WhatsApp revisa tus mensajes a pesar del cifrado extremo, según una demanda contra Meta

La demanda a Meta

De acuerdo con un informe de Bloomberg, Meta y WhatsApp habrían construido una narrativa de privacidad que no coincide con el funcionamiento real del servicio. La demanda señala que la compañía “almacena, analiza y puede acceder” a comunicaciones que públicamente presenta como protegidas por cifrado de extremo a extremo.

Como parte de esa promesa, WhatsApp muestra a los usuarios un aviso predeterminado que indica: “solo las personas en este chat pueden leer, escuchar o compartir los mensajes”.

El caso fue presentado por un grupo de demandantes internacionales con representación de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica. En el escrito, sostienen que Meta engañó a miles de millones de usuarios al hacerles creer que sus mensajes eran completamente privados.

Los demandantes argumentan que trabajadores dentro de la empresa tendrían la capacidad técnica para ver el contenido de mensajes considerados “privados”. El documento añade que parte de esta información habría salido a la luz gracias a denunciantes internos, aunque no se especifican identidades ni métodos de obtención de la evidencia.