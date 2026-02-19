“Podríamos haberlo hecho antes”: Zuckerberg sobre medidas para proteger menores

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, dio su testimonio en el juicio sobre adicción a las redes sociales entre menores de 13 años y lamentó que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a dichos usuarios en la plataforma y si bien agregó que ya se habían implementado mejoras en este aspecto, también aceptó que "podríamos haberlo hecho antes".

El director de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podría sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado y, de acuerdo con la crónica de la agencia AFP, que estuvo en la sala, Zuckerberg al principio se mostró muy reservado, pero luego comenzó a animarse, al mostrar señales de molestia, sacudió la cabeza y agitó las manos al volverse hacia el jurado.