Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La UE exige a Meta permitir las IA de la competencia en WhatsApp

La empresa bloqueó el acceso a otros chatbots el mes pasado, lo que la UE considera un movimiento anticompetitivo para priorizar su propio chatbot en su plataforma.
lun 09 febrero 2026 10:00 AM
La UE exige a Meta permitir chatbots de la competencia en WhatsApp
(Foto: OpenAI)

La Unión Europea amenazó el lunes con adoptar "medidas provisionales" contra Meta si el gigante tecnológico estadounidense no permite a los servicios de Inteligencia Artificial de sus competidores acceder a su plataforma de mensajería WhatsApp, un bloqueo que inició el mes pasado con la intención de priorizar su propio sistema, Meta AI.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre Meta a finales de 2025 por una posible infracción de las normas de competencia y concluyó que la compañía probablemente abusó de su posición dominante al impedir que otros servicios de IA accedan a WhatsApp y al favorecer a su propio asistente.

"En consecuencia, la Comisión prevé imponer medidas provisionales para evitar que este cambio provoque daños graves e irreparables", explicó el Ejecutivo europeo, que también resaltó su poder para evitar que las plataformas tecnológicas dominantes “exploten ilegalmente su posición de dominio para otorgarse una ventaja indebida".

Publicidad

"La IA aporta innovaciones increíbles a los consumidores, incluido el mercado emergente de los asistentes de IA. Debemos proteger una competencia efectiva en este sector dinámico", subrayó la española Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia.

Este nuevo caso en contra del gigante, sin embargo, corre el riesgo de reavivar los ataques del gobierno de Trump, que acusa a la UE de apuntar injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses a través de su regulación digital.

Meta acusa una "lógica sesgada"

Este conflicto surgió tras un cambio en las condiciones de uso de WhatsApp, anunciado en octubre y que se aplicó desde el 15 de enero a las empresas que operan en esta plataforma.

Ahora las empresas ya no pueden utilizar en WhatsApp servicios de IA desarrollados por proveedores independientes. Sin embargo, Meta negoció cualquier infracción de las normas europeas de competencia. "La UE no tiene ningún motivo para intervenir", explicó a la agencia AFP un vocero de la empresa.

Publicidad

"Hay muchas opciones en materia de IA y la gente puede acceder a ellas a través de tiendas de aplicaciones, sistemas operativos, dispositivos, sitios web y asociaciones", agregó la empresa matriz de WhatsApp, cuestionando "la lógica sesgada de la Comisión", que considera la aplicación de mensajería un canal principal de distribución para los robots conversacionales.

En diciembre, el grupo había justificado su nueva política sobre chatbots explicando que la proliferación de estos asistentes virtuales de IA en WhatsApp "exige mucho a nuestros sistemas, que no están diseñados para soportar tal carga".

La investigación de la UE, abierta en diciembre, no afecta a Italia, donde la autoridad nacional de competencia, la AGCM, lleva a cabo desde julio su propia pesquisa sobre el despliegue de Meta AI en WhatsApp. En ese contexto, Roma ordenó en diciembre a Meta que suspendiera las nuevas condiciones de uso de WhatsApp para las empresas en el mercado italiano.

Esta investigación, aunque puede parecer local, podría tener efecto en la operación global de Meta, ya que se trata de una medida que haría cambiar el ecosistema de IA una vez más para que otros gobiernos o entes reguladores a nivel mundial sigan el ejemplo de la UE.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Meta OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad