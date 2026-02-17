El CES, la feria más grande de tecnología, tiene nueva directora

Fabrizio no es una figura nueva dentro de la organización. Se incorporó en 2008 y, desde entonces, ha desempeñado un papel central en la transformación tanto de la CTA como del CES. Como presidenta, ha supervisado las principales unidades de negocio y operaciones, además de impulsar la estrategia de crecimiento de la asociación. En 2025 testificó ante el Congreso de Estados Unidos para abogar por un marco federal de regulación de la inteligencia artificial.

Su trayectoria incluye la modernización de la infraestructura operativa de CES, la expansión de nuevas categorías de membresía y el impulso de tecnologías emergentes. Fue pionera en el ámbito de la salud digital al crear la División de Salud de la CTA y lanzar en 2015 un programa especializado para médicos dentro del CES.

También promovió las primeras mejores prácticas voluntarias de la industria en materia de privacidad y seguridad de datos de dispositivos ‘wearables’, así como iniciativas relacionadas con televisión 4K y 8K y la integración de startups de la economía digital.

“Estoy agradecida de haber pasado la mayor parte de mi carrera en CTA, aprendiendo sobre la organización y trabajando junto a su recurso más importante: nuestra gente”, declaró Kinsey Fabrizio. “Estoy emocionada de asumir este nuevo cargo y agradezco que siga siendo mi mentor”, añadió en referencia a Shapiro, con quien ha trabajado durante 18 años.

La figura de Gary Shapiro es fundamental para entender la expansión de la CTA. Con más de 35 años al frente de la organización transformó lo que era parte de la Asociación de Industrias Electrónicas en una asociación independiente con influencia global. Bajo su gestión, la membresía, los ingresos y los activos de la CTA se multiplicaron por 10.