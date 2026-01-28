La publicidad e IA impulsan a Meta, mientras Reality Labs amplía pérdida

Durante el último trimestre de 2025, la compañía registró ingresos por 59,893 millones de dólares, una mejora de 24% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos acumulados del año alcanzaron 200,966 millones de dólares, lo que representa un aumento de 22% interanual.

La base de usuarios también mostró señales de fortaleza con 3,585 millones de personas activas diariamente en promedio en diciembre de 2025, un crecimiento de 7 % interanual.

Aunque hubo altas ganancias, los gastos y costos operativos también crecieron. Éstos incrementaron 40% en el cuarto trimestre, reflejo de la estrategia de expansión de infraestructura, especialmente en áreas relacionadas con Inteligencia Artificial. En el año completo, esos costos subieron 24% respecto a 2024.

De hecho, la empresa adelantó que continuará impulsando inversiones agresivas en infraestructura de IA y talento tecnológico en 2026, con una guía de gastos totales entre 162,000 y 169,000 millones de dólares, así como un gasto de capital estimado entre 115,000 y 135,000 millones de dólares. Estas partidas financian centros de datos de próxima generación, sistemas de computación para IA y desarrollos estratégicos en productos basados en inteligencia artificial.

Según el comunicado oficial, estos esfuerzos buscan avanzar en lo que Meta llama “superinteligencia personal”, una visión de IA integrada en diversas experiencias digitales para fortalecer la conexión entre las personas y promover nuevas oportunidades de crecimiento.

