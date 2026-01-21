¿Te pasaron foto de tu entrada? Crea un boleto en Google Wallet para pasar sin problemas

Es muy común que al salir con amigos o la familia al cine, un museo o un evento, una persona se encargue de comprar los boletos en línea, y mandarlos como capturas de pantalla a las demás.

Sin embargo, buscar la entrada en una galería llena de imágenes o dentro de chats puede complicar un acto sencillo. Google Wallet ofrece una alternativa sencilla para crear un pase electrónico a partir de una imagen y hacer fácilmente a ella.

Te compartimos el paso a paso.