Revista Digital
Tecnología

Celulares por menos de 10,000 pesos: capacidades premium sin pagar gama alta

Por menos de 10,000 pesos, hoy es posible tener buena cámara, batería que dura todo el día, pantallas de alta fluidez y funciones de IA sin pagar precios de gama premium.
mié 28 enero 2026 02:00 PM
Celulares de Samsung, Motorola y Xiaomi por menos de 10,000 pesos y con las mismas funciones que un premium
La diferencia ya no se limita a “tener o no tener” una buena cámara o batería, sino a qué tan bien resuelven situaciones reales como fotos de noche, uso bajo el sol, jornadas largas sin cargar y fluidez constante. (Igor-Kardasov/Getty Images/iStockphoto)

Durante años, hablar de un celular “barato” implicaba asumir sacrificios como tener una cámara regular, batería corta, pantalla sencilla o rendimiento justo. Pero este escenario cambió impulsado por un mercado que cada vez se inclina más por dispositivos premium, la competencia y las exigencias de los usuarios.

En 2025, por primera vez los teléfonos de gama alta superaron a los de gama baja dentro de la base de smartphones en México, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu). Aun así, los dispositivos premium no lograron desbancar a la gama media, que sigue dominando el mercado con más del 60% de cuota en el país.

Estos equipos se distinguen por mantener un precio por debajo de los 10,000 pesos sin sacrificar un desempeño suficiente para la mayoría de los usos cotidianos, lo que los coloca en un punto clave de la relación costo-beneficio.

Sin embargo, varias marcas empujan su portafolio hacia modelos cada vez más caros, como Apple, que ni siquiera tiene teléfonos que compitan en este rango, o Xiaomi, que reservó su marca principal para gamas superiores. Entonces, ¿qué opciones quedan para atender las preferencias del consumidor mexicano y qué le ofrecen a cambio?

Características clave de la gama media

La gama media actual ya no se parece a la de hace algunos años. Hoy, la mayoría de los celulares en esta categoría integran características que antes se asociaban con dispositivos más caros. La diferencia no está solo en la ficha técnica, sino en cómo esa tecnología impacta en la experiencia diaria del usuario.

Uno de los cambios más notorios es la pantalla. En la gama media es posible acceder a equipos con tasa de refresco de 120 Hz, lo que significa que la imagen se actualiza más veces por segundo y permite desplazarse por redes sociales, jugar o cambiar entre aplicaciones de manera fluida.

La batería también dejó de ser un punto débil en este rango. Capacidades de 6,000 o 6,500 miliamperes hora se traducen en jornadas completas de uso intensivo sin buscar un enchufe a mitad del día. Para muchos usuarios, esto significa consumir video, usar mapas, redes sociales y mensajería sin mayor problema. La carga rápida complementa esta ventaja, pues una potencia mayor reduce el tiempo conectado al cargador y devuelve horas de autonomía en pocos minutos.

En fotografía, los números altos en megapíxeles llaman la atención, pero su importancia real se entiende mejor en la práctica. Sensores de 50 o más megapíxeles capturan mayor nivel de detalle, lo que permite recortar imágenes sin que pierdan tanta calidad. Sin embargo, más resolución no siempre significa mejor imagen desde el origen: estos sensores, sobre todo en smartphones, suelen tener píxeles más pequeños, lo que limita su desempeño en condiciones de poca luz y puede generar más ruido o menor rango dinámico.

Por eso, el salto más visible hoy proviene del procesamiento con Inteligencia Artificial. Los algoritmos ajustan luz, color y contraste de forma automática, mejoran retratos, suavizan el fondo y hacen que las fotos nocturnas se vean más claras, incluso en equipos que no pertenecen a la gama alta. En muchos casos, la mejora no nace del sensor, sino de cómo el software reconstruye y optimiza la imagen después de capturarla.

Los procesadores también son más eficientes y ahora es posible encontrar configuraciones de ocho o hasta 12 GB de memoria RAM, que permiten abrir varias aplicaciones, alternar entre ellas y mantener una experiencia estable.

Qué ofrece cada marca en este rango

Aunque Samsung es conocida por su gama alta, mantiene opciones accesibles en su serie Galaxy A. Modelos como el Galaxy A36 5G, que cuesta 6,499 pesos, combinan cámaras de alta resolución, pantallas fluidas y funciones de IA como Circle to Search, que permite buscar en Google cualquier elemento que aparezca en pantalla con solo rodearlo con el dedo. Más allá del hardware, uno de sus mayores atractivos está en las actualizaciones prometidas por seis generaciones, un factor que influye directamente en la vida útil del equipo, pues lo mantiene vigente en funciones y seguridad.

En el caso de Vivo, el V50 Lite 4G apuesta por experiencia visual y fotografía social por 7,999 pesos. Tiene una cámara principal de 50 MP con sensor Sony, pero su verdadero diferenciador está en el sistema Aura Light, un aro de luz que suaviza la iluminación en retratos nocturnos y evita las sobras duras típicas del flash.

Motorola coloca en este rango al Edge 60 Fusion, con un precio cercano a los 7,999 pesos. Su propuesta incluye resistencia certificada contra agua, polvo y condiciones extremas de temperatura, lo que apunta a usuarios que priorizan la durabilidad. Además, para quienes valoran la estética exterior, tiene acabados tipo cuero sintético o textil.

Si bien Xiaomi ya no cuenta con smartphones en gama media en su marca principal, sí los tiene bajo las firmas Redmi y Poco. Un ejemplo es el Poco M8 Pro 5G, que se consigue por alrededor de 6,599 pesos. Aquí el foco está en el entretenimiento gracias a su pantalla AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas, la más grande de este listado, que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, con lo que los usuarios pueden acceder a colores más vivos y negros más profundos para mejorar su experiencia de video y juegos.

OPPO compite con el Reno 14F, que se ubica en el límite del rango, con un precio de 9,999 pesos. Su batería de 6,000 mAh apunta a quienes buscan autonomía prolongada, mientras que la carga rápida reduce la espera. La pantalla AMOLED de 120 Hz aporta fluidez en navegación y consumo de contenido, y su combinación de procesador y memoria busca mantener estabilidad en el uso diario, desde redes sociales hasta edición ligera de fotos o video.

En Huawei, el nova Y72S representa la opción más accesible de la marca. Su batería de 6,000 mAh se traduce en jornadas extensas sin recarga frecuente, algo valioso para quienes pasan muchas horas fuera de casa. Su cámara principal de 50 megapíxeles, apoyada en IA, busca optimizar escenas cotidianas sin que el usuario tenga que ajustar parámetros manualmente.

Por su parte, Honor destaca con el Magic8 Lite, de alrededor de 8,999 pesos. Su batería de gran capacidad apunta a una autonomía, lo que reduce la dependencia del cargador. La pantalla AMOLED de 6.75 pulgadas y 6,000 nits facilita la visibilidad en exteriores, incluso bajo sol. La resistencia certificada contra agua y polvo añade un componente de durabilidad, mientras que su cámara principal de 108 MP busca capturar más detalle en fotos diurnas.

En conjunto, estos modelos muestran cómo la competencia empujó características antes exclusivas de la gama alta hacia precios más accesibles. La diferencia ya no se limita a “tener o no tener” una buena cámara o batería, sino a qué tan bien resuelven situaciones reales como fotos de noche, uso bajo el sol, jornadas largas sin cargar y fluidez constante. Ese equilibrio, de acuerdo con The Ciu, explica por qué esta franja de precio se mantiene como el corazón del mercado mexicano.

