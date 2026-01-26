Para BanBajío, la innovación va más allá de la tecnología

Para BanBajío, por ejemplo, es importante fomentar la innovación a través de cuatro aspectos: el primero es que la innovación debe nacer pensando primero en el cliente. El segundo es que debe estar enfocada en generar experiencias más simples, más seguras y más humanas.

El tercero es que la innovación también suceda hacia adentro, que repercuta entre los colaboradores. Y el cuarto es mantener aliados estratégicos como parte del ADN de la innovación.

“En BanBajío lo que buscamos es considerar en el centro las necesidades de los clientes y el entendimiento de esas necesidades como el corazón de lo que detona la innovación. Al final, se traduce en mejores experiencias para nuestros clientes y, a su vez, para los clientes de ellos”, aseguró Ernesto Borbón, director de Soluciones de Pago de BanBajío.