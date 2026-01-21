Publicidad

Tecnología

¿Te pasaron foto de tu entrada? Crea un boleto en Google Wallet para pasar sin problemas

Wallet, o la Billetera de Google, tiene una función para convertir una imagen con un código QR en un pase rápido para facilitar la entrada a funciones, usar la tarjeta de lealtad o una membresía.
mié 21 enero 2026 07:50 PM
google-wallet-boleto.jpg
Si tu pase tiene un código de barras o QR, puedes guardarlo en la Billetera de Google incluso si no tiene la opción “Agregar a la Billetera de Google” (Expansión / iStock / Google Wallet)

Es muy común que al salir con amigos o la familia al cine, un museo o un evento, una persona se encargue de comprar los boletos en línea, y mandarlos como capturas de pantalla a las demás.

Sin embargo, buscar la entrada en una galería llena de imágenes o dentro de chats puede complicar un acto sencillo. Google Wallet ofrece una alternativa sencilla para crear un pase electrónico a partir de una imagen y hacer fácilmente a ella.

Te compartimos el paso a paso.

Crea un pase rápido con Google Wallet a partir de una imagen

1. Abre la aplicación de Google Wallet o Billetera en tu celular y da clic en el botón de “+”. Selecciona la opción para utilizar una fotografía.

2. Si es la primera vez que utilizas la función, te aparecerá un mensaje para dar consentimiento a la aplicación a acceder a tus fotografías para realizar el pase, la cual utiliza inteligencia artificial. Si estás de acuerdo, da clic en “Aceptar”.

3. Selecciona la imagen con la que deseas crear tu pase digital. Puedes editar o seleccionar solo unas partes de la imagen en este paso. Una vez tengas la fotografía o captura de pantalla, da clic en “Siguiente”.

4. Wallet desplegará una versión del pase generado, el cual tendrás la alternativa de editar antes de guardar. Puedes verificar que la información sea correcta, particularmente la fecha, el horario, los asientos y más detalles para evitar confusiones.

5. Una vez esté completado, da clic en “Agregar”. Y listo, el pase estará disponible en la página de inicio. El procedimiento es rápido y tarda menos de 5 minutos.

Esta función permite hacer pases digitales con fotografías o capturas de pantalla para boletos, membresías o tarjetas de seguro de manera sencilla.

Para usar el boleto, basta con seleccionarlo y escanear el código de barras o QR en el lector del establecimiento al que acudas.

La billetera de Google, un lugar gestionar todo en un mismo lugar

Wallet es una aplicación para realizar pagos sin contacto en cualquier lugar que acepte Google Play, además de poder guardar pases de identificación digital.

Actualmente, puede administrar:

  • Tarjetas de débito o crédito
  • Pases de transporte público
  • Entradas para eventos
  • Tarjetas de regalo y lealtad
  • Llaves digitales para automóviles
  • Llaves de hoteles
  • Identificaciones corporativas
  • IDs de estudiante
  • Licencias de conducir
  • Pases de identificación
  • Tarjetas de seguro y certificados de vacunación

Entre otras.

En el caso de los pases privados, que contienen información sensible, tienen protección adicional para cuidar de la información personal:

- Incluyen una etiqueta de “pase privado” en los detalles de la tarjeta para que sea más fácil identificarlos como pases privados.

- Debes verificar tu identidad para agregarlos, verlos y usarlos en la Billetera de Google. Puedes hacerlo con tu huella dactilar, PIN o algún otro método.

- No se usan para personalizar la experiencia de la Billetera de forma predeterminada.

- No se comparten de forma predeterminada con otros productos de Google, como Maps y Shopping.

