Para BanBajío, la innovación va más allá de la tecnología

La innovación es fundamental para incentivar el desarrollo en las empresas, además de crear propuestas de valor para los consumidores. Este fue uno de los temas abordados en el BanBajío Expansión Summit Nuevo León, realizado en la ciudad de Monterrey.
Durante el panel “Las empresas como incubadoras de la innovación”, moderado por Puri Lucena, editora de la revista Expansión, los participantes acordaron que, aunque la tecnología es primordial en la innovación, es necesario implementar otras acciones para hacer más eficientes dichos recursos con la finalidad de llevar mejores experiencias para los usuarios.