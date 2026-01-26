IA, nómina y cumplimiento, así se transforman las Pymes mexicanas

La transformación alcanza áreas críticas que antes dependían de papeles, hojas de cálculo y revisiones manuales, como la nómina, la contratación y el cumplimiento legal.

De acuerdo con el estudio Talento y Tecnología: Radiografía de las Pymes en México, elaborado por Deel, 73% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas aplica IA en procesos internos, sobre todo en nómina, reclutamiento y evaluación de desempeño. Además, 64% planea aumentar su inversión en tecnología, lo que confirma que las empresas ya ven la innovación como un pilar de competitividad.

La tecnología funciona como palanca para mejorar la toma de decisiones, optimizar recursos y acelerar el crecimiento”, señaló Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.

Contratos correctos y nómina estructurada

Uno de los usos más claros de la IA aparece cuando una Pyme contrata talento remoto. Antes, el proceso exigía revisar leyes extranjeras, buscar asesoría legal local y asumir riesgos por posibles errores en contratos, impuestos o prestaciones.

Hoy, por ejemplo, una empresa mexicana que contrata a un desarrollador que vive en otro país puede usar una plataforma con IA para generar un contrato alineado con la legislación laboral de ese lugar.

