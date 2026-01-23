Canva y Apple acechan el liderazgo creativo de Adobe

Con ello, la firma de Cupertino refuerza su posicionamiento como infraestructura central de la economía creativa digital, en un contexto donde los servicios son uno de sus principales motores de crecimiento. Asimismo, es una forma de reforzar su estrategia de servicios, división que tan solo en 2024 (datos anuales más recientes) generó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas, según cifras de Apple.

Por ahora es muy pronto para determinar si la opción de Apple representará un obstáculo para Adobe, sin embargo, la compañía que está generando un ecosistema más diverso y competido es Canva, la cual compró Affinity y lo convirtió en un servicio gratuito.

De acuerdo con el cofundador y director de producto de Canva, Cameron Adams, la razón por la que determinaron que la herramienta sería gratuita es porque “la industria necesita un cambio de dirección del control de acceso a la generosidad y porque hemos creado un modelo de negocio sustentable en Canva que nos permite soportar este tipo de decisiones sin comprometer la calidad del producto o la confianza del usuario”.

Si bien Canva tiene una base de usuarios masiva (más de 220 millones de Usuarios Mensuales Activos), sus ingresos son una fracción de los de Adobe, totalizando aproximadamente 2,700 millones en 2024. En contraste, solo el segmento de medios digitales de Adobe salió del año fiscal 2025 con 19,200 millones de dólares en ARR.

Ante este contexto, Sambugaro define al ecosistema de Adobe como un “Hub" de IA creativa frente a la competencia de Canva y Apple, donde lejos de cerrarse a la competencia, la visión de la empresa es permitir que modelos de terceros, como los de OpenAI u otros desarrolladores, se integren directamente en sus herramientas. “Esto permite que el usuario elija la tecnología que prefiera sin abandonar el ecosistema de Adobe, manteniendo un flujo de trabajo unificado y eficiente”, explica.

Asimismo, sobre las plataformas como Canva o Apple Creator Studio, Adobe mantiene una postura de apertura y confianza en su valor agregado, pues sostiene que la competencia expande el mercado y fomenta el ejercicio de la creatividad a nivel global.

Por otra parte, Sambugaro sostiene que la ventaja competitiva de Adobe reside en la profundidad de su flujo de trabajo, pues menciona que mientras que otras herramientas pueden ser útiles para tareas sencillas, Adobe ofrece una integración total entre ilustración, fotografía y video. La apuesta es que, “cuando los usuarios requieran personalización a escala y modelos profesionales, optarán por la tecnología de Adobe”.