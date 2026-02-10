Spotify crece 11% en usuarios, gracias al Wrapped 2025

Spotify es la plataforma de streaming predilecta de los usuarios a nivel mundial. Muestra de ello es que tanto sus ingresos como el número de personas conectadas a ella aumentó en el último trimestre del 2025.
De acuerdo con datos de su informe financiero, los ingresos para este periodo fueron de 5,184 millones de dólares, es decir, un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los usuarios activos mensuales crecieron un 11% hasta alcanzar los 751 millones.
Aunque la mayoría de usuarios provienen del plan gratuito (476 millones), los que más ingresos dejan para la empresa son los de pago, los cuales aumentaron un 10% interanual hasta alcanzar a los 290 millones de personas.