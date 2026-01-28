Las más recientes cifras financieras presentadas por Meta Platforms, muestran que la compañía cerró el año fiscal 2025 con resultados más sólidos de lo esperado, impulsados principalmente por el crecimiento en ingresos publicitarios y un aumento continuo de usuarios en sus plataformas. En su reporte de resultados del cuarto trimestre y del año completo terminado el 31 de diciembre de 2025, la empresa destacó un repunte notable en los ingresos y ganancias en comparación con 2024.
La publicidad e IA impulsan a Meta, mientras Reality Labs amplía pérdida
Durante el último trimestre de 2025, la compañía registró ingresos por 59,893 millones de dólares, una mejora de 24% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos acumulados del año alcanzaron 200,966 millones de dólares, lo que representa un aumento de 22% interanual.
La base de usuarios también mostró señales de fortaleza con 3,585 millones de personas activas diariamente en promedio en diciembre de 2025, un crecimiento de 7 % interanual.
Aunque hubo altas ganancias, los gastos y costos operativos también crecieron. Éstos incrementaron 40% en el cuarto trimestre, reflejo de la estrategia de expansión de infraestructura, especialmente en áreas relacionadas con Inteligencia Artificial. En el año completo, esos costos subieron 24% respecto a 2024.
De hecho, la empresa adelantó que continuará impulsando inversiones agresivas en infraestructura de IA y talento tecnológico en 2026, con una guía de gastos totales entre 162,000 y 169,000 millones de dólares, así como un gasto de capital estimado entre 115,000 y 135,000 millones de dólares. Estas partidas financian centros de datos de próxima generación, sistemas de computación para IA y desarrollos estratégicos en productos basados en inteligencia artificial.
Según el comunicado oficial, estos esfuerzos buscan avanzar en lo que Meta llama “superinteligencia personal”, una visión de IA integrada en diversas experiencias digitales para fortalecer la conexión entre las personas y promover nuevas oportunidades de crecimiento.
La reacción de los mercados fue positiva: tras la publicación de los resultados, las acciones de la empresa subieron más de 10% en operaciones posteriores al cierre.
En el caso de la división Reality Labs, esta volvió a registrar pérdidas significativas durante 2025. Según el propio informe financiero del cuarto trimestre y del año completo, Reality Labs —que agrupa los negocios de realidad virtual y aumentada como los visores Quest y las gafas inteligentes— tuvo un resultado operativo negativo de aproximadamente 19 193 millones de dólares en el conjunto de 2025, y una pérdida de cerca de 6 021 millones en el cuarto trimestre, lo que implica que, aunque la compañía en general fue rentable, este segmento siguió siendo un centro de gastos que lastró parte de los resultados.
La propia empresa señaló en su guía para 2026 que espera que las pérdidas operativas de Reality Labs se mantengan “similares a los niveles de 2025” en el próximo año, lo que indica que este negocio, centrado en tecnologías inmersivas, todavía no ha logrado ser rentable.
Cabe recordar que recientemente The New York Times reportó que Meta planea un recorte significativo de personal en esa división, con aproximadamente el 10 % de los empleados de Reality Labs —alrededor de 1 500 puestos— que serían eliminados, un movimiento que refleja los ajustes internos ante el desempeño financiero del segmento mientras la empresa reorienta recursos hacia otras áreas como la IA.