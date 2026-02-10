Spotify crece 11% en usuarios, gracias al Wrapped 2025

“En el cuarto trimestre, cumplimos o superamos las previsiones en todas las métricas clave”, dijo Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify. “Marcamos nuestro trimestre más alto en adiciones netas de MAU. Es increíble pensar que ahora atendemos a más de 750 millones de personas en todo el mundo... Consideramos 2026 como el Año de la Ambición Elevada”.

Para la empresa, una de las principales razones de su éxito en el periodo no tiene que ver con su comportamiento en Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes, sino en el aumento de usuarios en otras zonas en donde históricamente había ocupado el rol principal en las finanzas de la empresa, como Latinoamérica y Europa.

Asimismo, la empresa adjudicó las mejoras en el nivel gratuito de la plataforma como una de las razones por las cuales se registraron aumentos de usuarios a lo largo del último trimestre del año pasado.

“Hoy, lo que realmente hemos construido es una plataforma tecnológica para el audio y, cada vez más, para todas las formas en que los creadores conectan con el público. Y esta identidad cobrará aún más importancia en el futuro”, comentó Daniel Ek, fundador y presidente ejecutivo de la firma.