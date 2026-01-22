Publicidad

Tecnología

Netflix va por Warner Bros en efectivo; Paramount busca frenar el acuerdo

Esta transacción es de las más importantes en Hollywood, pues se juega el futuro de grandes franquicias como DC y HBO.
jue 22 enero 2026 03:00 PM
Netflix y Paramount se juegan algo más que la compra de Warner Bros: qué hay detrás de la 'guerra' de ofertas
El desenlace de esta batalla no soloCarnereairá quién controla franquicias icónicas y plataformas clave, sino también qué modelo dominará la siguiente década del entretenimiento. (Foto: Tero Vesalainen/Getty Images)

La batalla por el control de Warner Bros. Discovery (WBD) tuvo un nuevo giro, pues Netflix elevó la apuesta y modificó su oferta para adquirir los estudios y activos de streaming del conglomerado en una transacción de 82,700 millones de dólares completamente en efectivo.

El movimiento obligó a Paramount a reaccionar y ajustó los términos de su propuesta, amplió el plazo hasta el 20 de febrero y desplegó una intensa estrategia de comunicación para convencer a los accionistas de que su planteamiento es una alternativa más atractiva.

No obstante, Warner Bros. sostuvo su rechazo a la iniciativa encabezada por la compañía dirigida por David Ellison y, hasta ahora, ha evitado pronunciarse públicamente sobre la oferta en efectivo presentada por Netflix. En paralelo, de acuerdo con Reuters el conglomerado anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria de inversionistas en la que se someterá a votación el acuerdo con la plataforma de streaming, un encuentro que, de acuerdo con Netflix, se prevé para abril.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es el futuro de algunas de las franquicias más influyentes de Hollywood, como Harry Potter, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Dune, Sex and the City y el universo de DC Comics, así como el equilibrio de poder en la industria del entretenimiento global.

Netflix aprovecha su solidez financiera y eleva la puja por Warner Bros

Netflix llega respaldada por un reporte financiero sólido, pues en el último trimestre de 2025, la plataforma registró ingresos por 12,051 millones de dólares, un crecimiento de 18% impulsado por el aumento de membresías, ajustes de precios y, cada vez con mayor peso, el negocio publicitario.

Si bien la compañía reconoció que tuvo una caída en el consumo de contenido licenciado, atribuida al menor volumen disponible tras el periodo de huelgas en Hollywood en 2023 y 2024, también reportó que marcó un hito histórico simbólico, pues superó los 325 millones de suscriptores de pago a nivel global, consolidando su liderazgo en el mercado del streaming.

Además, la rentabilidad acompañó el crecimiento y los ingresos operativos de la empresa crecieron 30% interanual, hasta cerca de 3,000 millones de dólares.

La adquisición de WBD para Netflix, no se trata solo de ampliar su catálogo, sino de integrar estudios de cine y televisión con décadas de historia, marcas globales como DC o HBO, y una maquinaria creativa capaz de alimentar su siguiente fase de crecimiento.

En el caso de Paramount, al extender el plazo de su propuesta hasta febrero, la compañía intenta sembrar dudas entre los inversionistas sobre los beneficios de un acuerdo parcial con Netflix frente a una integración completa, aunque su estrategia agresiva y la complejidad de su financiamiento han generado escepticismo en el mercado.

El desenlace de esta batalla no solo definirá quién controla franquicias icónicas y plataformas clave, sino también qué modelo dominará la siguiente década del entretenimiento. Si Netflix se impone, dará un paso definitivo en su transformación de plataforma de streaming a conglomerado global de entretenimiento, con control directo sobre la creación, distribución y monetización de contenidos.

Si Paramount logra convencer a los accionistas, el resultado sería un megagrupo audiovisual tradicionalmente integrado, con implicaciones profundas para las licencias, las ventanas de estreno y la competencia en el mercado. La combinación de activos de cine, televisión abierta y de paga, streaming y distribución global reforzaría un modelo en el que el contenido circularía dentro del propio conglomerado, reduciendo la disponibilidad de títulos para terceros.

El papel de Skydance Media es clave en esta estrategia. La productora fundada por David Ellison es uno de los principales proveedores de franquicias de alto presupuesto en Hollywood, con una lógica orientada a grandes estrenos cinematográficos y marcas de largo recorrido. Su influencia en Paramount apunta a reforzar una estrategia centrada en propiedades intelectuales fuertes y explotables en múltiples formatos, más cercana al modelo clásico de los grandes estudios que al enfoque de volumen y datos que caracteriza a las plataformas puramente digitales.

