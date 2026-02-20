Publicidad

Comprar autos en redes eleva hasta 70% el riesgo de fraude; una startup lo evita

Ante la falta de mecanismos de pago seguros en marketplaces, una startup mexicana desarrolla una plataforma con validación legal y cuentas de custodia digital para reducir el riesgo en la compraventa de autos usados.
vie 20 febrero 2026 05:55 AM
La Profeco ha alertado de manera reiterada sobre estafas en la compra de autos usados, especialmente en anuncios con precios por debajo del mercado. (Foto: AndreyPopov/Getty Images/iStockphoto)

En México, el automóvil es uno de los bienes más valiosos para millones de familias. Sin embargo, la compraventa de vehículos usados ocurre, en su mayoría, fuera de canales formales y con escasa protección como redes sociales y marketplaces. En ese terreno, el riesgo de fraude se estima entre 40% y 70%, de acuerdo datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicados en la Revista del Consumidor de diciembre de 2025 y especialistas en el tema, una cifra que se eleva en temporadas de alta liquidez como fin de año o el reparto de utilidades.

La Profeco ha alertado de manera reiterada sobre estafas en la compra de autos usados, especialmente en anuncios con precios por debajo del mercado, solicitudes de anticipos para “apartar” la unidad y supuestos intermediarios que desaparecen tras recibir el dinero. Aun así, la informalidad persiste y la mayoría de los casos no se denuncia.

Ese fue el caso de un comprador que, tras ver un anuncio en Facebook Marketplace, decidió avanzar en la transacción. “El precio estaba bastante por debajo de lo que había visto en otras páginas y el vendedor me aseguraba que el carro estaba en excelentes condiciones”, relata el afectado quien prefirió el anonimato.

Tras recibir fotos, videos y una supuesta factura, aceptó hacer un depósito para asegurar la compra. Después de eso, el vendedor comenzó a poner excusas, “pasaron semanas y nunca me entregó el vehículo. Cuando intenté contactarlo otra vez, me bloqueó”.

Casos como este ilustran por qué, pese a las alertas de las autoridades, la informalidad sigue siendo un terreno fértil para el fraude.

Del fraude cotidiano a las soluciones tecnológicas

Desde una óptica tecnológica, este vacío ha abierto una oportunidad para nuevas soluciones. Rodrigo Jiménez, fundador y CEO de Karvia, desarrolló una plataforma que busca reducir el riesgo en este tipo de transacciones al centralizar la información legal, mecánica y financiera de cada vehículo y asegurar el intercambio de dinero mediante tecnología blockchain.

“El problema no es solo la mala fe, sino que no existe una infraestructura segura para que dos desconocidos hagan una transacción de alto valor”, explicó Jiménez. En México, detalla, cerca del 80% de los vehículos usados se venden a través de marketplaces o contactos informales, donde comprador y vendedor quedan completamente expuestos.

Vender un auto a través de agencias o plataformas tradicionales implica perder entre 10% y 20% de su valor, por lo que muchas personas optan por el trato directo con el fin de sacar el mayor provecho a su vehículo, pero exponiéndose en sitios como las redes sociales.

El modelo de Karvia permite validar el estatus legal del vehículo en minutos —incluyendo reportes de robo, multas, tenencias y, en el caso de autos importados, historial en Estados Unidos—, estandarizar revisiones mecánicas y usar cuentas de custodia digital para el intercambio de dinero.

En la práctica, el sistema crea una clave interbancaria única por transacción. El comprador deposita los recursos, que quedan visibles pero no se liberan hasta que el dinero está en firme y todas las condiciones acordadas se cumplen. Si surge una irregularidad grave, el sistema permite devolver los fondos al comprador, eliminando esquemas comunes de fraude como los cheques sin fondos o las transferencias “en proceso”.

“La diferencia es pasar de confiar en la otra persona a confiar en la infraestructura tecnológica”, resume Jiménez. Según el director, un proceso que en la informalidad puede tardar entre 10 y 15 días —con riesgos constantes— puede resolverse en menos de cinco minutos desde el punto de vista legal y financiero.

Aunque actualmente la solución opera principalmente con flotillas empresariales, la compañía ve viable integrarse directamente a marketplaces y redes sociales, como Facebook Marketplace, donde, según Jiménez, se concentra el mayor volumen de intentos de estafa.

En el ecosistema digital actual, la mayoría de los marketplaces de autos funcionan únicamente como espacios de contacto entre comprador y vendedor, sin ofrecer mecanismos integrados de pago ni garantías sobre la transacción.

De acuerdo con Jiménez, solo algunos actores han avanzado en incorporar flujos más estructurados, como ocurre en Mercado Libre, que ha añadido verificaciones dentro de su plataforma. Sin embargo, incluso en esos casos, explica, el cierre de la compraventa de vehículos suele ocurrir fuera del entorno digital, lo que mantiene expuestos a los usuarios a riesgos de fraude, especialmente cuando la operación se traslada a transferencias directas o pagos anticipados.

¿Cómo evitar ser una víctima?

Para Profeco y el propio Jiménez, la prevención sigue siendo clave. Desconfiar de ofertas demasiado buenas, evitar pagos anticipados sin ver el vehículo y no ceder ante la urgencia son reglas básicas.

“Cuando me di cuenta de que había sido estafado, pensé en denunciar, pero la verdad me dio mucha pena admitir que había caído en algo que, para muchos, parece obvio”, revela la víctima de fraude.

En ese contexto, soluciones tecnológicas como la de Karvia buscan sentar las bases de un nuevo estándar.

“La tecnología ya existe; ahora el reto es la adopción, tanto de las instituciones como de los marketplaces”, dice Jiménez, quien señala que la empresa ya mantiene conversaciones con al menos un marketplace para integrar estos mecanismos de pago seguro, aunque por ahora prefirió no revelar con cuál.

Mientras este tipo de soluciones logran aterrizar en redes sociales y marketplaces, Jiménez compartió una serie de consejos para aquellos que deciden realizar la compraventa de un vehículo en estos canales y así evitar ser víctimas de fraude:

  1. Exige datos públicos y reportes completos.
  2. Revisa que la placa esté en el REPUVE y, si es importada, que el pedimento coincida con el número de serie.
  3. Jamás caigas en la urgencia del vendedor. Los estafadores suelen presionar para cerrar el trato rápido.
  4. Nunca aceptes una transacción "en proceso" o "salvo buen cobro". Verifica directamente en el banco antes de entregar documentos o llaves.
  5. Si el vendedor se niega a llevar el auto a un taller o agencia para una revisión, es un foco rojo inmediato.

