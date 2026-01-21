¿Te pasaron foto de tu entrada? Crea un boleto en Google Wallet para pasar sin problemas

La billetera de Google, un lugar gestionar todo en un mismo lugar
Wallet es una aplicación para realizar pagos sin contacto en cualquier lugar que acepte Google Play, además de poder guardar pases de identificación digital.
Actualmente, puede administrar:
- Tarjetas de débito o crédito
- Pases de transporte público
- Entradas para eventos
- Tarjetas de regalo y lealtad
- Llaves digitales para automóviles
- Llaves de hoteles
- Identificaciones corporativas
- IDs de estudiante
- Licencias de conducir
- Pases de identificación
- Tarjetas de seguro y certificados de vacunación
Entre otras.
En el caso de los pases privados, que contienen información sensible, tienen protección adicional para cuidar de la información personal:
- Incluyen una etiqueta de “pase privado” en los detalles de la tarjeta para que sea más fácil identificarlos como pases privados.
- Debes verificar tu identidad para agregarlos, verlos y usarlos en la Billetera de Google. Puedes hacerlo con tu huella dactilar, PIN o algún otro método.
- No se usan para personalizar la experiencia de la Billetera de forma predeterminada.
- No se comparten de forma predeterminada con otros productos de Google, como Maps y Shopping.