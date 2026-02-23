Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Sam Altman minimiza preocupaciones por gasto de agua de la IA: son “falsas”

El director ejecutivo de OpenAI desestimó las críticas hacia los sistemas de IA e incluso señaló que el costo energético de “entrenar” humanos es equiparable al de las máquinas.
lun 23 febrero 2026 10:00 AM
Sam Altman minimiza preocupaciones sobre consumo de agua de la IA
A pesar de que Altman desestimó las preocupaciones en torno al consumo de agua, resaltó la necesidad de encontrar nuevas formas de abastecimiento energético para la IA. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, minimizó el impacto de la Inteligencia Artificial en los recursos naturales e incluso describió que las preocupaciones en torno al gasto de agua por parte de los centros de datos son “falsas” y “locas”.

Durante una entrevista en el marco de la cumbre India AI Impact, que se llevó a cabo la semana pasada, Altman abordó las preocupaciones y críticas en torno al consumo energético y de agua por parte de la IA, momento que aprovechó para posicionarse en contra de dichos comentarios.

Altman comentó que las afirmaciones donde se señala que ChatGPT utiliza cierta cantidad de litros por consulta son “completamente falsas, totalmente locas”, además de que “no tienen conexión con la realidad”.

Publicidad

A medida que avanza la tecnología de IA también lo han hecho los centros de datos, infraestructura que históricamente ha necesitado agua para enfriar los componentes eléctricos y evitar su sobrecalentamiento. En la actualidad, muchos de ellos ya no requieren agua, sino que han optado por nuevos sistemas de refrigeración.

No obstante, la mayoría todavía funciona de esta manera y es por eso que un reciente informe de la empresa de tecnología hídrica Xylem, así como de la Global Water Intelligence proyectó que el agua para la refrigeración de centros de datos se triplicará en los próximos 25 años.

A pesar de que Altman desestimó las preocupaciones en torno al consumo de agua, resaltó la necesidad de encontrar nuevas formas de abastecimiento energético para la IA. “No por consulta, sino en total, porque el mundo está utilizando mucha IA y necesitamos avanzar hacia la energía nuclear, eólica y solar muy rápidamente”.

Altman compara la energía de la IA con el consumo humano

Por otra parte, el ejecutivo de Altman criticó los comentarios negativos que se hacen en torno al gasto energético de la IA y defendió a esta tecnología comentando que también se gastan demasiados recursos “entrenando” a las personas.

Publicidad

“Una de las cosas que siempre resulta injusta en esta comparación es que se habla de la energía que se necesita para entrenar un modelo de IA. Pero también se necesita mucha energía para entrenar a un humano”, comentó. “Se necesitan unos 20 años de vida, y toda la comida que se consume antes de ese tiempo, para volverse inteligente”.

La comparación suscitó comentarios y críticas contra Altman. El cofundador y científico jefe de la compañía de software india Zoho Corporation, dijo que no quería ver “un mundo donde equiparemos una pieza de tecnología con un ser humano”.

Además, las cifras no demuestran que se trate de un asunto equiparable. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el consumo de centros de datos del mundo en 2023, tan solo un año después del lanzamiento de ChatGPT, ya había alcanzado niveles similares a lo que consumen países como Alemania o Francia.

Por este hecho, algunas naciones están rechazando proyectos de desarrollo de centros de datos. La semana pasada, por ejemplo, el ayuntamiento de San Marcos, en Texas, declinó un proyecto de centros de datos que se valoraba en unos 1,500 millones de dólares, en donde la oposición pública fue clave.

A pesar de toda esta controversia, OpenAI sigue ampliando su alcance. Este lunes firmó una serie de asociaciones con Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini y McKinsey para implementar su plataforma empresarial, Frontier, en estas compañías de consultoría, que son de las más grandes del sector a nivel mundial.

Publicidad

Tags

ChatGPT OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad