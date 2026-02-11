El 48% de los expertos en ciberseguridad navega a ciegas ante la IA

“La acelerada adopción de la inteligencia artificial introduce nuevos desafíos, desde la fuga de datos sensibles a través de prompts inseguros, hasta modelos con comportamientos inesperados que pueden perjudicar directamente al negocio”, advirtió Erik Moreno, director de Ciberseguridad en Indra Minsait.

Uno de los riesgos más inmediatos es el uso de herramientas de IA por parte de los empleados sin la autorización o verificación de sus empresas, un fenómeno que los expertos ya denominan Shadow AI.

Se trata de colaboradores que utilizan ChatGPT, Gemini o Copilot para resolver tareas cotidianas sin visibilidad ni controles corporativos, y que pueden alimentar a estos chatbots de información sensible como estados financieros, estrategias comerciales, datos de clientes o código propietario.

“Las organizaciones están perdiendo visibilidad sobre sus datos. Ya no se trata de proteger el perímetro, sino de proteger el dato en sí”, señaló Moreno.