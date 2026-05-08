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Día de las Madres impulsará hasta 22% los pedidos en apps de delivery

La celebración apunta a una derrama de 5,901 millones de pesos en CDMX y confirma el peso del consumo digital en celebraciones clave.
vie 08 mayo 2026 11:00 AM
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La lista de categorías más pedidas también incluye comida mexicana con 6%, postres con 5%, sushi con 5%, sándwiches con 2% y otros alimentos con 25%. (Myriam Borzee/Getty Images)

El Día de las Madres es una de las fechas más importantes para el comercio digital y las plataformas de delivery en México. La combinación entre una de las celebraciones de mayor consumo en el país y el hecho de que el 10 de mayo caerá en domingo, el día de mayor actividad histórica para aplicaciones de reparto, apunta a un incremento significativo en la demanda de comida, regalos y productos de conveniencia.

Rappi estima que durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo el volumen de órdenes crecerá entre 18% y 22% en México, impulsado principalmente por pedidos de restaurantes, flores, bebidas, postres, artículos de cuidado personal y productos de retail.

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Según datos de la empresa, en años anteriores el Día de las Madres ya mostraba un incremento importante en la demanda, pero este año se sumarían entre tres y cinco puntos porcentuales adicionales debido al comportamiento típico de consumo de los domingos.

La proyección coincide con las tendencias generales de consumo observadas en México. Por ejemplo, el estudio Consumer Pulse 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que el 10 de mayo será la fecha con mayor intención de compra del trimestre, incluso por encima del Día del Niño. De acuerdo con el reporte, 70% de los internautas mexicanos planea realizar alguna compra relacionada con la celebración, con una fuerte inclinación hacia experiencias gastronómicas, moda y regalos.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) proyecta una derrama económica de 5,901 millones de pesos en la capital del país con motivo de esta fecha, cifra que representa un crecimiento de 9.8% respecto a 2025.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, señaló que el comportamiento esperado confirma el fortalecimiento del consumo interno y el peso económico de esta tradición. La Canaco estima que las familias capitalinas gastarán entre 1,400 y 1,900 pesos en regalos y festejos, principalmente en restaurantes, ropa, calzado, cosméticos, pastelerías, florerías y electrónicos.

Con ello, el Día de las Madres se mantiene como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, solo por debajo de la temporada navideña y El Buen Fin. Para el comercio formal y las plataformas digitales, esto convierte al 10 de mayo en una jornada estratégica tanto por el volumen de ventas como por la intensidad operativa que requiere.

Las apps se vuelven parte de la celebración

En el caso de las aplicaciones de delivery, la comida seguirá siendo el principal motor de consumo. Datos de Rappi muestran que la pizza será el platillo más solicitado durante la celebración, al representar 19% de los pedidos realizados en esta fecha dentro de la plataforma. Le siguen las hamburguesas con 14%, café o té con 9%, pollo con 8% y tacos con 7%.

La lista de categorías más pedidas también incluye comida mexicana con 6%, postres con 5%, sushi con 5%, sándwiches con 2% y otros alimentos con 25%.

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Además de la comida, las flores y plantas se perfilan como la categoría de retail más solicitada durante el Día de las Madres, tendencia que, según Rappi, se ha mantenido de forma consistente durante los últimos tres años. Esto ocurre en paralelo al crecimiento del quick commerce, un modelo enfocado en entregas rápidas de productos cotidianos y compras de último minuto.

El auge de este tipo de servicios responde a un cambio en los hábitos de consumo urbanos. De acuerdo con un análisis realizado por Turbo, el servicio de entregas ultrarápidas de Rappi, realizar compras presenciales para el hogar puede implicar una pérdida de entre tres y 4.5 horas al mes cuando se consideran factores como tráfico, filas, desplazamientos y tiempo invertido en encontrar estacionamiento.

La plataforma sostiene que estos “costos ocultos” han comenzado a modificar la percepción de valor de los consumidores, especialmente en fechas de alta actividad como el Día de las Madres, donde el tiempo disponible para convivir adquiere mayor relevancia.

Turbo Restaurantes, por ejemplo, es una de las apuestas de la empresa para acelerar las entregas de alimentos preparados. El servicio promete tiempos de entrega cercanos a los 15 minutos y, según cifras de la plataforma, los restaurantes incrementan sus ventas en promedio 20%, mientras que los repartidores elevan el número de entregas que pueden realizar.

El crecimiento esperado para este 10 de mayo también ilustra cómo las aplicaciones de delivery se han convertido en infraestructura cotidiana para millones de consumidores. Lo que comenzó como un servicio enfocado en restaurantes ahora concentra categorías que van desde flores y pasteles hasta artículos de farmacia, supermercado y regalos.

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Retail Rappi e-commerce Día de las madres

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