Netflix y Paramount se juegan algo más que la compra de Warner Bros: qué hay detrás de la 'guerra' de ofertas

No obstante, Warner Bros. sostuvo su rechazo a la iniciativa encabezada por la compañía dirigida por David Ellison y, hasta ahora, ha evitado pronunciarse públicamente sobre la oferta en efectivo presentada por Netflix. En paralelo, de acuerdo con Reuters el conglomerado anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria de inversionistas en la que se someterá a votación el acuerdo con la plataforma de streaming, un encuentro que, de acuerdo con Netflix, se prevé para abril.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es el futuro de algunas de las franquicias más influyentes de Hollywood, como Harry Potter, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Dune, Sex and the City y el universo de DC Comics, así como el equilibrio de poder en la industria del entretenimiento global.

Netflix aprovecha su solidez financiera y eleva la puja por Warner Bros

Netflix llega respaldada por un reporte financiero sólido, pues en el último trimestre de 2025, la plataforma registró ingresos por 12,051 millones de dólares, un crecimiento de 18% impulsado por el aumento de membresías, ajustes de precios y, cada vez con mayor peso, el negocio publicitario.

Si bien la compañía reconoció que tuvo una caída en el consumo de contenido licenciado, atribuida al menor volumen disponible tras el periodo de huelgas en Hollywood en 2023 y 2024, también reportó que marcó un hito histórico simbólico, pues superó los 325 millones de suscriptores de pago a nivel global, consolidando su liderazgo en el mercado del streaming.

