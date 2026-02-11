Alguien que demuestra la importancia de este tipo de infraestructura es Javier Correonero, analista de acciones de Morningstar, quien señaló que la litografía es “el componente básico de cualquier chip” y agregó que las máquinas ASML juegan un papel en la producción del 99% de los semiconductores.

¿Cómo funcionan las máquinas de ASML?

Los dos tipos de máquinas disparan potentes láseres contra estaño fundido en el vacío, lo que crea un plasma que emite luz ultravioleta extrema. La luz se guía mediante espejos ultraprecisos y se refleja en una máscara que contiene el patrón de una capa del chip, que posteriormente se encoge y se proyecta sobre una oblea de silicio.

Esta infraestructura es comprada por las fabricantes de chips como la taiwanesa TSMC, que son contratadas por diseñadores como Nvidia. Una vez que los clientes se familiarizan con la herramienta, se introduce gradualmente en la fabricación a gran escala.

Si bien existen competidores a nivel mundial, como Nikon y Canon, la realidad, comenta Correonero, es que aunque envían algunas máquinas de litografía para nodos de proceso no avanzados, siguen siendo vistos como “competidores lejanos”.

Esto se debe a que a pesar de ser grandes conglomerados, cuando se trata de la EUV, la realidad es que solo invierten una pequeña fracción de lo que ASML ha invertido en tres décadas. A estas alturas, “es prácticamente imposible recuperar el terreno perdido”, dijo en entrevista con CNBC.