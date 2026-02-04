Uber cierra 2025 con un crecimiento del 22%

La firma logró alcanzar 3,800 millones de viajes. Las reservas brutas sumaron 54,100 millones de dólares, también 22% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron 20%, a 14,400 millones de dólares.

Uber reportó 2,900 millones de dólares en flujo de efectivo operativo y 2,800 millones en flujo de caja libre durante el trimestre, niveles históricamente altos para la empresa.

Pero el éxito de la empresa es menos lineal cuando se observan las utilidades bajo criterios contables tradicionales. El ingreso neto del trimestre fue de 296 millones de dólares, una cifra modesta frente al tamaño del negocio y menor a otros periodos comparables.

La empresa explicó que el resultado estuvo afectado por revalorizaciones de inversiones y otros efectos contables, factores que suelen introducir volatilidad en sus estados financieros.

En contraste, las métricas ajustadas cuentan una historia más optimista, ya que la utilidad neta ascendió a 1,500 millones de dólares, 25% más que un año antes. La ganancia por acción ajustada fue de 0.71 dólares, un avance de 27%. Además, el margen sobre reservas brutas se ubicó en 4.6%, mejor que en ejercicios previos, aunque todavía por debajo de lo que exhiben plataformas digitales más maduras.

