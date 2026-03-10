Publicidad

Tecnología

Poco vs. Galaxy: lo que separa a un celular de 2,000 pesos de uno de 30,000

Pantalla, cámaras, potencia e inteligencia artificial marcan la diferencia entre las gamas de smartphones. Así compiten Samsung, Motorola, Apple y Xiaomi en cada segmento.
mar 10 marzo 2026 11:33 AM
Un celular 2,000 pesos vs. uno de 30,000: qué cambia realmente entre un Poco y un Galaxy
Uno de los elementos donde se observa una diferencia clara entre gamas es en la memoria RAM, que determina cuántas aplicaciones puede manejar el dispositivo al mismo tiempo y qué tan fluida será la experiencia entre ellas. (Foto: JackF/Getty Images/iStockphoto)

En el mercado mexicano de smartphones, el precio es uno de los principales filtros para los consumidores. Detrás de esa diferencia económica también hay cambios en potencia, cámaras, materiales, inteligencia artificial y durabilidad. La distinción, sin embargo, no siempre es evidente a simple vista. Hoy es posible encontrar teléfonos de gama media con pantallas del mismo tamaño que algunos modelos premium, baterías de capacidad similar e incluso cámaras con resoluciones comparables a las de equipos más costosos.

En ese contexto, surge una pregunta natural para los usuarios. Si muchas de las especificaciones parecen similares en papel, ¿qué es lo que realmente distingue a un celular de gama baja, media o alta?

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), los smartphones en México se dividen en tres grandes segmentos de precio, iniciando con gama baja o de entrada, que se característica por equipos de hasta 3,000 pesos, le sigue la gama media, con teléfonos inteligentes en el umbral de 3,000 a 10,000 pesos, y gama alta o premium, donde los dispositivos están por encima de los 10,000 pesos sin un tope claro.

Mientras la gama media domina el mercado con 67.9% de participación, la gama alta ha crecido en los últimos años hasta alcanzar 17.1%, reflejando un interés creciente por dispositivos con mayores capacidades y superando por primera vez a la gama baja que abarca el 15% del mercado.

Para entender qué cambia realmente entre estos niveles, analizamos dispositivos representativos de las marcas que concentran mayor presencia en el país: Samsung, Motorola, Apple y Xiaomi.

Gama de entrada, lo esencial para el día a día

Los teléfonos de menos de 3,000 pesos están diseñados para cubrir lo básico, como mensajería, redes sociales, navegación y consumo de contenido. Suelen incorporar pantallas grandes, baterías duraderas y cámaras suficientes para uso cotidiano, aunque con procesadores modestos.

En esta categoría predominan chips de entrada y configuraciones de memoria limitadas, pero en los últimos años han mejorado aspectos como la resolución de las cámaras o la tasa de refresco de las pantallas.

Entre los ejemplos representativos están el Galaxy A07 de Samsung, el moto g04s de Motorola y el Poco C85, que pertenece a la gama de entrada de Xiaomi.

Entre las características más destacadas, el Galaxy A07 apuesta por una pantalla de 6.7 pulgadas a 90 Hz, cámara de 50 megapíxeles y batería de 5,000 mAh, mientras que el moto g04s ofrece especificaciones similares con procesador Unisoc y sonido Dolby Atmos. En el caso del Poco C85, el enfoque está en ofrecer una pantalla aún más grande, de 6.9 pulgadas a 120 Hz, y una batería de 6,000 mAh, una capacidad poco común en este umbral de precio.

Samsung se enfoca en reforzar la seguridad del dispositivo y el soporte de software, con herramientas como Knox Vault para proteger datos sensibles y una política de hasta seis años de actualizaciones del sistema. Motorola apuesta por una experiencia de uso sencilla y ligera, con una versión de Android con pocas capas adicionales que privilegia la fluidez en tareas cotidianas. Por su parte, Xiaomi, a través de su marca Poco, se distingue por mayor batería y una pantalla más grande.

Apple no compite en la gama de entrada, pues su portafolio se concentra en dispositivos de precio más elevado.

Si bien los dispositivos enlistados, y en general los pertenecientes a la gama baja, pueden ejecutar sin problema las tareas básicas como ejecutar WhatsApp, Facebook, TikTok o YouTube, el usuario puede sentirse limitado cuando se abren muchas aplicaciones al mismo tiempo o se usan herramientas más exigentes. Estos teléfonos no están diseñados para soportar juegos complejos, edición de video o funciones avanzadas de IA.

En este segmento, el procesador prioriza el ahorro de energía para mantener el teléfono en funcionamiento, lo que permite mantener precios accesibles, aunque con limitaciones claras frente a gamas superiores.

