Tecnología

Para BanBajío, la innovación va más allá de la tecnología

Ernesto Borbón, director de Soluciones de Pago de BanBajío, destacó que las necesidades del cliente deben estar al centro de la innovación.
lun 26 enero 2026 04:44 PM
Presentado por: BanBajío
Summit_NL_2025-66.jpg
Una de las conclusiones del panel realizado en el marco del BanBajío Expansión Summit Nuevo León fue que las organizaciones deben mantener una mente abierta a la innovación. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

La innovación es fundamental para incentivar el desarrollo en las empresas, además de crear propuestas de valor para los consumidores. Este fue uno de los temas abordados en el BanBajío Expansión Summit Nuevo León, realizado en la ciudad de Monterrey.

Durante el panel “Las empresas como incubadoras de la innovación”, moderado por Puri Lucena, editora de la revista Expansión, los participantes acordaron que, aunque la tecnología es primordial en la innovación, es necesario implementar otras acciones para hacer más eficientes dichos recursos con la finalidad de llevar mejores experiencias para los usuarios.

Para BanBajío, por ejemplo, es importante fomentar la innovación a través de cuatro aspectos: el primero es que la innovación debe nacer pensando primero en el cliente. El segundo es que debe estar enfocada en generar experiencias más simples, más seguras y más humanas.

El tercero es que la innovación también suceda hacia adentro, que repercuta entre los colaboradores. Y el cuarto es mantener aliados estratégicos como parte del ADN de la innovación.

“En BanBajío lo que buscamos es considerar en el centro las necesidades de los clientes y el entendimiento de esas necesidades como el corazón de lo que detona la innovación. Al final, se traduce en mejores experiencias para nuestros clientes y, a su vez, para los clientes de ellos”, aseguró Ernesto Borbón, director de Soluciones de Pago de BanBajío.

En este sentido, el ejecutivo destacó el lanzamiento de BBClik. Se trata de una aplicación que convierte un smartphone en un dispositivo para hacer pagos con tarjetas, wallets y otros gadgets, como relojes inteligentes. Este es un cambio radical, ya que, hasta hace poco, se requería otro dispositivo conectado al teléfono para realizar las operaciones.

Borbón afirmó que desarrollos como este son posibles cuando se toman en cuenta los cuatro puntos que señaló anteriormente, y cuando se trabaja con socios que contribuyan a detonar la innovación. Concluyó que también es recomendable mantener la mentalidad de innovación, aunque se trate de una empresa que ha consolidado su modelo de negocio.

Summit_NL_2025-69.jpg
Ernesto Borbón, director de Soluciones de Pago de BanBajío, expuso que el cliente debe estar al centro de la innovación. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

bancos-digitales banca-digital tecnología

