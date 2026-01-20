El primer año de Trump fue un gran negocio para Musk

Dentro de los reportes trimestrales de las cinco grandes empresas de tecnología que estuvieron cerca de Trump, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla, generaron en ganancia neta 419,580 millones de dólares, esto es un acumulado de las ganancias del trimestre que corría en enero de 2025 con respecto al último trimestre reportado en noviembre pasado.

Además, según el informe más reciente de Oxfam, la riqueza de los multimillonarios aumentó un 16.2% en el último año, sumando aproximadamente 2.5 billones de dólares a sus patrimonios.

Elon Musk es el ganador indiscutible del sector tecnológico durante el primer año del segundo mandato de Trump, consolidando una fortuna que no solo crece por la rentabilidad de sus empresas, sino por su inédita cercanía al poder político. Un reporte del Financial Times señala que el sector tecnológico no solo está acumulando riqueza, sino que está operando bajo una "nueva gramática financiera" donde el crecimiento de las utilidades se ha desvinculado de las restricciones de costos tradicionales.

Aunque la utilidad neta de Tesla es de 5,080 millones de dólares es significativamente menor a la de sus pares de software y servicios, su importancia trasciende el balance general. Tras un primer trimestre de 2025 débil, la compañía mostró una recuperación secuencial hacia finales de año.