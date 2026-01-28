Celulares de Samsung, Motorola y Xiaomi por menos de 10,000 pesos y con las mismas funciones que un premium

Estos equipos se distinguen por mantener un precio por debajo de los 10,000 pesos sin sacrificar un desempeño suficiente para la mayoría de los usos cotidianos, lo que los coloca en un punto clave de la relación costo-beneficio.

Sin embargo, varias marcas empujan su portafolio hacia modelos cada vez más caros, como Apple, que ni siquiera tiene teléfonos que compitan en este rango, o Xiaomi, que reservó su marca principal para gamas superiores. Entonces, ¿qué opciones quedan para atender las preferencias del consumidor mexicano y qué le ofrecen a cambio?

Características clave de la gama media

La gama media actual ya no se parece a la de hace algunos años. Hoy, la mayoría de los celulares en esta categoría integran características que antes se asociaban con dispositivos más caros. La diferencia no está solo en la ficha técnica, sino en cómo esa tecnología impacta en la experiencia diaria del usuario.

Uno de los cambios más notorios es la pantalla. En la gama media es posible acceder a equipos con tasa de refresco de 120 Hz, lo que significa que la imagen se actualiza más veces por segundo y permite desplazarse por redes sociales, jugar o cambiar entre aplicaciones de manera fluida.

La batería también dejó de ser un punto débil en este rango. Capacidades de 6,000 o 6,500 miliamperes hora se traducen en jornadas completas de uso intensivo sin buscar un enchufe a mitad del día. Para muchos usuarios, esto significa consumir video, usar mapas, redes sociales y mensajería sin mayor problema. La carga rápida complementa esta ventaja, pues una potencia mayor reduce el tiempo conectado al cargador y devuelve horas de autonomía en pocos minutos.