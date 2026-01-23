Así cambiaron las laptops, son más delgadas, más potentes y menos tuyas

El primer gran cambio apareció en el peso y el grosor. Las portátiles de hace dos décadas resultaban voluminosas y pesadas, pero el avance del diseño industrial impulsó cuerpos más delgados, ligeros y fáciles de transportar. Modelos como la MacBook Air marcaron un estándar que el resto de la industria adoptó.

La potencia también dio un giro decisivo. Una laptop actual ejecuta tareas que antes exigían una computadora de escritorio, como edición de video en alta resolución, modelado en 3D o videojuegos complejos. Los procesadores actuales consumen menos energía y entregan mayor rendimiento. Las baterías duran más horas y la dependencia constante del enchufe pierde fuerza.

La pantalla pasó a ocupar el centro de la experiencia, con páneles que crecieron no solo en tamaño sino en definición, brillo y fidelidad de color.

El WiFi y el Bluetooth redujeron la presencia de cables en escritorios y mochilas. La laptop se integró con monitores, audífonos, discos externos y redes sin grandes obstáculos técnicos. Además, cámara, micrófonos y sensores pasaron al interior del equipo.