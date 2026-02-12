San Valentín no se improvisa. Cuando el amor del consumidor depende de la operación

Cada año, las marcas concentran sus esfuerzos en campañas y promociones diseñadas para conectar emocionalmente con el comprador. Sin embargo, pocas veces se habla de lo que sostiene esa promesa en el punto de venta: la operación diaria. Y dentro de esa operación, hay un elemento que es esencial e invisible al mismo tiempo, los suministros.

Cuando pensamos en San Valentín, rara vez pensamos en etiquetas, impresión, códigos de barras o identificación de productos. Pero sin ellos, la experiencia simplemente no funciona. Un precio mal impreso, una promoción confusa o un código ilegible pueden arruinar en segundos una compra impulsada por emoción. En fechas de alta demanda, lo operativo deja de ser secundario y se convierte en protagonista.

El consumidor no distingue entre áreas ni procesos internos. No le importa si el problema fue un error en el etiquetado, una falla en la reposición o una desconexión entre sistemas. Para él, la experiencia es directa: encontró lo que buscaba o no; entendió la oferta o se frustró; compró o abandonó la tienda. Y ese juicio es inmediato.

Los suministros se convierten en el lenguaje operativo del retail. Permiten que la tienda “hable” con claridad: que el precio sea correcto, que la promoción se entienda, que el producto esté bien identificado y que el proceso de cobro sea ágil. Cuando todo se acelera, como ocurre en San Valentín, ese lenguaje tiene que ser impecable.