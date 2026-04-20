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La IA borra hasta 50% del valor en SaaS y fuerza cambio de modelo

La caída en valuaciones refleja el giro hacia esquemas basados en resultados, donde la IA deja de ser complemento y se convierte en la interfaz principal del software.
lun 20 abril 2026 05:55 AM
El Software as a Service está en crisis
Para Upton este fenómeno no marca el fin de esta industria, sino una transformación donde la IA deja de ser una herramienta aislada para convertirse en la interfaz principal, desplazando al aplicativo tradicional de la vista directa del usuario para ubicarlo como un motor de ejecución invisible pero vital. (Foto: Cortesía)

Una de las preocupaciones más grandes que genera la Inteligencia Artificial generativa en las empresas es a nivel de modelo de negocio. El llamado SaaSpocalipsis (reemplazar aplicaciones de software por IA) ya provocó caídas en los valores bursátiles de empresas, pero de acuerdo con Enrique Upton, presidente para América del Norte en ServiceNow, esta transición forma parte de una evolución necesaria en la industria.

Desde hace unos meses, las valoraciones de las empresas SaaS (Software as a Service, que dan acceso a apps sin necesidad de instalación local ni mantenimiento) han caído en montos multimillonarios. De acuerdo con la firma de inteligencia Forrester , tan solo en febrero se esfumaron más de un billón de dólares de capitalización bursátil de las acciones.

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En Estados Unidos, las acciones de Atlassian Corp, conocida por sus herramientas de colaboración, cayeron un 50% desde principios de enero a mediados de febrero. Forrester explica que esta retirada de los inversionistas responde al temor de que las empresas SaaS dejen de ser la opción preferida ante los agentes de IA.

Asimismo, agrega que el modelo tradicional de pago por usuario podría quedar obsoleto, lo que provocaría una disminución de los ingresos. Además, apunta que en el futuro los productos SaaS serán demasiado complejos y los usuarios tendrán dificultades para gestionar la proliferación de cientos de aplicaciones que no se comunican entre sí, algo que los inversores apuestan a que empresas nativas de IA resuelvan.

Sin embargo, para Upton este fenómeno no marca el fin de esta industria, sino una transformación donde la IA deja de ser una herramienta aislada para convertirse en la interfaz principal, desplazando al aplicativo tradicional de la vista directa del usuario para ubicarlo como un motor de ejecución invisible pero vital.

De acuerdo con el ejecutivo, el cambio fundamental reside en la capa de interacción. Antes, el usuario operaba directamente el software; hoy, esa "punta del iceberg" es capturada por modelos de lenguaje

"Antes la interacción del usuario era con el aplicativo del SaaS de forma directa. Hoy eso tiende a desaparecer; la capa de interacción es con OpenAI o alguno de todos estos grandes LLM que nosotros conocemos. El SaaS no es más la punta del iceberg, es una capa por debajo de ejecución", menciona.

Esta evolución, continúa, beneficia a las organizaciones, pues permite que la IA actúe como una "torre de control" que orqueste procesos complejos a través de los cientos de aplicativos fragmentados que suelen tener las grandes empresas.

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No obstante, también es consciente de que esta transición no será benévola para todos los jugadores y es tajante al advertir que las herramientas de nicho que ofrecen soluciones aisladas y simples tienen un alto riesgo de quedar obsoletas.

Para él, la verdadera supervivencia y revalorización en el mercado SaaS recaerá en aquellas plataformas capaces de gestionar la complejidad operativa y garantizar la seguridad de los datos.

"Las soluciones SaaS de nicho aisladas ya no tienen sentido”, afirma. “Aquellos que cruzan complejidad de procesos de negocio son los que se revalorizan y viven en el nuevo mundo de tecnología junto con la IA".

Es decir, el valor de un software empresarial reside en la capacidad de conectar flujos de trabajo de punta a punta de manera segura y eficiente.

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A nivel de negocio, la transformación del sector también generará un cambio en la forma de generar ingresos, pues el modelo tradicional de cobro por licencias está perdiendo relevancia frente a esquemas basados en el valor real tangible.

"El modelo del SaaS debe migrar hacia esquemas de consumo por transacciones”, concluye. “Uno donde la empresa le diga a cualquier cliente: 'Te procesé 200,000 devoluciones con un 20% de ahorro en un mes', en lugar de pedir 500 licencias para usuarios donde no tengan idea cuántas transacciones procesaron".

Bajo esta visión, el éxito del SaaS en complemento con IA dependerá de la capacidad de las empresas para demostrar un retorno de inversión claro y de la adaptabilidad humana para liderar este nuevo ciclo tecnológico.

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Inteligencia artificial

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