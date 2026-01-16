BanBajío y Visa convierten tu celular en terminal de pago y competir con Mercado Pago: así funciona BBClik

Aceptar pagos con tarjeta o con el celular ha sido, durante años, un obstáculo para miles de pequeños comercios en México, especialmente por el costo y los requisitos de las terminales tradicionales. En ese escenario, BanBajío y Visa presentaron BBClik, una aplicación que convierte teléfonos Android en Terminales Punto de Venta (TPV) sin contacto y busca ampliar el acceso a pagos electrónicos para negocios de menor escala.

La propuesta es sencilla en la forma, pero relevante en el fondo: a través de una app y la tecnología NFC, cualquier negocio puede cobrar con tarjeta o con dispositivos inteligentes sin necesidad de una terminal física tradicional. El teléfono del comerciante se convierte en el punto de cobro.