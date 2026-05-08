Según datos de la empresa, en años anteriores el Día de las Madres ya mostraba un incremento importante en la demanda, pero este año se sumarían entre tres y cinco puntos porcentuales adicionales debido al comportamiento típico de consumo de los domingos.

La proyección coincide con las tendencias generales de consumo observadas en México. Por ejemplo, el estudio Consumer Pulse 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que el 10 de mayo será la fecha con mayor intención de compra del trimestre, incluso por encima del Día del Niño. De acuerdo con el reporte, 70% de los internautas mexicanos planea realizar alguna compra relacionada con la celebración, con una fuerte inclinación hacia experiencias gastronómicas, moda y regalos.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) proyecta una derrama económica de 5,901 millones de pesos en la capital del país con motivo de esta fecha, cifra que representa un crecimiento de 9.8% respecto a 2025.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, señaló que el comportamiento esperado confirma el fortalecimiento del consumo interno y el peso económico de esta tradición. La Canaco estima que las familias capitalinas gastarán entre 1,400 y 1,900 pesos en regalos y festejos, principalmente en restaurantes, ropa, calzado, cosméticos, pastelerías, florerías y electrónicos.

Con ello, el Día de las Madres se mantiene como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, solo por debajo de la temporada navideña y El Buen Fin. Para el comercio formal y las plataformas digitales, esto convierte al 10 de mayo en una jornada estratégica tanto por el volumen de ventas como por la intensidad operativa que requiere.

Las apps se vuelven parte de la celebración

En el caso de las aplicaciones de delivery, la comida seguirá siendo el principal motor de consumo. Datos de Rappi muestran que la pizza será el platillo más solicitado durante la celebración, al representar 19% de los pedidos realizados en esta fecha dentro de la plataforma. Le siguen las hamburguesas con 14%, café o té con 9%, pollo con 8% y tacos con 7%.

La lista de categorías más pedidas también incluye comida mexicana con 6%, postres con 5%, sushi con 5%, sándwiches con 2% y otros alimentos con 25%.