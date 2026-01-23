TikTok logra una jugada maestra para evitar su prohibición en Estados Unidos: crea una 'empresa gemela'

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7.5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, indicó en un comunicado.

El presidente Donald Trump celebró el movimiento, se atribuyó el mérito del acuerdo y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por aprobarlo.

"¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!", dijo el magnate republicano en su red Truth Social el jueves por la noche. "Ahora será propiedad de un grupo de Grandes Patriotas e Inversores Estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante".

"También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo", añadió.