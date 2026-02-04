Las empresas de tecnología han logrado tener crecimiento en los últimos meses y Uber no es la excepción, pues terminó 2025 con uno de los mejores desempeños operativos de su historia, un crecimiento del 22%. Esto gracias a más viajes, más usuarios, mayores reservas y un flujo de efectivo récord. Sin embargo, el balance entre expansión y rentabilidad sigue siendo delicado.
Uber cierra 2025 con un crecimiento del 22%
La firma logró alcanzar 3,800 millones de viajes. Las reservas brutas sumaron 54,100 millones de dólares, también 22% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron 20%, a 14,400 millones de dólares.
Uber reportó 2,900 millones de dólares en flujo de efectivo operativo y 2,800 millones en flujo de caja libre durante el trimestre, niveles históricamente altos para la empresa.
Pero el éxito de la empresa es menos lineal cuando se observan las utilidades bajo criterios contables tradicionales. El ingreso neto del trimestre fue de 296 millones de dólares, una cifra modesta frente al tamaño del negocio y menor a otros periodos comparables.
La empresa explicó que el resultado estuvo afectado por revalorizaciones de inversiones y otros efectos contables, factores que suelen introducir volatilidad en sus estados financieros.
En contraste, las métricas ajustadas cuentan una historia más optimista, ya que la utilidad neta ascendió a 1,500 millones de dólares, 25% más que un año antes. La ganancia por acción ajustada fue de 0.71 dólares, un avance de 27%. Además, el margen sobre reservas brutas se ubicó en 4.6%, mejor que en ejercicios previos, aunque todavía por debajo de lo que exhiben plataformas digitales más maduras.
La reacción del mercado fue cautelosa. Parte de la presión se explica por la guía que la empresa ofreció para el primer trimestre de 2026. Uber espera reservas brutas entre 52,000 y 53,500 millones de dólares, lo que implica un crecimiento anual de entre 17% y 21%. Aunque estos rangos anticipan expansión, quedaron por debajo de algunas expectativas de analistas, especialmente en el frente de utilidades.
La firma ya no intenta desarrollar su propia tecnología de conducción autónoma, pero busca posicionarse como la plataforma que conecte a usuarios con flotas de robotaxis operadas por socios.
Dentro de los anuncios más destacados en su reporte trimestral está la expansión de viajes con vehículos autónomos en hasta 15 ciudades hacia finales de 2026. Si este plan se materializa, podría transformar su estructura de costos a largo plazo, reduciendo la dependencia de conductores humanos.