Tecnología

“Podríamos haberlo hecho antes”: Zuckerberg sobre medidas para proteger menores

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, admitió que Instagram pudo actuar antes para detectar usuarios menores de 13 años, pero defendió las mejores actuales de sus plataformas en seguridad infantil.
jue 19 febrero 2026 10:30 AM
Zuckebreg testifica en juicio contra redes sociales
El director de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podría sentar un precedente legal para las plataformas de redes sociales. (JILL CONNELLY/Getty Images)

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, dio su testimonio en el juicio sobre adicción a las redes sociales entre menores de 13 años y lamentó que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a dichos usuarios en la plataforma y si bien agregó que ya se habían implementado mejoras en este aspecto, también aceptó que "podríamos haberlo hecho antes".

El director de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podría sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado y, de acuerdo con la crónica de la agencia AFP, que estuvo en la sala, Zuckerberg al principio se mostró muy reservado, pero luego comenzó a animarse, al mostrar señales de molestia, sacudió la cabeza y agitó las manos al volverse hacia el jurado.

Este caso durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una joven de 20 años residente en California y usuaria activa de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat. Supuestamente, Instagram no permite usuarios menores de 13 años, por lo que Lanier presionó a Zuckerberg sobre el hecho de que Kaley se había registrado fácilmente en la plataforma con dichas normas en lo profundo del acuerdo de usuario, un texto que, según él, no puede esperarse que lea un niño.

Los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharon el testimonio mientras el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, presionaba a Zuckerberg sobre la verificación de edad y su filosofía para la toma de decisiones en la enorme empresa de redes sociales que controla.

Zuckerberg también dijo que Apple y Google, empresas detrás de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, deberían implementar la verificación de edad a nivel del dispositivo en vez de dejarla en manos de cada aplicación. "Hacerlo a nivel del teléfono es mucho más claro que hacerlo por separado en cada aplicación", dijo. "Sería bastante fácil para ellos".

¿Zuckerberg es proactivo con la protección a infancias?

En este contexto, Zuckerberg dijo que hablará con Tim Cook, CEO de Apple, sobre el “bienestar de los adolescentes e infancias”, una declaración que llegó luego de que el abogado defensor, Paul Schmidt, señalara un intercambio de correos entre ambos ejecutivos en febrero de 2018.

“Pensé que había oportunidades que nuestra empresa y Apple podrían estar haciendo y quería hablar con Tim sobre eso”, dijo Zuckerberg, un argumento que destacó la defensa para mostrar el enfoque “proactivo” del director de Meta en torno a la seguridad de los jóvenes usuarios de Instagram.

Por otra parte, Zuckerberg afirmó que la compañía consultó con varias partes interesadas sobre el uso de filtros de belleza en Instagram, pero no las nombró específicamente. El abogado demandante cuestionó a Zuckerberg sobre los mensajes que mostraban que había levantado la prohibición por considerarla “paternalista”. “Parece algo que yo diría y algo que siento”, respondió Zuckerberg. “Se siente un poco autoritario”.

Asimismo, el abogado presionó a Zuckerberg sobre la decisión de permitir la función cuando la compañía recibió orientación de expertos de que los filtros de belleza tenían efectos negativos, particularmente en las niñas, incluso se citó un estudio de la Universidad de Chicago en el que 18 expertos dijeron que los filtros de belleza como característica causan daño a las adolescentes.

En respuesta, el ejecutivo señaló que creía que esto se refería a los llamados filtros de cirugía estética, algo que discutió con su equipo, y que la decisión final para implementarlos fue sobre la libertad de expresión. “Realmente quiero pecar de exagerado al dar a la gente la posibilidad de expresarse”, dijo Zuckerberg.

Instagram ya está en el “lugar correcto", afirma Zuckerberg

Durante otro momento en el juicio, a Zuckerberg se le mostró un documento interno en el que se afirmaba que Instagram tenía cuatro millones de usuarios menores de 13 años en 2015, la época en que la demandante empezó a utilizar la aplicación, y que el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos eran usuarios.

El CEO de Meta aseguró que "ahora estamos en el lugar correcto" en lo que respecta a la verificación de edad, y que con el tiempo se irían añadiendo nuevas herramientas y métodos.

Sin embargo, Lanier argumentó que, cuando la aplicación de estas normas era más laxa, jóvenes como Kaley también estaban expuestos a los esfuerzos de Meta por aumentar el tiempo de los usuarios en sus aplicaciones.

Zuckerberg admitió que "antes sí teníamos objetivos relacionados con el tiempo", pero subrayó que el objetivo de la empresa siempre fue "crear servicios útiles que ayuden a las personas a conectarse con la gente que quieren y a conocer el mundo".

La resolución de este juicio puede cambiar el panorama de las redes sociales, pues determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, perjudicando así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

La querella se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

Aunque TikTok y Snapchat también fueron señaladas inicialmente en la demanda, ambas lograron llegar a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio, mismo que transcurre en paralelo a un caso similar de alcance nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría dar lugar a otro litigio en 2026.

Asimismo, Meta también afronta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.

Zuckerberg se está acostumbrando a testificar

Esta no es la primera vez en que Mark Zuckerberg realiza una comparecencia por algún caso polémico en torno a Meta. El primero fue en abril de 2018, cuando tuvo que subir al estrado en múltiples ocasiones durante dos días ante comités del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por el caso de Cambridge Analytica.

Además, en enero de 2024 testificó ante el Senado en torno a un caso similar, pues expuso el papel de sus plataformas en la seguridad infantil y la explotación sexual en redes sociales, en donde incluso se disculpó ante las familias afectadas.

Con información de AFP.

