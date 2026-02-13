Mercado Libre lanza Meli Mega para que ahorres hasta 50% en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV

La decisión no surge al azar. Datos internos muestran que 80% de los usuarios valora especialmente el acceso a Disney+, mientras que 72% prioriza los envíos gratis y los meses sin intereses. Además, un usuario Meli+ compra casi 40% más que uno que no pertenece al programa, un indicador clave para el negocio de comercio electrónico y servicios financieros.

El plan de Meli Mega ofrece tres esquemas de contratación: uno con anuncios, otro sin anuncios y uno personalizado, que permite elegir el nivel de cada plataforma. En este último caso, si el usuario opta por las versiones premium de todos los servicios, el precio asciende a 779 pesos mensuales durante el periodo promocional y posteriormente a 889 pesos al mes. Eso sí, la compartición y vinculación de cuentas se apega a los lineamientos y políticas de uso de cada plataforma de streaming. En el esquema sin anuncios, la suscripción tiene un costo de 639 pesos mensuales en promoción y después de 749 pesos al mes.

Para quienes ya pagan alguna de estas suscripciones, existe la opción de vincular cuentas con el mismo correo electrónico, pausar el cobro directo y conservar perfiles, historial y preferencias. El proceso se realiza de forma automática, siempre que el email coincida con el registrado en Mercado Libre.

Menis aclaró que este movimiento no afecta a Mercado Play, su plataforma gratuita de películas y series, que continuará operando de forma independiente y como complemento a la oferta de pago.