Celulares de Samsung, Motorola y Xiaomi por menos de 10,000 pesos y con las mismas funciones que un premium

En el caso de Vivo, el V50 Lite 4G apuesta por experiencia visual y fotografía social por 7,999 pesos. Tiene una cámara principal de 50 MP con sensor Sony, pero su verdadero diferenciador está en el sistema Aura Light, un aro de luz que suaviza la iluminación en retratos nocturnos y evita las sobras duras típicas del flash.
Motorola coloca en este rango al Edge 60 Fusion, con un precio cercano a los 7,999 pesos. Su propuesta incluye resistencia certificada contra agua, polvo y condiciones extremas de temperatura, lo que apunta a usuarios que priorizan la durabilidad. Además, para quienes valoran la estética exterior, tiene acabados tipo cuero sintético o textil.
Si bien Xiaomi ya no cuenta con smartphones en gama media en su marca principal, sí los tiene bajo las firmas Redmi y Poco. Un ejemplo es el Poco M8 Pro 5G, que se consigue por alrededor de 6,599 pesos. Aquí el foco está en el entretenimiento gracias a su pantalla AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas, la más grande de este listado, que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, con lo que los usuarios pueden acceder a colores más vivos y negros más profundos para mejorar su experiencia de video y juegos.
OPPO compite con el Reno 14F, que se ubica en el límite del rango, con un precio de 9,999 pesos. Su batería de 6,000 mAh apunta a quienes buscan autonomía prolongada, mientras que la carga rápida reduce la espera. La pantalla AMOLED de 120 Hz aporta fluidez en navegación y consumo de contenido, y su combinación de procesador y memoria busca mantener estabilidad en el uso diario, desde redes sociales hasta edición ligera de fotos o video.
En Huawei, el nova Y72S representa la opción más accesible de la marca. Su batería de 6,000 mAh se traduce en jornadas extensas sin recarga frecuente, algo valioso para quienes pasan muchas horas fuera de casa. Su cámara principal de 50 megapíxeles, apoyada en IA, busca optimizar escenas cotidianas sin que el usuario tenga que ajustar parámetros manualmente.