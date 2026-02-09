La UE exige a Meta permitir las IA de la competencia en WhatsApp

La Unión Europea amenazó el lunes con adoptar "medidas provisionales" contra Meta si el gigante tecnológico estadounidense no permite a los servicios de Inteligencia Artificial de sus competidores acceder a su plataforma de mensajería WhatsApp, un bloqueo que inició el mes pasado con la intención de priorizar su propio sistema, Meta AI.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre Meta a finales de 2025 por una posible infracción de las normas de competencia y concluyó que la compañía probablemente abusó de su posición dominante al impedir que otros servicios de IA accedan a WhatsApp y al favorecer a su propio asistente.

"En consecuencia, la Comisión prevé imponer medidas provisionales para evitar que este cambio provoque daños graves e irreparables", explicó el Ejecutivo europeo, que también resaltó su poder para evitar que las plataformas tecnológicas dominantes “exploten ilegalmente su posición de dominio para otorgarse una ventaja indebida".