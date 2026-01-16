Publicidad

Ahora puedes transformar tu celular en una terminal de pago; BanBajío y Visa presentan BBClik

BanBajío y Visa lanzan BBClik para facilitar pagos electrónicos a pequeños comercios sin terminal física y que buscan entrar al sistema bancario.
vie 16 enero 2026 11:27 AM
BanBajío y Visa convierten tu celular en terminal de pago y competir con Mercado Pago: así funciona BBClik
BBClik convierte teléfonos Android con NFC en Terminales Punto de Venta sin contacto. (Expansión/Google AI Studio)

Aceptar pagos con tarjeta o con el celular ha sido, durante años, un obstáculo para miles de pequeños comercios en México, especialmente por el costo y los requisitos de las terminales tradicionales. En ese escenario, BanBajío y Visa presentaron BBClik, una aplicación que convierte teléfonos Android en Terminales Punto de Venta (TPV) sin contacto y busca ampliar el acceso a pagos electrónicos para negocios de menor escala.

La propuesta es sencilla en la forma, pero relevante en el fondo: a través de una app y la tecnología NFC, cualquier negocio puede cobrar con tarjeta o con dispositivos inteligentes sin necesidad de una terminal física tradicional. El teléfono del comerciante se convierte en el punto de cobro.

¿Qué es BBClik y cómo funciona?

BBClik es una aplicación desarrollada por BanBajío en alianza con Visa que permite a los comercios aceptar pagos sin contacto directamente desde un celular Android con tecnología NFC. El cliente solo acerca su tarjeta, teléfono o reloj inteligente al dispositivo del vendedor y el pago se procesa en segundos.

Las transacciones pueden realizarse las 24 horas del día y el dinero se deposita en un día natural, un factor clave para negocios pequeños que dependen del flujo diario de efectivo. Además, la aplicación ofrece una alternativa para ventas a distancia o montos mayores al límite del pago sin contacto: el comerciante puede enviar una liga de pago para que el cliente complete la transacción desde su propio dispositivo.

Pagos-tarjeta
Tecnología

Cuidado con el NFC: alertan por robos sin contacto en tarjetas y celulares

NFC, explicado sin tecnicismos

La tecnología NFC (Near Field Communication) permite el intercambio de información entre dos dispositivos cuando están muy cerca, generalmente a unos pocos centímetros. Es la misma tecnología que se utiliza cuando una persona paga acercando su tarjeta o su celular a un lector en el supermercado.

En términos prácticos, el NFC elimina la necesidad de insertar tarjetas, teclear contraseñas largas o manejar efectivo. Para los pequeños negocios, esto se traduce en cobros más rápidos, menos fricción con el cliente y mayor seguridad, ya que no se manipula dinero físico.

Intenciones
BanBajío y Visa presentan BBClik para simplificar los pagos electrónicos. (EDGARD GARRIDO/REUTERS)

Riesgos de seguridad en pagos con NFC

Aunque los pagos con NFC cuentan con cifrado y estándares de seguridad robustos, no están libres de vulnerabilidades. El principal riesgo es usar un celular sin protección, con software desactualizado, virus o aplicaciones no oficiales, lo que puede exponer las transacciones.

También existe el riesgo de uso indebido si el teléfono se pierde o es robado, sobre todo si no tiene bloqueo biométrico o contraseña. En menor medida, en lugares muy concurridos podrían ocurrir intentos de lectura no autorizada por proximidad, aunque son poco frecuentes.

Finalmente, los errores del usuario, como no verificar la confirmación del pago o compartir accesos, pueden derivar en cobros incorrectos o disputas.

Estos riesgos se reducen al mantener el equipo actualizado, protegido y usar solo aplicaciones oficiales.

Una herramienta pensada para el comercio cotidiano

El principal impacto de este tipo de soluciones está en la economía de a pie. Puestos de comida, vendedores ambulantes, tienditas, estéticas, talleres o negocios familiares pueden acceder a una herramienta que antes estaba reservada para comercios formales con mayor infraestructura.

Convertir un celular en TPV reduce costos de entrada, simplifica la operación y amplía las posibilidades de venta. Para muchos microvendedores, aceptar pagos digitales no solo significa comodidad, sino también no perder clientes que ya no cargan efectivo.

Las PyMES tienen un dilema: aceptar pagos con tarjeta a pesar de las comisiones o perder beneficios
Economía

Las pymes tienen un dilema: aceptar pagos con tarjeta a pesar de las comisiones o perder beneficios

El contexto: pagos sin contacto en expansión

El lanzamiento de BBClik ocurre en un momento en el que los pagos sin contacto ganan terreno en México. De acuerdo con datos de Visa, este tipo de transacciones ya representa alrededor del 25% de sus operaciones en el país, impulsadas por la digitalización, la bancarización gradual y el uso creciente de teléfonos inteligentes.

Esta tendencia abre una oportunidad clara para integrar a más negocios a la economía digital, sin exigirles grandes inversiones ni procesos complejos.

