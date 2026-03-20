Amazon planea lanzar su propio celular con Alexa integrada, tras su fracaso de hace 12 años

Aunque los detalles sobre especificaciones, precio o fecha de lanzamiento no fueron revelados, el proyecto representaría el primer intento de Amazon por competir nuevamente en este segmento desde 2014, cuando lanzó su único teléfono hasta la fecha.

El fracaso del Fire Phone

El Amazon Fire Phone fue el primer, y hasta ahora único, intento de Amazon por incursionar en el mercado de smartphones. Presentado en julio de 2014, el dispositivo generó altas expectativas debido al éxito previo de la empresa con su línea de lectores electrónicos Kindle.

El equipo fue concebido como una extensión del ecosistema de Amazon, con el objetivo de facilitar el consumo de contenidos y, sobre todo, incentivar las compras dentro de su tienda en línea. Entre sus principales innovaciones destacaba la llamada “Perspectiva Dinámica”, una tecnología que utilizaba cuatro cámaras frontales para seguir la mirada del usuario y generar un efecto tridimensional en la interfaz.

Asimismo, integraba Firefly, una función capaz de reconocer objetos, canciones o códigos de barras para dirigir al usuario a su compra inmediata dentro de Amazon.

A pesar de estas apuestas, el Fire Phone no logró captar la atención del mercado. Su alto precio, la falta de aplicaciones frente a sistemas como Android o iOS y una propuesta de valor poco clara derivaron en bajas ventas. Apenas un año después de su lanzamiento, Amazon descontinuó el dispositivo.

Un nuevo intento en la era de la IA

El posible regreso de Amazon a los smartphones ocurre en un momento en que la industria ha evolucionado hacia experiencias centradas en inteligencia artificial, donde asistentes como Alexa, Google Assistant o Siri juegan un papel cada vez más relevante.

