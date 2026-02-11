Publicidad

Tecnología

ASML, el monopolio invisible detrás del boom de Nvidia

Esta es la única empresa capaz de fabricar las máquinas que producen los chips más avanzados del mundo. Su dominio en la litografía EUV la convierte en el eslabón crítico detrás del boom de Nvidia y la IA.
mié 11 febrero 2026 05:49 PM
Nvidia domina el boom de la IA, pero hay una empresa que realmente controla el juego: ASML
Las máquinas de EUV representan la mayor parte del valor de ASML, contribuyendo con 8,800 millones de dólares a un total de 15,700 millones de dólares en reservas netas en el cuarto trimestre de 2025. (Foto: ASML)

Detrás de las grandes potencias tecnológicas hay una compañía fundamental. Sin ella no existirían los chips de última generación que le dan grandes ganancias a empresas como Nvidia, Apple o incluso TSMC. Se trata de la neerlandesa ASML, la única empresa en el mundo capaz de fabricar máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV).

Esta compañía es uno de los pilares de la industria tecnológica porque fabrica dos tipos de EUV. Por un lado, las que se utilizan para producir la generación actual de chips de IA, incluido el Nvidia Blackwell, y los de alta apertura numérica más avanzados, utilizados en I+D por empresas que desarrollan semiconductores de próxima generación.

De acuerdo con el analista de Bank of America, Didier Scemama, esta empresa pronto monopolizaría la litografía EUV de próxima generación. “ASML ​​ha industrializado la tecnología de litografía EUV, que creemos que impulsará muchas de las tendencias disruptivas de esta década”, escribió en una hace un par de semanas.

Alguien que demuestra la importancia de este tipo de infraestructura es Javier Correonero, analista de acciones de Morningstar, quien señaló que la litografía es “el componente básico de cualquier chip” y agregó que las máquinas ASML juegan un papel en la producción del 99% de los semiconductores.

¿Cómo funcionan las máquinas de ASML?

Los dos tipos de máquinas disparan potentes láseres contra estaño fundido en el vacío, lo que crea un plasma que emite luz ultravioleta extrema. La luz se guía mediante espejos ultraprecisos y se refleja en una máscara que contiene el patrón de una capa del chip, que posteriormente se encoge y se proyecta sobre una oblea de silicio.

Esta infraestructura es comprada por las fabricantes de chips como la taiwanesa TSMC, que son contratadas por diseñadores como Nvidia. Una vez que los clientes se familiarizan con la herramienta, se introduce gradualmente en la fabricación a gran escala.

Si bien existen competidores a nivel mundial, como Nikon y Canon, la realidad, comenta Correonero, es que aunque envían algunas máquinas de litografía para nodos de proceso no avanzados, siguen siendo vistos como “competidores lejanos”.

Esto se debe a que a pesar de ser grandes conglomerados, cuando se trata de la EUV, la realidad es que solo invierten una pequeña fracción de lo que ASML ha invertido en tres décadas. A estas alturas, “es prácticamente imposible recuperar el terreno perdido”, dijo en entrevista con CNBC.

El dominio de ASML en cifras

Las máquinas de EUV representan la mayor parte del valor de ASML, contribuyendo con 8,800 millones de dólares a un total de 15,700 millones de dólares en reservas netas en el cuarto trimestre de 2025. Además, a lo largo de 2025, la empresa vendió 48 sistemas EUV, generando 13,824 millones de dólares en ingresos.

Aunque ASML no revela públicamente el costo de sus máquinas, analistas de la industria informaron que el año pasado el precio de su EUV de tecnología más avanzada oscila entre 360 y 476 millones de dólares, mientras que la menos avanzada se vende por unos 260 millones de dólares, según Correonero.

A diferencia de la caída en las acciones de las Big Tech de las últimas semanas, el precio de los activos de ASML subió un 36% el año pasado y ha subido otro 32% desde el 1 de enero. De hecho a principios de este mes, se convirtió en la tercera empresa europea en alcanzar el medio billón de dólares en valoraciones.

Para los expertos, este rendimiento se va mantener, debido a su rol en la manufactura de los chips avanzados, los cuales siguen siendo cruciales para el desarrollo continuo de la IA. En este sentido, ASML predice que en 2026 las ventas netas alcanzarán entre 40,000 y 46,000 millones de dólares, superando los 38,000 millones de dólares registrados en 2025.

Un gigante que aprovecha la crisis de las RAM pero no se salva de los despidos

Uno de los elementos en favor de ASML es que a pesar de la escasez de chips de memoria y su consecuente aumento de precio, la industria no va a detenerse en la fabricación de semiconductores. Aunque empresas como Intel han pronosticado que la crisis seguirá hasta 2027, se prevé que la apuesta por la industria se mantenga.

Según previsiones de analistas, se pronostica que los mayores fabricantes de memoria del mundo, como Samsung y SK Hynix, aumentarán su capacidad de fabricación de chips en los próximos uno o dos años, lo que significaría que estas empresas comprarán más máquinas ASML.

En una nota que Barclays envió a sus clientes este mes, señaló que espera que SK Hynix adquiera 12 de las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML en 2026 e incluso el director financiero de ASML, Roger Dassen, dijo que sus clientes han sido “más positivos en su evaluación de las perspectivas del mercado a mediano plazo”.

“Creo que se debe principalmente a su visión más sólida de la demanda de IA, que parece ser más sostenible desde su perspectiva”, declaró Dassen. “Ese reconocimiento ha llevado a algunos de nuestros clientes a invertir en capacidad y a preparar sus planes de expansión a mediano plazo”.

Sin embargo, la firma también anunció el despido de alrededor de 1,700 puestos de trabajo, principalmente en los Países Bajos, y algunos en Estados Unidos. Según Deseen, esta medida responde a una reorganización interna, pues la estructura ya era “demasiado compleja” y requería excesiva coordinación.

El objetivo de estos despidos, es "hacer que los ingenieros vuelvan a ser ingenieros", eliminando capas burocráticas y de gestión para agilizar la innovación, dijo Dassen, pero contrastan con el récord que estableció la empresa en 2025, año en que obtuvo un 27% más de beneficios, impulsada por la venta de sistemas de litografía para IA.

