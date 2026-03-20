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Tecnología

Amazon planea celular con Alexa integrada

La compañía buscaría retomar un mercado que abandonó hace más de una década tras el fracaso del Fire Phone
vie 20 marzo 2026 12:00 PM
Amazon planea lanzar su propio celular con Alexa integrada, tras su fracaso de hace 12 años
El proyecto representaría el primer intento de Amazon por competir nuevamente en este segmento desde 2014, cuando lanzó su único teléfono hasta la fecha.
 (Foto: HJBC/Getty Images)

Amazon está preparando su regreso al mercado de los teléfonos inteligentes, esta vez con un dispositivo enfocado en la integración de su asistente de voz Alexa, de acuerdo con información publicada por Reuters .

Según el reporte, el gigante tecnológico trabaja en el desarrollo de un nuevo smartphone que pondría a Alexa en el centro de la experiencia de usuario, en línea con su estrategia de impulsar la inteligencia artificial y los asistentes digitales en su ecosistema de productos.

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Aunque los detalles sobre especificaciones, precio o fecha de lanzamiento no fueron revelados, el proyecto representaría el primer intento de Amazon por competir nuevamente en este segmento desde 2014, cuando lanzó su único teléfono hasta la fecha.

El fracaso del Fire Phone

El Amazon Fire Phone fue el primer, y hasta ahora único, intento de Amazon por incursionar en el mercado de smartphones. Presentado en julio de 2014, el dispositivo generó altas expectativas debido al éxito previo de la empresa con su línea de lectores electrónicos Kindle.

El equipo fue concebido como una extensión del ecosistema de Amazon, con el objetivo de facilitar el consumo de contenidos y, sobre todo, incentivar las compras dentro de su tienda en línea. Entre sus principales innovaciones destacaba la llamada “Perspectiva Dinámica”, una tecnología que utilizaba cuatro cámaras frontales para seguir la mirada del usuario y generar un efecto tridimensional en la interfaz.

Asimismo, integraba Firefly, una función capaz de reconocer objetos, canciones o códigos de barras para dirigir al usuario a su compra inmediata dentro de Amazon.

A pesar de estas apuestas, el Fire Phone no logró captar la atención del mercado. Su alto precio, la falta de aplicaciones frente a sistemas como Android o iOS y una propuesta de valor poco clara derivaron en bajas ventas. Apenas un año después de su lanzamiento, Amazon descontinuó el dispositivo.

Un nuevo intento en la era de la IA

El posible regreso de Amazon a los smartphones ocurre en un momento en que la industria ha evolucionado hacia experiencias centradas en inteligencia artificial, donde asistentes como Alexa, Google Assistant o Siri juegan un papel cada vez más relevante.

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Amazon podría buscar una segunda oportunidad apostando por una integración más profunda de su asistente, no solo como una función adicional, sino como el eje del dispositivo.

Por ahora, la compañía no ha confirmado oficialmente el desarrollo del equipo. Sin embargo, el reporte de Reuters sugiere que Amazon estaría dispuesta a replantear su estrategia para competir en un mercado dominado por jugadores consolidados como Samsung y Apple.

Sin embargo, aunque la IA domina, el mercado de smartphones atraviesa un momento complicado en parte atribuido a la demanda de esta tecnología . De acuerdo con la firma de análisis International Data Corporation (IDC), el mercado global de teléfonos inteligentes se mantiene en una fase de bajo crecimiento e incluso retroceso, pues en 2025, los envíos alcanzaron alrededor de 1,250 millones a 1,260 millones de unidades, con un crecimiento marginal cercano al 1.5% anual.

Las previsiones para 2026 apuntan a una caída significativa de hasta 12.9%, lo que llevaría el volumen a cerca de 1,100 millones de dispositivos, su nivel más bajo en más de una década, presionado por factores como el encarecimiento de componentes y la escasez de memoria debido a las exigencias de la inteligencia artificial.

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