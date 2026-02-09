La experiencia de los eventos deportivos cada vez está más conectada lo que implica que es más sencillo que los usuarios puedan ver los partidos, las inauguraciones y otras transmisiones en paralelo durante esta temporalidad, pero también son más susceptibles a riesgos.
A meses del torneo, el ecosistema paralelo de fraude ya está en marcha, pues desde agosto de 2025 se han identificado más de 4,300 dominios falsos relacionados con la FIFA, enfocados principalmente a la venta de boletos, de paquetes turísticos, promesas de transmisión en streaming y promociones inexistentes, de acuerdo con datos de Grant Thornton.