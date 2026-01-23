Publicidad

Canva y Apple acechan el liderazgo creativo de Adobe

Mientras Canva libera Affinity y Apple lanza Creator Studio, Adobe busca diferenciarse como un hub de IA creativa con flujos profesionales y modelos abiertos.
vie 23 enero 2026 05:55 AM
Canva está reforzando su presencia en el mercado de desarrollo de software para diseñadores.
Para Adobe, cualquier persona que genere contenido es un cliente potencial, por lo que ahora enfoca sus esfuerzos en agregar valor a las operaciones de las pequeñas y medianas empresas. (Fotoarte: Itzel García / iStock)

Durante mucho tiempo, Adobe fue el principal navegador en el océano azul del software para creativos. Consolidó su liderazgo en la industria creativa mediante una evolución tecnológica, donde identificó un ecosistema diverso de usuarios que abarca desde profesionales creativos y estudiantes hasta grandes corporaciones y gobiernos. Sin embargo, en ese mar ya hay más peces dispuestos a tomar parte del mercado.

Para Adobe, cualquier persona que genere contenido es un cliente potencial, por lo que ahora enfoca sus esfuerzos en agregar valor a las operaciones de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Según explica Fabio Sambugaro, director para LATAM de la división Digital Media de Adobe, el objetivo es que estos negocios no vean el software como un gasto, sino como una herramienta de rentabilidad.

“Que pueden crear contenido y venderlo como su propiedad. Eso no es más un costo, es parte del proceso”, señaló, en torno al impacto de las herramientas de Adobe en las Pymes a nivel mundial y regional.

Para asegurar que esta tecnología sea accesible, explica Sambugaro, la empresa tiene una estrategia de precios flexibles adaptada a la realidad económica local. A diferencia de años anteriores, donde se aplicaban tarifas globales, ahora la compañía analiza la capacidad de inversión de cada país y “se adapta para la realidad de cada región” para ofrecer precios que hagan sentido con cada sitio. En Estados Unidos, por ejemplo, la suite completa de Creative Cloud cuesta 69.99 dólares al mes, mientras que en México el precio es de 699 pesos.

En ese contexto describe a México como una pieza clave de su estrategia global e incluso lo posiciona como el segundo mercado más importante de América Latina, una plataforma virtual gratuita diseñada para docentes y estudiantes de la región donde se les ofrecen cursos en línea para aprender a usar las herramientas de la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, etc.).

Un océano creativo cada vez más competido

A pesar de posicionarse como la opción emblemática del diseño digital, el problema actual de Adobe es que la “democratización del diseño” ya no es su bandera exclusiva. Canva construyó una narrativa poderosa alrededor del diseño accesible, colaborativo y basado en plantillas, mientras que Apple también avanza en este terreno.

Hace un par de semanas, Apple presentó Creator Studio, su nueva colección de aplicaciones (Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro) que será un punto de entrada para la creciente economía de creadores dentro de su ecosistema.

Creator Studio está concebido como una suite integrada de herramientas para producción creativa, que van desde música y video hasta diseño visual y experiencias interactivas, optimizadas para funcionar de manera nativa en dispositivos Apple.

Con ello, la firma de Cupertino refuerza su posicionamiento como infraestructura central de la economía creativa digital, en un contexto donde los servicios son uno de sus principales motores de crecimiento. Asimismo, es una forma de reforzar su estrategia de servicios, división que tan solo en 2024 (datos anuales más recientes) generó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas, según cifras de Apple.

Por ahora es muy pronto para determinar si la opción de Apple representará un obstáculo para Adobe, sin embargo, la compañía que está generando un ecosistema más diverso y competido es Canva, la cual compró Affinity y lo convirtió en un servicio gratuito.

De acuerdo con el cofundador y director de producto de Canva, Cameron Adams, la razón por la que determinaron que la herramienta sería gratuita es porque “la industria necesita un cambio de dirección del control de acceso a la generosidad y porque hemos creado un modelo de negocio sustentable en Canva que nos permite soportar este tipo de decisiones sin comprometer la calidad del producto o la confianza del usuario”.

Si bien Canva tiene una base de usuarios masiva (más de 220 millones de Usuarios Mensuales Activos), sus ingresos son una fracción de los de Adobe, totalizando aproximadamente 2,700 millones en 2024. En contraste, solo el segmento de medios digitales de Adobe salió del año fiscal 2025 con 19,200 millones de dólares en ARR.

Ante este contexto, Sambugaro define al ecosistema de Adobe como un “Hub" de IA creativa frente a la competencia de Canva y Apple, donde lejos de cerrarse a la competencia, la visión de la empresa es permitir que modelos de terceros, como los de OpenAI u otros desarrolladores, se integren directamente en sus herramientas. “Esto permite que el usuario elija la tecnología que prefiera sin abandonar el ecosistema de Adobe, manteniendo un flujo de trabajo unificado y eficiente”, explica.

Asimismo, sobre las plataformas como Canva o Apple Creator Studio, Adobe mantiene una postura de apertura y confianza en su valor agregado, pues sostiene que la competencia expande el mercado y fomenta el ejercicio de la creatividad a nivel global.

Por otra parte, Sambugaro sostiene que la ventaja competitiva de Adobe reside en la profundidad de su flujo de trabajo, pues menciona que mientras que otras herramientas pueden ser útiles para tareas sencillas, Adobe ofrece una integración total entre ilustración, fotografía y video. La apuesta es que, “cuando los usuarios requieran personalización a escala y modelos profesionales, optarán por la tecnología de Adobe”.

Adobe Systems Incorporated Apple Inc

