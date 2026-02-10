Publicidad

Tecnología

Spotify crece 11% en usuarios, gracias al Wrapped 2025

La empresa informó un mayor número de usuarios e ingresos, además de admitir que la recopilación anual del 2025 fue la más exitosa en toda la historia de la compañía.
mar 10 febrero 2026 10:00 AM
Spotify crece en usuarios e ingresos
Los ingresos para el último trimestre de 2025 fueron de 5,184 millones de dólares, es decir, un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. (Foto: Getty Images)

Spotify es la plataforma de streaming predilecta de los usuarios a nivel mundial. Muestra de ello es que tanto sus ingresos como el número de personas conectadas a ella aumentó en el último trimestre del 2025.

De acuerdo con datos de su informe financiero, los ingresos para este periodo fueron de 5,184 millones de dólares, es decir, un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los usuarios activos mensuales crecieron un 11% hasta alcanzar los 751 millones.

Aunque la mayoría de usuarios provienen del plan gratuito (476 millones), los que más ingresos dejan para la empresa son los de pago, los cuales aumentaron un 10% interanual hasta alcanzar a los 290 millones de personas.

“En el cuarto trimestre, cumplimos o superamos las previsiones en todas las métricas clave”, dijo Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify. “Marcamos nuestro trimestre más alto en adiciones netas de MAU. Es increíble pensar que ahora atendemos a más de 750 millones de personas en todo el mundo... Consideramos 2026 como el Año de la Ambición Elevada”.

Para la empresa, una de las principales razones de su éxito en el periodo no tiene que ver con su comportamiento en Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes, sino en el aumento de usuarios en otras zonas en donde históricamente había ocupado el rol principal en las finanzas de la empresa, como Latinoamérica y Europa.

Asimismo, la empresa adjudicó las mejoras en el nivel gratuito de la plataforma como una de las razones por las cuales se registraron aumentos de usuarios a lo largo del último trimestre del año pasado.

“Hoy, lo que realmente hemos construido es una plataforma tecnológica para el audio y, cada vez más, para todas las formas en que los creadores conectan con el público. Y esta identidad cobrará aún más importancia en el futuro”, comentó Daniel Ek, fundador y presidente ejecutivo de la firma.

Ek también adelantó que habrá una nueva serie de integraciones basadas en tecnología para Spotify, como una mayor integración de Inteligencia Artificial, nuevas interfaces, despliegue en wearables y nuevas formas de interactuar con el contenido, entre los que destacan, además de la música y los podcasts, audiolibros, formatos en video y transmisiones en directo.

Durante el último periodo del 2025, la empresa lanzó su habitual campaña de fin de año, Spotify Wrapped, la cual desglosa las horas de escucha de los usuarios y sus canciones más populares, y este año marcó su mayor éxito hasta el momento, con más de 300 millones de personas interactuando con la función.

Sin embargo, el 2026 no arrancó de la mejor manera para los usuarios, ya que la empresa anunció aumento de precios para el nivel premium en algunos territorios, entre los que destacan Estados Unidos, Estonia y Letonia.

A pesar de ello, las previsiones de la firma apuntan a un crecimiento de 8 millones de usuarios activos para el trimestre en curso, así como ingresos totales de alrededor de 5,360 millones de dólares.

