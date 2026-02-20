Comprar autos en redes eleva hasta 70% el riesgo de fraude; una startup lo evita

Ese fue el caso de un comprador que, tras ver un anuncio en Facebook Marketplace, decidió avanzar en la transacción. “El precio estaba bastante por debajo de lo que había visto en otras páginas y el vendedor me aseguraba que el carro estaba en excelentes condiciones”, relata el afectado quien prefirió el anonimato.

Tras recibir fotos, videos y una supuesta factura, aceptó hacer un depósito para asegurar la compra. Después de eso, el vendedor comenzó a poner excusas, “pasaron semanas y nunca me entregó el vehículo. Cuando intenté contactarlo otra vez, me bloqueó”.

Casos como este ilustran por qué, pese a las alertas de las autoridades, la informalidad sigue siendo un terreno fértil para el fraude.

Del fraude cotidiano a las soluciones tecnológicas

Desde una óptica tecnológica, este vacío ha abierto una oportunidad para nuevas soluciones. Rodrigo Jiménez, fundador y CEO de Karvia, desarrolló una plataforma que busca reducir el riesgo en este tipo de transacciones al centralizar la información legal, mecánica y financiera de cada vehículo y asegurar el intercambio de dinero mediante tecnología blockchain.

“El problema no es solo la mala fe, sino que no existe una infraestructura segura para que dos desconocidos hagan una transacción de alto valor”, explicó Jiménez. En México, detalla, cerca del 80% de los vehículos usados se venden a través de marketplaces o contactos informales, donde comprador y vendedor quedan completamente expuestos.

Vender un auto a través de agencias o plataformas tradicionales implica perder entre 10% y 20% de su valor, por lo que muchas personas optan por el trato directo con el fin de sacar el mayor provecho a su vehículo, pero exponiéndose en sitios como las redes sociales.

