“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo" al futbol: cómo Lenovo usará la IA en el Mundial 2026

Las empresas luchan por que la Inteligencia Artificial (IA) no se quede fuera de ningún gran escenario. Este año, el evento deportivo más grande, la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, también tendrá una fuerte carga tecnológica que, si bien no modificará su esencia, sí tendrá impacto en elementos tácticos, arbitrales y de experiencia de los usuarios.

“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo al deporte”, aseguró Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA. “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA generativa, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’ que la tecnología no puede predecir ni controlar”.

Durante una mesa redonda en CES 2026 organizada por Lenovo, patrocinador del Mundial de Futbol, directivos de la FIFA coincidieron en que la tecnología, específicamente la Inteligencia Artificial, el análisis de datos y los sistemas avanzados de visualización marcarán un antes y un después en la forma en que se vive un torneo.