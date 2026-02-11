El 48% de los expertos en ciberseguridad navega a ciegas ante la IA

Hace dos años, el sector de ciberseguridad tenía una brecha importante de talento, pero ahora incluso ese talento está en una situación compleja con la llegada de la Inteligencia Artificial, pues ante el despliegue de copilotos, agentes autónomos y más herramientas, los expertos en este tema están a ciegas.
De acuerdo con un estudio realizado por Indra Minsait, el 48% de los CISO reconoce tener poca o nula confianza para evaluar los riesgos asociados al uso de IA. Esto significa que mientras las áreas de negocio avanzan, los equipos de seguridad lo hacen a tientas.