El Mundial 2026 se juega también con IA: la apuesta tecnológica de la FIFA y Lenovo

La Copa Mundial 2026 será un despliegue masivo de tecnología. Lenovo y la FIFA usarán IA, análisis de datos y visualización para optimizar decisiones, operaciones y experiencias.
vie 16 enero 2026 05:55 AM
“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo" al futbol: cómo Lenovo usará la IA en el Mundial 2026
“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo al deporte”, aseguró Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA. “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA generativa, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’". (Pool/Getty Images)

Las empresas luchan por que la Inteligencia Artificial (IA) no se quede fuera de ningún gran escenario. Este año, el evento deportivo más grande, la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, también tendrá una fuerte carga tecnológica que, si bien no modificará su esencia, sí tendrá impacto en elementos tácticos, arbitrales y de experiencia de los usuarios.

“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo al deporte”, aseguró Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA. “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA generativa, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’ que la tecnología no puede predecir ni controlar”.

Durante una mesa redonda en CES 2026 organizada por Lenovo, patrocinador del Mundial de Futbol, directivos de la FIFA coincidieron en que la tecnología, específicamente la Inteligencia Artificial, el análisis de datos y los sistemas avanzados de visualización marcarán un antes y un después en la forma en que se vive un torneo.

“Si te metes de lleno en todos estos detalles del futbol (tácticos y de preparación), por supuesto que puedes prepararte mucho”, señaló Nacho Fresco, director de tecnología de la FIFA, “pero al final del día, en cada juego suceden muchas cosas que no puedes anticipar”.

En ese contexto, Lenovo anunció Football AI Pro, un asistente de IA que será una herramienta clave para entrenadores, jugadores y analistas de todas las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues coordina múltiples agentes de IA capaces de explorar millones de puntos de datos, analizar más de 2,000 métricas diferentes y entregar información en tiempo real.

El sistema comparará patrones de equipo mediante clips de video y avatares 3D que hacen que los datos “cobren vida”. Los entrenadores pueden evaluar cómo sus ajustes tácticos funcionarían frente a un rival específico y responde preguntas en tiempo real relacionadas con el juego, mientras que los jugadores reciben análisis personalizados de su desempeño. Todo ocurre en un entorno que combina simulación, datos históricos y escenarios de alta probabilidad.

“Con Football AI Pro, democratizamos el acceso a los datos proporcionando el conjunto más completo de análisis de fútbol a todas las selecciones competidoras y, pronto, también a los aficionados”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Esto es solo el principio”.

Nueva tecnología para los árbitros

La implementación tecnológica no se limita a los equipos y cuerpos técnicos. Uno de los cambios más visibles estará en el arbitraje. La edición 2026 integrará avatares digitales en la tecnología arbitral y en las transmisiones, que serán representaciones 3D realistas de los jugadores a partir de recursos tridimensionales y modelos de IA generativa.

Estos avatares se utilizarán, sobre todo, en las repeticiones de fuera de juego, ofreciendo un mayor contexto visual tanto para los árbitros como para los aficionados y no se tratará de figuras genéricas, sino de modelos que replican con precisión la complexión y dimensiones físicas de cada futbolista.

“No hay dos futbolistas iguales”, explicó Art Hu, director de Tecnologías de la Información de Lenovo. “Se tendrán en cuenta las dimensiones exactas de cada jugador para mejorar la precisión en la toma de decisiones”.

La integración de estos avatares en la tecnología de fuera de juego semiautomatizado ya fue probada en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar. En este caso, el sistema envía señales inmediatas a los árbitros cuando existe alta confianza en los datos, reduciendo retrasos y minimizando la incertidumbre para el espectador.

Asimismo, en esta edición se mantendrán las cámaras corporales en los árbitros, que se probó por primera vez en el Mundial de Clubes 2025. La diferencia es que ahora contarán con estabilización de imagen impulsada por IA, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

Los retos tecnológicos de la infraestructura

En términos de infraestructura, el reto del Mundial 2026 es que se jugará en 16 ciudades, repartidas en tres países, con 104 partidos y múltiples zonas horarias. Para sostener esa operación, Lenovo proporcionará un centro de comando inteligente que monitoreará en tiempo real todas las operaciones del torneo y generará resúmenes diarios con información de valor para las emisoras.

También se utilizarán “gemelos digitales” de las sedes para vigilar situaciones dentro y fuera de los estadios, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y mejorando la experiencia del evento tanto para organizadores como para aficionados.

