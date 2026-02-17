El CES, la feria más grande de tecnología, tiene nueva directora

La Asociación de Tecnología de Consumo (CTA, en inglés), el mayor organismo comercial del sector tecnológico en América del Norte y productora del CES, anunció la nueva transición en su liderazgo. A partir del 1 de mayo de 2026, Kinsey Fabrizio asumirá la presidencia y dirección general de la organización, mientras que Gary Shapiro continuará como Presidente Ejecutivo, cargo que ocupa desde enero de este año.
El relevo marca el inicio de una nueva etapa para una asociación que representa a empresas que sostienen más de 18 millones de empleos en Estados Unidos y que ha sido pieza clave en la definición de políticas públicas y estándares tecnológicos en ese país.
“Hoy es un momento importante para la CTA”, afirmó Pat Lavelle, asesora ejecutiva de la industria de la junta directiva de la CTA. “La Junta Directiva se enorgullece de la solidez y la continuidad que aporta esta transición (…) avanzamos con confianza, enfoque y un compromiso compartido con nuestro futuro”.