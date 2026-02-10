Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La IA prometió tiempo libre pero los empleados ‘se queman’

De acuerdo con un estudio de la UC Berkeley, los trabajadores que usan IA ampliaron su carga laboral sin que nadie se los pidiera, lo que derivó en fatiga cognitiva y malas decisiones.
mar 10 febrero 2026 03:00 PM
La IA prometió tiempo libre pero los empleados ‘se queman’
Según la investigación de la UC Berkeley, gracias a la IA los trabajadores asumieron más responsabilidades que antes pertenecían a otros. (VioletaStoimenova/Getty Images)

Desde el boom de la Inteligencia Artificial, todos hablan de que esta tecnología te hará más productivo, que multiplica las capacidades de la fuerza laboral. Pero además de su potencial para eliminar empleos, existe otro riesgo oculto detrás de su uso: el burnout está más cerca de quienes más la adoptan sin las previsiones necesarias.

Investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, publicaron en la revista Harvard Business Review los descubrimientos más recientes de un estudio “en desarrollo”, el cual ha tomado más de ocho meses y en el que han participado más de 200 personas que trabajan en una compañía de tecnología cuya apuesta por la adopción de la IA no era mandatoria.

Según los resultados, si bien nadie les presionó para obtener mejores resultados y tampoco se les impusieron nuevos objetivos, 40 de los participantes comenzaron a hacer más actividades labores simplemente por las herramientas les hacían sentir que era más factible.

Publicidad

Sin embargo, el hecho de pudieran realizar estas labores significó que el trabajo debía extenderse a tiempos de descanso, como las pausas para almorzar o incluso durante la noche, una vez que la jornada ya debía acabar.

“Pensaban que, como podían ser más productivos con la IA, ahorrarían tiempo y podrían trabajar menos”, dijo uno de los participantes del estudio. “Pero en realidad no trabajan menos. Simplemente trabajan lo mismo o incluso más”.

Durante este tiempo, gracias a la IA los trabajadores asumieron más responsabilidades que antes pertenecían a otros. Por ejemplo, los gerentes de producto y diseñadores comenzaron a escribir código; los investigadores asumieron tareas de ingeniería; u otros miembros de la organización se encargaron de cosas que antes habrían pospuesto o evitado por completo.

Así, los investigadores destacaron que “si bien esto puede parecer un sueño hecho realidad para los líderes, los cambios provocados por la adopción entusiasta de la IA pueden ser insostenibles y causar problemas a largo plazo”.

Publicidad

Asimismo, detallaron que luego del entusiasmo de las primeras experiencias con IA, los trabajadores descubren que su carga de trabajo aumentó “y sentirse sobrecargados por tener que lidiar con todo lo que de repente tienen entre manos. El aumento repentino de la carga de trabajo puede, a su vez, provocar fatiga cognitiva, agotamiento y una toma de decisiones deficiente”.

La IA, ¿aliada o enemiga?

Los hallazgos encuentran eco en otras investigaciones del mismo corte. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos rastreó la adopción de la IA en miles de lugares de trabajo y dio a conocer que las ganancias de productividad eran de apenas un 3% de ahorro de tiempo.

Publicidad

Por otra parte, en Latinoamérica, las áreas de recursos humanos ya comienzan a apoyarse en gemelos digitales, que son réplicas virtuales de la organización, para simular decisiones antes de llevarlas a la práctica y anticipar su impacto en el bienestar de las personas.

Asimismo, de acuerdo con Erika Villavicencio-Ayub, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, ante este contexto de transformación a partir de las herramientas digitales, es necesario contar con redes de apoyo para que los empleados sean más competentes en el rubro de las nuevas tecnologías, y no dejar de equilibrar sus actividades.

“El trabajo es básico, pero no es ni debe ser la principal actividad de las personas”, dijo para la Gaceta de la UNAM . “En la medida en que equilibren sus actividades, en la medida en que se informen más de lo que sucede a su alrededor, se mitigará el impacto del estrés, así como su resistencia al cambio”.

Tags

Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad