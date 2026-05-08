IBM encara a OpenAI y Google con 50 proyectos de IA avanzada junto al IMT

“IBM y MIT acordaron extender nuestra colaboración por otros 10 años y ampliar el alcance de lo que trabajamos”, dijo David D. Cox, vicepresidente de investigación en este laboratorio.

El laboratorio tiene alrededor de 50 proyectos activos y no salen solamente del departamento de ciencias computacionales, también hay proyectos de matemáticas, física, química, operaciones, investigación y la Sloan School of Management del MIT.

“Somos una organización basada en proyectos, la regla de nuestro laboratorio es que cada proyecto que financiamos debe tener tanto a un profesor del MIT como a un investigador de IBM como co-investigadores principales, todo lo que hacemos es conjunto y está codirigido”, señaló Cox.

IBM puso una inversión inicial de 240 millones de dólares para crear el laboratorio, pero sostiene que el control se comparte con el MIT a través de una gobernanza paralela, con directores de ambas instituciones y un comité de decisión integrado por miembros de las dos partes.

El MIT confirmó el relanzamiento del laboratorio el 29 de abril de 2026 y señaló que la nueva etapa buscará explorar la convergencia entre IA, algoritmos y computación cuántica. La institución también destacó que el laboratorio anterior financió más de 210 proyectos de investigación, involucró a más de 150 profesores del MIT y a más de 200 investigadores de IBM, lo que generó más de 1,500 artículos revisados por pares.