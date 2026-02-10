ChatGPT vs. Gemini: la receta que debe seguir OpenAI para no perder su liderazgo en la IA

El panorama de la Inteligencia Artificial está en constante cambio. Para 2026, la pregunta ya no es qué puede hacer esta tecnología, sino quién logrará dominar el mercado antes de que los costos de procesamiento agoten los recursos de Silicon Valley. La carrera tiene tres grandes contendientes: OpenAI, Google y Meta.

En la cima del podio, ChatGPT mantiene una ventaja de 810 millones de usuarios activos mensuales. Con esta cifra, OpenAI logra sostener su relevancia gracias a su integración con el ecosistema de Microsoft y su agilidad para lanzar funciones multimodales. Sin embargo, su liderazgo ya no parece tan dominante como hace un año.

Pisándole los talones, Gemini, de Google, alcanzó los 750 millones de usuarios, según su último reporte financiero y la clave de este crecimiento no es solo la potencia de sus modelos, sino su integración, pues cada usuario de Android y cada persona que utiliza Google Search está, de manera directa o indirecta, interactuando con esa IA.