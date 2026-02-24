No solo con Nvidia, Meta hace acuerdo de IA con AMD

Meta no se quiere confiar en un único socio comercial para sus esfuerzos de Inteligencia Artificial. La semana pasada, la empresa anunció un acuerdo con Nvidia para utilizar sus procesadores e impulsar la expansión de su negocio de IA; hoy, como parte de esta estrategia, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg dio a conocer un acuerdo similar con AMD.

De acuerdo con el anuncio, se trata de un acuerdo plurianual que implica la implementación de hasta 6 gigavatios de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y unidades centrales de procesamiento (CPU) de AMD para los centros de datos Helios, que la firma puso a disposición de Meta.

Se trata de “infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética optimizada para las cargas de trabajo de Meta, acelerando una de las implementaciones de IA más grandes de la industria y colocando a AMD en el centro del desarrollo global de IA”, dijo Lisa Su, CEO de AMD.