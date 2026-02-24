Publicidad

Tecnología

No solo con Nvidia, Meta hace acuerdo de IA con AMD

Meta busca no depender exclusivamente de Nvidia y refuerza su infraestructura con GPUs MI450 de AMD, en una alianza que podría extenderse por al menos cuatro años.
mar 24 febrero 2026 10:00 AM
De acuerdo con el anuncio, se trata de un acuerdo plurianual que implica la implementación de hasta 6 gigavatios de GPU y CPU de AMD para los centros de datos Helios de Meta. (Foto: Derick Hudson/Getty Images)

Meta no se quiere confiar en un único socio comercial para sus esfuerzos de Inteligencia Artificial. La semana pasada, la empresa anunció un acuerdo con Nvidia para utilizar sus procesadores e impulsar la expansión de su negocio de IA; hoy, como parte de esta estrategia, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg dio a conocer un acuerdo similar con AMD.

De acuerdo con el anuncio, se trata de un acuerdo plurianual que implica la implementación de hasta 6 gigavatios de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y unidades centrales de procesamiento (CPU) de AMD para los centros de datos Helios, que la firma puso a disposición de Meta.

Se trata de “infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética optimizada para las cargas de trabajo de Meta, acelerando una de las implementaciones de IA más grandes de la industria y colocando a AMD en el centro del desarrollo global de IA”, dijo Lisa Su, CEO de AMD.

Los envíos de la GPU MI450 para los servidores de AMD que tiene Meta en sus infraestructura iniciarán a finales de año, según el anuncio, el cual también incluye una incluye una garantía basada en el rendimiento para que Meta adquiera 160 millones de acciones de AMD, aproximadamente el 10% de la compañía.

Esta inversión es de suma relevancia para los planes de Meta. El mes pasado, en su informe de resultados, la empresa se comprometió a invertir hasta 135,000 millones de dólares en capital este año, como parte de su intento por mantenerse al día con otros gigantes tecnológicos en la carrera global de la IA.

Por otra parte, para AMD también es un acuerdo crítico para no quedarse por detrás de Nvidia, ya que esta empresa, además de tener una valoración de 4.6 billones de dólares, controla aproximadamente el 90% del mercado de chips para IA.

Para AMD, la eficiencia energética es el centro de sus acuerdos

El anuncio de AMD opera en función de gigavatios, debido a una mayor preocupación por parte de la empresa por medir el rendimiento de su plataforma en función de la energía consumida, de acuerdo con la explicación de Nicolás Cánovas, director general de AMD para Latinoamérica.

“Hoy, escalar infraestructura sin una gestión eficiente de energía se vuelve cada vez más complejo: aumenta el costo operativo, se tensionan las exigencias de refrigeración y se vuelve más difícil sostener el ritmo de innovación a largo plazo (...) En otras palabras, la eficiencia energética pasó de ser un atributo técnico a convertirse en un habilitador directo del crecimiento de la IA”, comentó.

En este sentido, para la empresa, “escalar IA de manera responsable” dependerá de decisiones donde se priorice el rendimiento por watt, la eficiencia operativa y la capacidad real de crecimiento.

Sin embargo, Ben Bajarin, analista de chips de Creative Strategies, escribió que si bien no se dieron a conocer los términos del acuerdo entre estas compañías, se estima que vale decenas de millones de dólares y que su implementación será de, por lo menos, cuatro años, pues “seis gigavatios tardarían bastante tiempo en desplegarse”.

