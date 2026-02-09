Uno de los principales motivos es el robo de datos bancarios, pero también información que los usuarios dejan en este tipo de sitios, ya que los eventos deportivos multiplican el comercio electrónico legítimo. La combinación de urgencia “últimos boletos disponibles” y poca higiene digital crea el escenario ideal para que usuarios y empresas tomen decisiones apresuradas.

“El Mundial acelera decisiones, pagos y procesos digitales. En ese entorno, el fraude no ataca por volumen, sino por oportunidad”, adviertió Fidel Delgado, experto en tecnología y ciberseguridad de Grant Thornton.

En la etapa previa al torneo predominan los sitios de venta de entradas y paquetes de viaje, pero Delgado advierte que conforme se acerca el arranque, aparecen plataformas falsas de streaming, apuestas y promociones vinculadas con marcas patrocinadoras.

“Las páginas falsas siempre van a tener el idioma internacional, pero muchas están enfocadas directamente al público mexicano y latinoamericano”, señaló el experto, pues esta audiencia es un objetivo atractivo para campañas masivas de fraude.