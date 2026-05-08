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Tecnología

IBM encara a OpenAI y Google con 50 proyectos de IA avanzada junto al IMT

La tecnológica extiende su alianza con el MIT para competir en la nueva carrera por modelos fundacionales y sistemas híbridos de cómputo.
vie 08 mayo 2026 05:55 AM
Mientras OpenAI y Google compiten por modelos de IA más grandes, IBM apuesta por investigación híbrida
El laboratorio tiene alrededor de 50 proyectos activos y no salen solamente del departamento de ciencias computacionales, también hay proyectos de matemáticas, física, química, operaciones, investigación y la Sloan School of Management del MIT. (Foto: MIT-IBM Watson AI Lab)

Boston, EU. En el piso 13 de un edificio en Cambridge, a unos pasos del MIT, IBM intenta explicar por qué la carrera de la inteligencia artificial no se gana sólo con modelos más grandes. Para la compañía, la siguiente fase de la computación se juega en los laboratorios híbridos, donde investigadores académicos y científicos industriales trabajan sobre problemas que todavía no caben del todo en un producto.

Ese es el argumento detrás de la renovación de la alianza entre IBM y el Massachusetts Institute of Technology. La colaboración, que comenzó formalmente en 2017 con el MIT-IBM Watson AI Lab, se extenderá por otros 10 años y cambiará de nombre a MIT-IBM Computing Research Lab.

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“IBM y MIT acordaron extender nuestra colaboración por otros 10 años y ampliar el alcance de lo que trabajamos”, dijo David D. Cox, vicepresidente de investigación en este laboratorio.

El laboratorio tiene alrededor de 50 proyectos activos y no salen solamente del departamento de ciencias computacionales, también hay proyectos de matemáticas, física, química, operaciones, investigación y la Sloan School of Management del MIT.

“Somos una organización basada en proyectos, la regla de nuestro laboratorio es que cada proyecto que financiamos debe tener tanto a un profesor del MIT como a un investigador de IBM como co-investigadores principales, todo lo que hacemos es conjunto y está codirigido”, señaló Cox.

IBM puso una inversión inicial de 240 millones de dólares para crear el laboratorio, pero sostiene que el control se comparte con el MIT a través de una gobernanza paralela, con directores de ambas instituciones y un comité de decisión integrado por miembros de las dos partes.

El MIT confirmó el relanzamiento del laboratorio el 29 de abril de 2026 y señaló que la nueva etapa buscará explorar la convergencia entre IA, algoritmos y computación cuántica. La institución también destacó que el laboratorio anterior financió más de 210 proyectos de investigación, involucró a más de 150 profesores del MIT y a más de 200 investigadores de IBM, lo que generó más de 1,500 artículos revisados por pares.

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La frontera entre academia e industria se desdibuja en esta nueva ola de computación. OpenAI lanzó en 2025 NextGenAI, un consorcio con 15 instituciones de investigación y educación, incluidos el MIT, Harvard, Oxford y Caltech, con una inversión de 50 millones de dólares en fondos, cómputo y acceso a API.

Google DeepMind, por su parte, anunció en 2026 una alianza con el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur para crear un AI Campus en Seúl y colaborar con instituciones como Seoul National University y KAIST en modelos aplicados a ciencia, biología, energía y clima. Meta también ha trabajado con Carnegie Mellon University en Open Catalyst, un proyecto que usa IA para buscar materiales más eficientes para almacenar energía renovable.

En la visita al laboratorio, IBM conectó directamente el trabajo del MIT-IBM Lab con watsonx, Granite y su estrategia de modelos fundacionales.

“Cuando llegó el momento de que IBM introdujera nuevos productos en el espacio de IA generativa, pudimos aprovechar tecnologías que habíamos estado desarrollando aquí, una buena porción de watsonx vino de aquí”, precisó Cox.

Uno de los proyectos más emblemáticos presentados durante la visita fue Malaya, un sistema desarrollado alrededor de los modelos Granite de IBM. La premisa del sistema es que muchas empresas escriben prompts cada vez más largos, llenos de instrucciones, excepciones, restricciones y parches, hasta convertirlos en piezas difíciles de mantener, auditar y proteger.

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“El modelo que tiende a terminar en desastre es aquel en el que simplemente empiezas a escribir grandes prompts y no te detienes”, explicó Nathan Fulton, investigador del laboratorio.

En lugar de pedirle todo a un modelo mediante lenguaje natural, el sistema separa componentes, define contratos de entrada y salida, valida resultados y usa modelos pequeños o medianos para tareas específicas.

La otra pieza icónica de la alianza es la computación cuántica. IBM presentó su hoja de ruta hacia sistemas cuánticos más grandes, integrados con cómputo clásico de alto desempeño e IA.

El MIT también señaló que el nuevo laboratorio investigará algoritmos cuánticos para problemas complejos en materiales, química y biología, además de fundamentos matemáticos para machine learning y optimización.

La empresa sostiene que su propia hoja de ruta apunta a entregar la primera computadora cuántica tolerante a fallas en 2029, y que el nuevo laboratorio buscará acelerar la integración entre quantum computing, HPC e IA.

En marzo de 2026, la compañía anunció una iniciativa de 10 años con ETH Zurich para investigación en algoritmos fundacionales para la era de IA y cuántica.

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International Business Machines Inteligencia artificial

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