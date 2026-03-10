Un celular 2,000 pesos vs. uno de 30,000: qué cambia realmente entre un Poco y un Galaxy

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), los smartphones en México se dividen en tres grandes segmentos de precio, iniciando con gama baja o de entrada, que se característica por equipos de hasta 3,000 pesos, le sigue la gama media, con teléfonos inteligentes en el umbral de 3,000 a 10,000 pesos, y gama alta o premium, donde los dispositivos están por encima de los 10,000 pesos sin un tope claro.

Mientras la gama media domina el mercado con 67.9% de participación, la gama alta ha crecido en los últimos años hasta alcanzar 17.1%, reflejando un interés creciente por dispositivos con mayores capacidades y superando por primera vez a la gama baja que abarca el 15% del mercado.

Para entender qué cambia realmente entre estos niveles, analizamos dispositivos representativos de las marcas que concentran mayor presencia en el país: Samsung, Motorola, Apple y Xiaomi.

Gama de entrada, lo esencial para el día a día

Los teléfonos de menos de 3,000 pesos están diseñados para cubrir lo básico, como mensajería, redes sociales, navegación y consumo de contenido. Suelen incorporar pantallas grandes, baterías duraderas y cámaras suficientes para uso cotidiano, aunque con procesadores modestos.

En esta categoría predominan chips de entrada y configuraciones de memoria limitadas, pero en los últimos años han mejorado aspectos como la resolución de las cámaras o la tasa de refresco de las pantallas.

Entre los ejemplos representativos están el Galaxy A07 de Samsung, el moto g04s de Motorola y el Poco C85, que pertenece a la gama de entrada de Xiaomi.

Entre las características más destacadas, el Galaxy A07 apuesta por una pantalla de 6.7 pulgadas a 90 Hz, cámara de 50 megapíxeles y batería de 5,000 mAh, mientras que el moto g04s ofrece especificaciones similares con procesador Unisoc y sonido Dolby Atmos. En el caso del Poco C85, el enfoque está en ofrecer una pantalla aún más grande, de 6.9 pulgadas a 120 Hz, y una batería de 6,000 mAh, una capacidad poco común en este umbral de precio.