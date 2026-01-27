Una demanda presentada ante una corte federal en San Francisco acusa a Meta de permitir que el personal interno tenga acceso a mensajes de WhatsApp pese a que el servicio asegura que opera bajo un esquema de cifrado de extremo a extremo.
WhatsApp revisa tus mensajes a pesar del cifrado extremo, según una demanda contra Meta
La demanda a Meta
De acuerdo con un informe de Bloomberg, Meta y WhatsApp habrían construido una narrativa de privacidad que no coincide con el funcionamiento real del servicio. La demanda señala que la compañía “almacena, analiza y puede acceder” a comunicaciones que públicamente presenta como protegidas por cifrado de extremo a extremo.
Como parte de esa promesa, WhatsApp muestra a los usuarios un aviso predeterminado que indica: “solo las personas en este chat pueden leer, escuchar o compartir los mensajes”.
El caso fue presentado por un grupo de demandantes internacionales con representación de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica. En el escrito, sostienen que Meta engañó a miles de millones de usuarios al hacerles creer que sus mensajes eran completamente privados.
Los demandantes argumentan que trabajadores dentro de la empresa tendrían la capacidad técnica para ver el contenido de mensajes considerados “privados”. El documento añade que parte de esta información habría salido a la luz gracias a denunciantes internos, aunque no se especifican identidades ni métodos de obtención de la evidencia.
Meta y WhatsApp responden a las acusaciones
Meta rechazó las imputaciones y adelantó que buscará sanciones contra los abogados de los demandantes. Andy Stone, portavoz de la empresa, calificó el litigio como infundado.
“Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, declaró Stone. Añadió que “WhatsApp ha utilizado cifrado de extremo a extremo con el protocolo Signal durante una década” y describió la demanda como “una obra de ficción frívola”.
Una demanda que podría convertirse en colectiva
Los abogados de las personas demandantes solicitaron que el proceso sea reconocido como una acción colectiva. De aprobarse, el caso podría ampliarse para incluir a más usuarios que consideren que las declaraciones de privacidad del servicio resultaron engañosas.
El equipo legal incluye firmas como Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Keller Postman y Barnett Legal. Hasta ahora, varios abogados involucrados han declinado hacer comentarios públicos sobre el proceso.
La compra de WhatsApp llegó con cifrado
Meta adquirió WhatsApp en 2014 y desde entonces ha promovido la privacidad como uno de los principales atributos del servicio. El cifrado de extremo a extremo se convirtió en el eje central de esa comunicación hacia los usuarios.