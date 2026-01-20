Pagar por trabajar: el costo oculto por ser repartidor de Rappi, Uber Eats y Didi

Joaquín no utiliza audífonos pero señala que muchos de sus colegas sí. El precio de éstos es variable, pero unos inalámbricos sencillos en sitios como Amazon y Mercado Libre rondan los 200 pesos.

Inversión más allá de la tecnología

La tecnología no es el único gasto que asumen los repartidores. Al inicio de la expansión de las plataformas de delivery en México, algunas empresas entregaban mochilas, chamarras u otro equipo básico como parte del proceso de incorporación. Con el crecimiento del modelo y la consolidación del servicio, esta práctica fue desapareciendo.

Hoy, los repartidores deben cubrir por su cuenta la mayor parte del equipo necesario para operar. Las plataformas venden mochilas oficiales —Uber Eats ofrece una por 825 pesos, mientras que DiDi comercializa modelos de 650 y 850 pesos—, pero su compra no es obligatoria.

Expansión consultó a DiDi y Uber Eats para conocer el motivo tras el retiro de estas herramientas de manera gratuita o si recomiendan algunas en particular, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no recibió respuesta.

Joaquín recuerda que comenzó a repartir con un huacal de plástico amarrado a su motocicleta, que ya tenía. Más adelante compró una mochila no brandeada en un tianguis por aproximadamente 500 pesos. “Hace el trabajo”, dice, aunque el gasto salió completamente de su bolsillo.

También las venden brandeadas, aunque no sea la plataforma quien comercializa. En Mercado Libre hay publicaciones que rondan los 870 pesos. Este tipo de artículos se caracterizan por ser térmicas, impermeables, acolchadas y con capacidad de entre 50 y 60 litros, ideales para mantener la temperatura de los alimentos.