Gama media: el verdadero corazón del mercado

Los dispositivos de gama media equilibran precio y rendimiento, integrando tecnologías que hace unos años eran exclusivas de la gama alta. Es así como es posible encontrar pantallas AMOLED de alta frecuencia, cámaras con estabilización óptica, resistencia al agua e incluso funciones de inteligencia artificial.

Un ejemplo es el Galaxy A54 5G de Samsung, que incluye pantalla Super AMOLED de 120 Hz, procesador Exynos 1380, resistencia IP67 y cámara de 50 MP con estabilización óptica. Además, integra funciones de IA como Circle to Search.

Otro competidor en este rango es el Edge 60 Fusion de Motorola, que apuesta por una pantalla pOLED curva de 120 Hz, batería de 5,200 mAh con carga rápida de 68W y certificaciones de resistencia que incluyen estándares militares.

Desde el ecosistema de Xiaomi, el Redmi Note 15 Pro 5G se posiciona como uno de los equipos más potentes de esta categoría, con cámara de 200 MP, batería de 6,580 mAh y resistencia IP68/IP69K, además de integrar herramientas de inteligencia artificial dentro de HyperOS.

Apple tampoco logra posicionarse en la gama media, pues aunque tiene el iPhone 16e que es su teléfono más económico, este vale 12,999 pesos, por lo que de acuerdo a los parámetros de The Ciu es considerado en la entrada a la gama alta.

En este segmento el salto en procesadores es uno de los factores que explica por qué domina el mercado, pues a diferencia de la gama de entrada, aquí los smartphones dejan de ser solo una herramienta de comunicación y se convierten en dispositivos versátiles para el trabajo, entretenimiento y creación de contenido.

Los chips de esta categoría ya soportan tener varias aplicaciones abiertas sin perder fluidez. En la práctica, esto significa que el usuario puede alternar entre redes sociales, correo, navegación y streaming sin que el dispositivo se ralentice. Además, algunos juegos avanzados se ejecutan con mayor estabilidad.

Respecto a las cámaras, que son de las características que más llaman la atención de los consumidores, estos dispositivos ya incorporan fotografía computacional que mejora automáticamente las imágenes y comienzan a parecer funciones de IA, como búsqueda visual o asistentes inteligentes.

Gama alta: potencia, fotografía e inteligencia artificial

Los smartphones de más de 10,000 pesos concentran las tecnologías más avanzadas del mercado. Aquí se priorizan procesadores de última generación, sistemas de cámaras complejos, materiales premium y funciones de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas.

En el caso de Samsung, el Galaxy S26 Ultra representa su máximo exponente: pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, cámara principal de 200 MP con zoom óptico de 10x, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y funciones de IA como Photo Assist o herramientas creativas.

Por su parte, Motorola compite con el Motorola Signature, un equipo con pantalla LTPO AMOLED de 165 Hz, hasta 16 GB de RAM, grabación en 8K y un sistema de cámaras basado en sensores Sony LYTIA.

En el ecosistema de Apple, el iPhone 17 Pro incorpora el chip A19 Pro, diseñado para potenciar Apple Intelligence, un conjunto de funciones de IA enfocadas en productividad, privacidad y generación de contenido.

Mientras tanto, Xiaomi apuesta por la fotografía con el Xiaomi 15 Ultra, equipado con un sistema de cámaras desarrollado con Leica, incluyendo sensores de hasta 200 MP y herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial.

Uno de los elementos donde se observa una diferencia clara entre gamas es en la memoria RAM, que determina cuántas aplicaciones puede manejar el dispositivo al mismo tiempo y qué tan fluida será la experiencia entre ellas. En la gama de entrada, los equipos suelen comenzar con 4 GB de RAM, mientras que en la gama media y alta es habitual encontrar configuraciones de 8 GB, con versiones que alcanzan los 12 GB, lo que permite multitareas más fluidas.

Además, aunque las diferencias entre gamas comienzan en elementos básicos como el procesador o la calidad de la pantalla, el nuevo gran diferenciador es la IA.

Funciones como edición automática de fotos, traducción en tiempo real, asistentes de voz avanzados o análisis visual mediante la cámara ya están presentes en la gama alta y comienzan a filtrarse hacia la gama media, en los modelos premium la diferencia está en la potencia con la que se ejecutan estas funciones y en su integración directa con el hardware, lo que permite procesarlas en el propio dispositivo y no solo en la nube.

Para el usuario, esto se traduce en una experiencia donde el teléfono rara vez se siente limitado. En este segmento, el procesador se convierte en el factor que habilita nuevas experiencias tecnológicas, y no solo en el componente que determina qué tan rápido abre una aplicación.

Smartphones Samsung Electronics Motorola IPhone XIaomi

