacia finales de año.

Además su fortuna aumentó aproximadamente un 34% en un año, según el Financial Times, este crecimiento no responde solo a las ventas de coches, sino a la "prima de desregulación".

El análisis de los estados financieros auditados (GAAP) revela una resiliencia operativa que parece inmune a las tensiones geopolíticas. Alphabet encabeza la lista de rentabilidad absoluta con 124,200 millones de dólares en utilidades netas. La matriz de Google logró navegar las incertidumbres sobre el futuro de su división publicitaria mientras expande sus márgenes gracias a una infraestructura de IA que ha pasado de ser un costo de capital a un motor de ingresos directos.

Apple, por su parte, reportó 112,010 millones de dólares al cierre de su año fiscal 2025. A pesar de los temores iniciales sobre una guerra comercial con China, por parte de EU, la compañía de Cupertino ha demostrado una capacidad magistral para gestionar sus márgenes operativos en un contexto de aranceles selectivos.

Microsoft y Amazon no se quedan atrás, con beneficios de 101,830 y 76,460 millones de dólares respectivamente. Ambas compañías se vieron beneficiadas por la flexibilización de las regulaciones ambientales y de zonificación para la construcción de centros de datos, una prioridad de la administración Trump para garantizar que Estados Unidos no ceda terreno frente a sus rivales asiáticos en la carrera por el cómputo masivo.

Zuckerberg es el segundo que más creció proporcionalmente, tras el giro de la administración Trump hacia una postura más dura contra TikTok, Meta recuperó el control casi total de la atención publicitaria en EU; esto, sumado a la eficiencia de costes que implementó, disparó el valor de sus acciones, sumando más de 50,000 millones a su bolsillo personal, según el informe de FT.

Mientras que los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se han beneficiado de que su empresa y sus fortunas crecieron más de 124,000 millones de dólares.

¿Y la regulación de IA?

El contraste con la administración de Joe Biden es evidente, pues el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), liderada por la combativa Lina Khan, habían iniciado una ofensiva para fragmentar los monopolios digitales, pero hoy muchas de esas investigaciones por parte del regulador se relajaron.

Uno de los movimientos más significativos fue la derogación de la orden ejecutiva de Biden sobre IA que exigía auditorías de sesgo y seguridad preventiva, permitiendo que Microsoft, Google y Meta desplieguen modelos de lenguaje a una velocidad que antes se consideraba imprudente en la era Trump.

El primer año del segundo mandato de Trump ha sido, en términos contables, el más lucrativo en la historia de la tecnología estadounidense. Al eliminar el "lastre" regulatorio y abrazar la IA como una prioridad de seguridad nacional, Washington ha permitido que el músculo financiero de Silicon Valley se fortalezca a niveles sin precedentes. La pregunta para 2026 ya no es cuánto pueden ganar estas empresas, sino qué tanto poder político podrán comprar con esas ganancias.

