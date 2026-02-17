Publicidad

Tecnología

El CES, la feria más grande de tecnología, tiene nueva directora

La CTA, el organismo responsable de la organización del CES, anunció a Kinsley Fabrizio como la nueva presidenta y directora general de la asociación, en sustitución de Gary Shapiro.
mar 17 febrero 2026 05:00 PM
La CTA, responsable del CES, cambia de liderazgo
El relevo marca el inicio de una nueva etapa para una asociación que representa a empresas que sostienen más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. (Foto: Fernando Guarneros/Expansión)

La Asociación de Tecnología de Consumo (CTA, en inglés), el mayor organismo comercial del sector tecnológico en América del Norte y productora del CES, anunció la nueva transición en su liderazgo. A partir del 1 de mayo de 2026, Kinsey Fabrizio asumirá la presidencia y dirección general de la organización, mientras que Gary Shapiro continuará como Presidente Ejecutivo, cargo que ocupa desde enero de este año.

El relevo marca el inicio de una nueva etapa para una asociación que representa a empresas que sostienen más de 18 millones de empleos en Estados Unidos y que ha sido pieza clave en la definición de políticas públicas y estándares tecnológicos en ese país.

“Hoy es un momento importante para la CTA”, afirmó Pat Lavelle, asesora ejecutiva de la industria de la junta directiva de la CTA. “La Junta Directiva se enorgullece de la solidez y la continuidad que aporta esta transición (…) avanzamos con confianza, enfoque y un compromiso compartido con nuestro futuro”.

Fabrizio no es una figura nueva dentro de la organización. Se incorporó en 2008 y, desde entonces, ha desempeñado un papel central en la transformación tanto de la CTA como del CES. Como presidenta, ha supervisado las principales unidades de negocio y operaciones, además de impulsar la estrategia de crecimiento de la asociación. En 2025 testificó ante el Congreso de Estados Unidos para abogar por un marco federal de regulación de la inteligencia artificial.

Su trayectoria incluye la modernización de la infraestructura operativa de CES, la expansión de nuevas categorías de membresía y el impulso de tecnologías emergentes. Fue pionera en el ámbito de la salud digital al crear la División de Salud de la CTA y lanzar en 2015 un programa especializado para médicos dentro del CES.

También promovió las primeras mejores prácticas voluntarias de la industria en materia de privacidad y seguridad de datos de dispositivos ‘wearables’, así como iniciativas relacionadas con televisión 4K y 8K y la integración de startups de la economía digital.

“Estoy agradecida de haber pasado la mayor parte de mi carrera en CTA, aprendiendo sobre la organización y trabajando junto a su recurso más importante: nuestra gente”, declaró Kinsey Fabrizio. “Estoy emocionada de asumir este nuevo cargo y agradezco que siga siendo mi mentor”, añadió en referencia a Shapiro, con quien ha trabajado durante 18 años.

La figura de Gary Shapiro es fundamental para entender la expansión de la CTA. Con más de 35 años al frente de la organización transformó lo que era parte de la Asociación de Industrias Electrónicas en una asociación independiente con influencia global. Bajo su gestión, la membresía, los ingresos y los activos de la CTA se multiplicaron por 10.

Shapiro también convirtió a CES en la mayor feria comercial anual de Estados Unidos y en una plataforma global que atrae a más participantes internacionales que cualquier otro evento del país. Además, posicionó a la tecnología como eje estratégico en debates internacionales, incluyendo su impulso para que fuera reconocida como el octavo pilar de la campaña Seguridad Humana para Todos en Naciones Unidas en 2023.

En el ámbito regulatorio y político, la CTA ha sido protagonista en momentos clave para la industria tecnológica. Bajo el liderazgo de Shapiro, la organización participó en debates sobre propiedad intelectual, defendió posturas en casos emblemáticos como Betamax y en la discusión de la ley SOPA/PIPA, e impulsó políticas vinculadas a estándares como HDTV, “modo avión” y etiquetados de eficiencia energética.

A nivel financiero-público, la asociación, bajo el mando de Shapiro, también estableció una postura clara de no buscar financiamiento gubernamental para la industria de tecnología de consumo, argumentando preocupaciones por la deuda nacional.

“Esta transición forma parte de una sucesión largamente planificada. Fortalece nuestra visión a largo plazo y garantiza estabilidad a medida que avanzamos”, afirmó Shapiro. “Me entusiasma seguir colaborando estrechamente con Kinsey para seguir apoyando el progreso de la industria tecnológica y del CES. Nuestro futuro es prometedor”, sostuvo.

